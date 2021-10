Rákosi-korszak: Karácsony megfenyegette a kormányfőt

2021. október 21. 12:49

A nagy elődök.

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester vasárnap esti budapesti sajtóértekezleten bejelentette: Egy embernek van oka rettegni a jövőtől, őt pedig úgy hívják, hogy Orbán Viktor. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédnek, politikai publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Ügyvéd úr, egy világvárosvezető Közép-Európában azzal fenyegetett meg egy demokratikusan kormányra jutott miniszterelnököt, hogy annak oka van rettegni. A térségben ilyen nyilvános bejelentés utoljára a Rákosi-diktatúra éveiben hangzott el. Az következik?

– Karácsony Gergely már a múlt, érdektelen figura, visszamehet valamelyik oktatási intézménybe, portásnak, de sajnos még valameddig főpolgármesterként tovább akadályozhatja Budapest fejlődését, épülését, amit kiválóan teljesít. Gyurcsány Ferenc és az általa összegányolt csapata, mondhatni tettestársai, híven követik a történelmi jakobinus – bolsevik – kommunista eszmei és gyakorlati vonalat, a magyar 1919-es és 1949-es hagyományokat.

Hazugságpolitikus és kesztyűbábja – mandiner

Ezt persze nem merik bevallani, nem mondják ki így nyíltan, mert nem lenne elegáns, hogy valójában proletárdiktatúráról ábrándoznak. A politikai ellenfelüket, sőt azok szavazóit is burzsujnak minősítve megfosztani mindenüktől, 2., 3. rangú állampolgárrá degradálva, megsemmisítendő „rémisztő képződményként” kukába dobva az ország Alkotmánya mellé. De Szerkesztő úr konkrét kérdésére, konkrét választ adva: Igen, ez következik, ha ez a hataloméhes politikai bandita bagázs – ne adj Isten – megkaparítaná az ország irányításának kormányrúdját. A gyurcsányi proletárdiktatúra bevezetésében „természetesen” nem találna semmi kivetnivalót az Európai Unió Parlamentje és vezető elitje, de az USA vezetése sem, sőt támogatásáról biztosítaná a magyar szuverenitás, függetlenség eltiprását. Szabadságharcos idők vannak már ma is!



– Közép-Európában egy közéleti ember, akinek nagyapja is, férje is tömegbe lövetést végzett, utóbbi „csak" gumitölténnyel, illetve egy amatőr politikus azzal kampányolt: hogy „érvénytelennek lehet tekinteni az Alaptörvényt." Ha jövő áprilisban ugyanők bejelentik, hogy érvénytelennek lehet tekinteni a választási eredményt, akkor az általuk a Kossuth térre csődített tömegtől kik és hogyan védhetik meg az Országházat?

– Ha a jövő áprilisi választásokat a nemzeti oldal nyeri meg, akkor „természetesen” csalást harsog majd az ellenzék és a világ globalista oldala. „Természetesen” a törvényes kormány erőszakos megdöntésére fogja buzdítani a fizetett provokátorai által irányított hőbörgőket. Sajnos nálunk is kialakult már egy olyan polgári réteg, amely unja a libamájas, vagy lazacos szendvicset és nem hiszik, hogy az uncsi ínyencségek helyett legfeljebb csak csupa kenyeret, esetleg zsíros kenyeret kaphatnak majd cserébe, ezért képesek a nyugat-európai társaikhoz hasonlóan saját érdekeik ellen szavazni.

Külföldről kapták az ukázokat – mult-kor.hu

Mégis hiszek abban, hogy a józan paraszti ész (amit ezek az emberek nem sokra tartanak) fog felülkerekedni, és az Orbán-kormány folytathatja az ország építését, őrizheti biztonságát, függetlenségét és biztosítja az emberek stabil életszínvonalát. Ha így lesz, akkor az új kormány a választások után is fenn fogja tudni tartani a törvényes rendet és megőrzi a társadalmi békét, mert a rendfenntartók teszik majd a dolgukat, és a feltüzelt csőcselék nem kap támogatást a néptől.

Együtt – archív

A határok le lesznek zárva és nem fog működni a kijevi Majdan téri recept, mert nem jutnak be az országba a globalisták által küldött fegyveres terrorcsoportok, vagy ha mégis, azokat a kiválóan teljesítő rendőrség, honvédség, TEK erői megsemmisítik. Szabadságharcos idők vannak és várhatóak.



– Egy extrém szereplő nagy nyilvánosság előtt azt mondta: Jézus Krisztus baloldali volt. Ezzel az agyrémmel még Lenin vagy Sztálin sem állt elő, vélhető, hogy az illető súlyos mentális betegségben szenved, ennek ellenére magas pozíciót szeretne betölteni. A demokráciának ilyen mértékű eltorzulásától hogyan védheti meg a társadalmat a jogállam?

– Először is Jézus Krisztus „szociális érzékenysége” vitathatatlan, de ennek semmi köze sincs a kommunisták baloldaliságához. Nem véletlen, hogy az úgynevezett baloldal mindig üldözte (ma is üldözi) az egyházat, a vallásosságot, a hívő embereket, hiszen a bolsevikok, kommunisták azt akarták, sőt követelték, hogy az emberek őket imádják, ne Jézus Krisztust. Magyar parlamenti ellenzéki képviselők ma sem szégyellik nyíltan hangoztatni, hogy eladják a lelküket is (ha van nekik ilyen), akár az ördöggel is cimborálnak, szövetséget kötnek Orbán Viktor ellen.

A politikai, közéleti terep nem a széplelkek világa. Soha nem számított kivételes, különleges esetnek és ma sem számít annak, hogy mentális problémákkal küzdő, pszichésen sérült, fél-, vagy egész bolondok kerülnek felszínre, sőt hatalomra. Súlyos esetekben tragikus eredményre vezet, ha ilyen személyek egy ország, vagy akár egy földrész feletti hatalomra jutnak.

A jogállam egészséges működésével kivédhető, hogy egy-egy ilyen katasztrófa bekövetkezzen, de diktatórikus államrezon körülményei között törvényszerű, hogy ez a tragédia bekövetkezzen, ahogyan ezt a történelem számtalan esetben már megmutatta, Néró császártól Sztálinon át a közelmúltunk afrikai, ázsiai tömeggyilkos vezetőiig. Napjainkban is fennáll ennek a veszélye, ha rossz helyre húzzák a szavazók az x-et. Szabadságharcos idők jönnek.

Molnár Pál



gondola