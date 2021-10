Az Elk*rtuk a múlt részévé tette 2006-ot

Nagyon sok színész jött a toborzásra, komoly volt az érdeklődés, többen igényelték is a mélyebb beszélgetést a film tétjéről, súlyáról, hatásáról, a művészeti közegben várható utóéletről. Nem kellett kompromisszumot kötniük, nem volt olyan, aki elállt volna a feladattól, végül minden szerepet az játszott el, akit egyébként is kiválasztottak – mondta Helmeczy Dorottya.

2021. október 22. 17:10

Helmeczy Dorottya producer (k), valamint Mózes András, Csőre Gábor, Bánovits Vivianne, Gubás Gabi, Jánosi Ferenc és Szőke Richárd színművészek (b-j) az Elk*rtuk című film sajtóvetítése után a budapesti Cinema MOM moziban 2021. október 22-én. A politikai krimi a 2006-os őszödi beszéd kiszivárogtatását és az azt követő történéseket dolgozza fel fikciós elemek használatával. MTI/Szigetváry Zsolt

Azzal, hogy a 2006-os események filmvászonra kerültek, megkerülhetetlenül a múlt részévé válnak - mondta az Elk*rtuk című film egyik producere az alkotás pénteki budapesti sajtóvetítése után az MTI-nek.

"A film, akárcsak a többi művészeti termék, nemcsak a tudatunkra, hanem emócióinkra is hat, ezért minden tekintetben befolyásolni tud akár embereket, társadalmakat" - fogalmazott Helmeczy Dorottya, aki Kálomista Gáborral közösen jegyzi producerként a filmet.



Az Elk*rtuk csütörtöktől látható a hazai mozikban. A politikai krimi a 2006-os őszödi beszéd kiszivárogtatását és az azt követő történéseket dolgozza fel fikciós elemek használatával.



A filmben a főszereplő elemző lány (Bánovits Vivianne) és párja, a televíziónál dolgozó újságíró (Mózes András) mellett valamennyi közéleti, politikai figurát, köztük Dobrev Klárát (Gubás Gabi) és Szilvásy Györgyöt, a polgári titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli minisztert (Bede-Fazekas Szabolcs) színészek alakítják, Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök pedig korabeli tévéfelvételekről látható.



"A toborzás más volt, mint általában. Először a szövegkönyv egy részével néztük meg a szereplőjelölteket és aki megfelelt, azzal külön leültem beszélgetni arról, mit jelenhet egy valós, élő karakter megszemélyesítése a vásznon. Külföldön ennek van bizonyos rangja, mi most léptünk erre az útra. Nagyon sok színész jött a toborzásra, komoly volt az érdeklődés, többen igényelték is a mélyebb beszélgetést a film tétjéről, súlyáról, hatásáról, a művészeti közegben várható utóéletről" - mondta a producer.



Mint fogalmazott, nem kellett kompromisszumot kötniük, nem volt olyan, aki elállt volna a feladattól, végül minden szerepet az játszott el, akit egyébként is kiválasztottak.



A Megafilm gyártásában készült filmet a brit Keith English rendezte, az operatőr a spanyol Josep M. Civit colt.



"Mindenképpen külföldi rendezőt akartunk, mert nyitni akartunk Európa felé a történettel. A világban nem biztos, hogy tudják, mi történt 2006-ban Magyarországon, számos értelmezés létezik. Úgy éreztük, külföldi alkotók bevonásával nagyobb lehet a hitelesség. Sok rendezővel tárgyaltam tavaly ősszel, a pandémia miatt Skype-on keresztül. Utánanéztem, kik azok, akik politikai krimit vagy hasonló műfajban jó filmet készítettek, ez volt a kiindulópont" - fejtette ki Helmeczy Dorottya.



Kitért arra, hogy a rendezést lengyel, amerikai, norvég, olasz alkotó is örömmel vállalta volna, ám többségüknek már volt valamiféle érzete arról, mi történt Budapesten tizenöt évvel ezelőtt. A producer hozzátette: amellett, hogy minden szempontból Keith English volt a legmegfelelőbb jelölt, ő kizárólag a forgatókönyvből indult ki.

MTI