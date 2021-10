Felvonták a nemzeti lobogót

Katonai tiszteletadással, Kövér László, az Országgyűlés elnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján szombat délelőtt Budapesten, az Országház előtti Kossuth Lajos téren.

Utoljára frissítve: 2021. október 23. 11:18

2021. október 23. 11:03

Katonai tiszteletadás mellett felvonják a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2021. október 23-án. MTI/Balogh Zoltán

A lobogót a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a Magyar Honvédség központi katonazenekara és a nemzeti lovas díszegység.



Az ünnepségen a kormány, katonai és állami szervezetek, valamint a diplomáciai testület képviselői is részt vettek. Több érdeklődő - egyesek magyar zászlóval a kezükben - nézte végig a zászlófelvonást.



A Parlament főlépcsőjének két oldalán az ablakokban 56-os lyukas zászlók lengtek.



A központi programok az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán folytatódnak. Idén ott mondja el ünnepi beszédét Orbán Viktor miniszterelnök, és oda érkezik majd meg a Műegyetemtől induló Békemenet is.



Az Andrássy út másik végén a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, az MSZP és a Párbeszéd közös ellenzéki rendezvényt tart.



Országszerte tartanak helyi koszorúzásokat, megemlékezéseket önkormányzatok, civil szervezetek, pártok és politikusok.



A rendezvények miatt a fővárosban számos forgalmas útszakaszon, különösen a belvárosban lezárásokra, korlátozásokra kell számítani.



1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. Az Országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített.

Katonai tiszteletadás mellett felvonják a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján Debrecenben, a Nagytemplom előtti Kossuth téren 2021. október 23-án. MTI/Balázs Attila

Áder János köztársasági elnök (j) és főhadsegédje, Kun Szabó István vezérőrnagy elhelyezi a megemlékezés virágait a Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájában az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján, 2021. október 23-án. MTI/Szigetváry Zsolt

