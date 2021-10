Megérkezett a Békemenet az állami ünnepség helyszínére

Megérkezett a Civil Összefogás Fórum (CÖF) - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) szervezte Békemenet az állami ünnepség helyszínére szombaton délután, az ünneplő tömeg megtöltötte az Erzsébet teret és a Deák teret, az emberek a Károly körúton is állnak egészen az Astoriáig

2021. október 23. 16:00

A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői vonulnak a Gellért téren és a Szabadság hídon az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján, 2021. október 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Megérkezett a Civil Összefogás Fórum (CÖF) - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) szervezte Békemenet az állami ünnepség helyszínére szombaton délután, az ünneplő tömeg megtöltötte az Erzsébet teret és a Deák teret, az emberek a Károly körúton is állnak egészen az Astoriáig

A menet a Műegyetemtől indult az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán felállított színpadhoz, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet.



A menethez útközben csaknem annyian csatlakoztak, mint amennyien a "Soha többé!" feliratú molinó mögött indultak. Többen nemzeti színű, mások székely zászlókat lobogtattak, sokan "Stop Gyurcsány!" feliratú táblákat tartottak a magasba. A résztvevők többször skandálták, hogy "Ria, ria, Hungária", valamint azt, hogy "Viktor, Viktor". Voltak, akik EU=CCCP feliratú transzparenst tartottak a magasba.



Több kormánytag és kormánypárti politikus is osztott meg saját fotót Facebook-oldalán, amint a Békemenetben vonul.



A résztvevők egy kifeszített molinó mögött vonultak, amelyen Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, DK-elnök arcképe, egy 2006-os lovasrohamot ábrázoló fotó és a "Soha többé!" szöveg szerepel.

A Békemenetének résztvevői vonulnak a Szabadság hídon az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján.

Elindult a Békemenet

Elindult a Civil Összefogás Fórum (CÖF) - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) szervezte Békemenet a Műegyetemtől szombat délután. A menet indulásakor a gyülekező budai helyszínén is annyian voltak, hogy nagyon sok embert fel kellett vezetni a Szabadság hídra. A menethez a pesti oldalon, a Kálvin téren és a Fővám téren is nagyon sokan csatlakoztak.

A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői a Szabadság hídon az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján, 2021. október 23-án. MTI/Balogh Zoltán

A résztvevők egy kifeszített molinó mögött sorakoztak fel, amelyen Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, DK-elnök arcképe, egy 2006-os lovasrohamot ábrázoló fotó és a "Soha többé!" szöveg szerepel.



A menet indulása előtt a Szabadság híd budai hídfőjénél egy Csepel teherautó platójáról Csizmadia László, a CÖF-CÖKA vezetője az összegyűlt tömegnek azt mondta: "készek vagyunk együtt" az európai zsidó-keresztény civilizáció megvédésére.



"Soha többé bolsevizmust, soha többé kommunizmust, soha többé nácizmust!" - fogalmazott, hozzátéve: "nem kérünk a szélsőséges liberalizmusból, és nem kérünk a nyílt társadalom romlott ideológiájából sem".

Csizmadia László azt mondta: a Békemenettel a történelem egy lapját fogják jegyezni, "együtt fogunk győzni 2022-ben". Arról is szólt: emlékeznek '56 hőseire, "a kádári megtorlás áldozataira" és emlékezni akarnak arra is, "a Gyurcsány-rezsim hogy gyalázta meg a forradalom évfordulóját 2006-ban, amikor vér folyt a pesti utcán".



Kijelentette: itt az idő, hogy ők visszavonuljanak a politikai színpadáról. "Még bocsánatkérést sem várunk" - fogalmazott.



A CÖF-CÖKA vezetője Brüsszelnek üzenve azt mondta: a lengyeleknek és a magyaroknak nincs szükségük "baráti tűzre". A nemzetek Európáját képviselik, nincs szükségük birodalomra - tette hozzá.



"Magyarok előre!" - mondta a menet megindulásakor Csizmadia László.



A Békemenet - a szervezők korábbi közlése szerint - a Műegyetemtől a "2006-os terror" útvonalán halad az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkára. Ezen a helyszínen mondja el ünnepi beszédét Orbán Viktor miniszterelnök.



A Békemenet elején a kifeszített molinó mögött sorakozott fel - mások mellett - Csizmadia László, ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője, Tomasz Sakiewicz, a Gazeta Polska főszerkesztője, Széles Gábor nagyvállalkozó, Bayer Zsolt és Stefka István újságíró, valamint a szórakoztatóiparból ismert Fásy Ádám.

A menetben nemcsak magyarok, hanem a CÖF-CÖKA olasz és lengyel partnerszervezeteinek tagjai is feltűntek. Sokan nemzeti színű és székely zászlókat lobogtattak, népviseletbe öltözött erdélyi férfiak és nők is vonultak. Ők olyan táblákat tartottak a kezükben, amelyekre erdélyi települések nevei voltak írva, mint például Székelyabod, Hármasfalu, Makfalva.



A tömegben a településneveket tartalmazó táblák mellett sokan "Stop Gyurcsány!" feliratú, és "Soha többé!" feliratú transzparenst tartottak magasba. A résztvevők többször elénekelték a Székely himnuszt.



A Békemenet útvonalán, a Kálvin téren és az Astoriánál is videófalon vetítették a 2006-os események részleteit. A 2006-os vízágyús rendőrségi tömegoszlatásra emlékeztetve az Astoriánál kiállítottak egy rendőrségi vízszállító teherautót is.



Amikor a menet eleje már megérkezett az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkára, az állami ünnepség helyszínére, a menet vége még a gyülekezőpontnál, a Műegyetemnél volt.

MTI