Százezrek személyes adatai a baloldal adatbázisában

A baloldali előválasztás célja a mozgósítás mellett az adatgyűjtés volt, az egész folyamat egy nagy adatgyűjtési kampánynak minősül, amivel több százezer ellenzéki szavazó személyes adatait gyűjtötte össze a hat baloldali párt – nyilatkozta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

2021. október 24. 09:50

Illusztráció – gevapc.hu

Különösen aggályos, hogy a választók személyes adatai külföldi szerverekre kerültek, ráadásul a sok rendszerleállás során felmerült a gyanúja annak, hogy adatszivárgás is történt – nyilatkozta Deák Dániel a baloldali előválasztás körüli visszásságok kapcsán. Mint ismert, a szivárványkoalíció háziversenyének a lebonyolításában szerepet vállaló aHang portál a szavazás második fordulójának utolsó napjaiban sms-ekkel árasztotta el a lakosságot, hogy részvételre buzdítsanak. A szervezők lapunknak nem adtak választ arra, hogy milyen adatbázis alapján küldték ki a politikai üzeneteket.

– A baloldali előválasztás célja a mozgósítás mellett az adatgyűjtés volt, az egész folyamat egy nagy adatgyűjtési kampánynak minősül, amivel több százezer ellenzéki szavazó személyes adatait gyűjtötte össze a hat baloldali párt – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, hozzátéve: az előválasztás azért hasznos az összefogásnak, mert a választási kampány során így könnyebben tudják mozgósítani és megszólítani a szavazókat, mivel a megadott címeken fogják majd felkeresni őket.

– Különösen aggályos, hogy a választók személyes adatai külföldi szerverekre is felkerültek, ráadásul a sok rendszerleállás során felmerült a gyanúja annak, hogy adatszivárgás is történt. Mindenesetre az adat ma a legnagyobb kincs, a multinacionális cégek is milliárdokat fizetnek azért, hogy személyes adatokhoz juthassanak – hangsúlyozta az elemző, aki arra figyelmeztetett: a baloldali pártok az előválasztást kihasználva most nagyon sok ember személyes adatához hozzájutottak, amit majd a kampány során politikai eszközként kívánnak felhasználni. – Ráadásul a pártok egymás információit is megosztják, erről korábban megállapodást is kötöttek – mondta el az elemző.

Lapunk azzal a kérdéssel kereste meg az előválasztást lebonyolító aHangot, hogy a második fordulóban a tömeges sms-eket milyen adatbázisból küldték ki a lakossághoz, ám az aHang nem reagált megkeresésünkre. Mint ismert, számos jobboldali szimpatizáns is kapott szavazásra buzdító sms-t, ők kéretlenül kerülhettek be a baloldali összefogás adatbázisába.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a 888.hu-nak adott interjúban az előválasztásról úgy nyilatkozott: a baloldal nyilván nem öncélúan, önmagáért tartotta meg ezt a komédiát.

Szerintem a szervezeti érdekük az, hogy a választások előtt a mozgósítható baloldali tábor elérhetőségeit begyűjtsék. Csak hát ezzel nehéz egy kampányt elvinni, úgyhogy kitalálták ezt a színjátékot vagy komédiát – mondta a kormánypárti politikus.

A fentieket alátámasztják Gyurcsány Ferencnek, a DK elnökének a szavai, amely szerint a parlamenti többség megszerzése után választ a parlament miniszterelnököt.

Gyurcsány mondatai rámutatnak arra, hogy Márki-Zay Péter kiválasztása még nem jelent garanciát arra, hogy egy baloldali győzelem esetén a legerősebb párt nyomására nem változtatják meg a kormányfő személyét.

magyarnemzet.hu