„Megvádolnak, mert megosztom a Biblia tanításait"

Päivi Räsänen: Alkotmányunknak és az emberi jogi egyezményeknek köszönhetően még rendelkezünk vallásszabadsággal, a szólás és a véleménynyilvánítás szabadságával. Ezeket csak használnunk kell, és most eljött az ideje annak, hogy harcoljunk ezekért a szabadságjogokért.

2021. október 24. 19:49

Kép: Päivi Räsänen/Facebook

Rövid látogatásra Budapestre érkezett Päivi Räsänen volt finn belügyminiszter, parlamenti képviselő. A kereszténydemokrata politikus az LMBTQ-mozgalom képviselőinek káros tevékenységéről, a múltat elferdíteni akaró „cancel culture”-ról és a Biblián alapuló értékrendje miatt ellene indult büntetőügyéről beszélt a Kossuth rádióban.

– Amikor gyerek és fiatal voltam, a keresztény hívők még többségben voltak a finn emberek között. Manapság, azt hiszem, hogy a finnek kisebbsége tartozik azokhoz, akik hisznek a keresztény tanításban és tanokban, amelyeket a Biblia leír. Olyan helyzetbe kerültünk, amelyben a keresztényeknek bátorságra van szükségük ahhoz, hogy kitartsanak a Biblia tanítása mellett, és emellett, hogy nyitottak legyenek a hit dolgában – fejtette ki Päivi Räsänen a rádióműsorban.

A volt finn belügyminiszter budapesti látogatása során a Pesti Vigadóban egy imareggelin beszélt a változásokról, amelyek Finnországban történtek az elmúlt évtizedekben, merthogy szavai szerint ezek a változások óriásiak.

– Soha nem hittem volna, hogy megvádolnak azért, mert nyilvánosan megosztom a Biblia tanításait. Hogy emiatt a rendőrség órákon át kihallgat. Most már tudom, hogy januárban tartják a tárgyalásomat a Helsinki Körzeti Bíróságon – mesélt a számára „sokkoló, egyben meglepő és abszurd” helyzetről a finn parlamenti képviselő. Hozzáfűzte: „Ez precedenst teremt Finnországban, de precedenst teremt Európában is. Manapság egy nagyon erős LMBTQ-mozgalom és -hálózat működik Finnországban, de ugyanúgy Európában is, amelynek befolyása van, és ami komoly kihívást jelent a keresztények számára.”

Arra a kérdésre, hogy ezek a mozgalmak közvetlenül is befolyásolják-e azt, hogy egy társadalom miképpen viszonyul a keresztény gyökerekhez, Päivi Räsänen azt válaszolta:

– Igen, én teljesen világosan látom ezt a finn társadalomban, és ez a hálózat ma már a kormányban is helyet kapott. Meghívták, bevonták őket a kormányzati munkába, vagyis hatással van a teljes törvényalkotásra, a politikai döntésekre. Ma ugyanis ilyen kormányunk van a zöldekkel és a baloldali pártokkal. Véleményem szerint olyan helyzet alakult ki, amikor az említettek mellett az alkotmányunknak és az emberi jogi egyezményeknek köszönhetően még rendelkezünk vallásszabadsággal, a szólás és a véleménynyilvánítás szabadságával. Ezeket csak használnunk kell, és most eljött az ideje annak, hogy harcoljunk ezekért a szabadságjogokért – tette hozzá.

Päivi Räsänen arról is beszélt, hogy van egy egyre szélesebb körben terjedő jelenség, a „cancel culture”, vagyis az eltörlés kultúrája, amelyben próbálják kitörölni az olyan embereket és véleményeket, amelyek szembehelyezkednek az elképzeléseikkel, és ez korlátozza a szólás és a vallás szabadságát.

– Persze Finnországban is létezik még több ezer ember, akik keresztények, és akik az említett szabadságjogok mögött állnak. Nem én vagyok az egyetlen, aki bibliai eredetű tanításokat fogalmazott meg a házasságról, a férfiról és a nőről. Szóval ha az én írásaimat és közösségimédia-bejegyzéseimet a bíróság által betiltják, az azt fogja jelenteni, hogy sok-sok más könyvet és írást is betilthatnak. Ezért tartom annyira fontosnak, hogy megnyerjem az ügyet – magyarázta az egykori finn belügyminiszter.

– Nem kell szégyenkeznünk amiatt, hogy a Biblia mit tanít például a házasságról, hogy keresztény nézőpontból egyedül a férfinak és a nőnek van joga ehhez. Azt gondolom, hogy ez most nem a hallgatás ideje, hanem, hogy használjuk a szabadságot és aktívan éljünk vele. Erre bátorítok mindenkit – válaszolta arra a kérdésre, hogyan tudnak a keresztények harcolni a véleményszabadságért.

Päivi Räsänen továbbá azt is megemlítette, keresztény emberként úgy gondolja, minden ember értékes, természetesen a homoszexuálisok éppen úgy, mint a heteroszexuálisok, mind Isten teremtményei.

– Tisztelet jár nekik és értékesek, de a Biblia azt mondja, hogy a homoszexuális cselekedetek nem egyeznek Isten akaratával, az az ő akarata ellen való, vagyis bűn – jelentette ki.

– Úgy vélem, hogy a keresztényeknek Magyarországon, de a keresztény politikusoknak is – Magyarországon, és Finnországban is – szabad legyen ezt hangosan kimondaniuk. Emellett különösen fontos, hogy a gyerekeket, kiskorúakat megóvjuk, mert a család anyával és apával a legjobb hely a felcseperedéshez. Szóval csak biztatni tudom önöket – jegyezte meg Magyarország kiskorúak védelméről szóló törvénytervezete kapcsán Päivi Räsänen.

magyarnemzet.hu