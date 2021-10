Nem tudtak mit kezdeni ezzel a sikerrel

2021. október 24. 23:01

Sikeres volt az előválasztás? Pestiesen szólva: ahá.

„Ma már a Fidesz sem kérdőjelezi meg, persze becsmérli, pocskondiázza, de folyamatos hivatkozási alap számára.

Ja, jut is eszembe: látták a párt legújabb plakát-akcióját? A Stop Gyurcsány, Stop Karácsonyhoz hasonló dizájnnal helyezték ki, csak Karácsonyt lecserélték Márki-Zayra. Az általuk irányított állami tévé, vagy távirati iroda ugyan folyamatosan negligálta az eseményt, de a lejáratásokban, a negatív megjelenítésekben rendszeresen használták a szereplőket, vagy éppen a történéseket.

De felejtsük is el – ha hagyják – a Fidesz szánalmas kísérleteit, ultis nyelven szólva, van az úgy, hogy nem mén a lap… Orbánék egyszerűen nem tudtak mit kezdeni ezzel a sikerrel, megpróbálták – amennyire lehetett – lebecsülni, a résztvevők számát is bagatellizálni, de csak komolytalanná tették önmagukat. És teszik most is. Az előválasztás komoly tényezővé vált a hazai politikai életben, az emberek beszéltek és beszélnek róla, kérdezgették egymást, no te kire, szóval általános társalgási témává lett. A kormánypárt is tippelt, kutatóit munkába állította: ki fogja megnyerni, ahhoz igazította támadásait. Dobrev, vagy Karácsony? – tették fel önmaguknak a kérdést, és előbb Dobrevre, utóbb Karácsonyra tették tétjeiket, mit sem törődve a logikai bukfencekkel, például azzal, hogy miért akarná Gyurcsány inkább Karácsonyt, mint saját jelöltjét, párttársát, és nem mellesleg feleségét. (Amúgy, kezdetben, Dobrev Klára lehetett a kijelölt célpont; Kálomista filmjében, mint mondják, ő a főgonosz, szenvtelen gyilkos; a filmben Karácsony – ahogy a Telex írja – csak egy balfasz…)”

