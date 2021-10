Az ellenzéki tábort is sokkolta a Békemenet

Az elmúlt hetek zajos baloldali kampányára csattanós választ adott a Békemenet, az október 23-i ünnepen a baloldal felsült, a kormány pedig megerősödött – foglalta össze a tapasztalatait a Médianéző Központ igazgatója.

2021. október 25. 08:59

Ez egy erős erődemonstráció volt a kormányoldal részéről – jelentette ki a lapnak az október 23-i ünnep tapasztalatairól Boros Bánk Levente, a Médianéző Központ igazgatója, aki szerint az ellenzéki előválasztás nyár eleje óta érthetően a figyelem központjában volt, hiszen az egyezkedések, a jelöltek személye mindig érdekes. Mint kifejtette, ez részben tematizálta a politikai nyílvánosságot.

Sokan a kormány támogatói közül szóvá is tették, hogy túl sok minden szól az ellenzékről, még akkor is, ha a kormánypártok elkezdték a Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! akcióhoz az aláírásgyűjtést. „Egy jelentős várakozás alakult ki a kormány támogatói között, és erre volt egy válasz a Békemenet. Úgy tűnik, hogy még a szervezők várakozásait is felülmúlta az a tömeg, amely megjelent a rendezvényen. Ez önmagában is komoly fegyvertény, hiszen a korábbi Békemenetek is önbizalmat, lendületet adtak a kormányoldalnak, míg kedvüket szegte az ellenfeleiknek” – mondta.

A politológus emlékeztetett, hogy 2012-ben az első Békemenet állította meg a Magyarország ellen indított támadásokat, hiszen a résztvevő mintegy egymillió ember egyértelműen mutatta: van társadalmi támogatottsága a kormánynak. Később, 2018-ban a hódmezővásárhelyi szavazást követő messiásvárást csillapította le a Békemenet, amely akkor is hitet adott a jobboldalnak. Most ugyanaz a helyzet, pedig nem volt kőbe vésve, hogy ennyi ember elmegy rá – tette hozzá.

A Békemenettel szemben hatalmas kontrasztot mutat a baloldali kampányesemény, hiszen ott – Boros Bánk Levente megfogalmazásában – néhány ezer ember lézengett.

Három-négyezer szemben egy több százezres tömeggel, amelynek a képeit egymás mellé téve mindenki láthatja, hogy milyen állapotok uralkodnak valójában Magyarországon – jelentette ki az elemző, hozzátéve, az elmúlt hónapok arról szóltak, hogy az ellenzék legalább magával is támogatóival elhitesse, van esélyük a 2022-es választáson. „Ezt reményt próbálták táplálni a mostani megemlékezésükön is, ezért hangsúlyozták, hogy mennyien vettek részt az előválasztáson, ami valójában egy elenyésző része a szavazóknak.

Ráadásul nem egyszerre kellett ennyi embert összegyűjteni, hanem az egy hosszabb folyamat volt. Erre adott csattanós választ a Békemenet. Még az ellenzéki sajtó is azt írta, hogy a baloldal felsült, a kormány pedig megerősödött. Az elmúlt harminc évben már bebizonyosodott, hogy tömegeket csak a jobboldal képes mozgósítani. A baloldali politikusok néma csöndben vannak, ugyanazokat a paneleket ismételgetik, amiket korábban mondtak, de látszik rajtuk, hogy az előző hetekben jellemző magabiztosságnak már nyoma sincs náluk. Ismét a kormányoldal dominálja a politikai közbeszédet” – részletezte.

Boros Bánk Levente arra is figyel­meztetett, hogy a baloldali megemlékezésen tapintható volt a feszültség a színpadon a különböző politikusok és szervezetek között. Szerinte csak úgy tűnik, mintha egységes lenne az ellenzéki oldal, ám a valóságban nem szeretik egymást, mert ellenérdekeltek.

Sok a párt, a politikus, aki parlamenti mandátumhoz szeretne jutni. Jelenleg semmi sem mutat abba az irányba, hogy ők nyernék meg a jövő évi választást, akkor pedig értelemszerűen kevesebb, mint száz képviselőjük lesz. A tortát jelenleg hétfelé kellene osztani, ami egy nagyon éles szituációt okoz. „Csak az a mítosz hozta össze őket, hogy együtt le tudják győzni a kormánypártokat, ám most egy kanál vízben megfojtanák egymást” – mondta a politológus.

Magyar Hírlap