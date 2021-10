Orbán Viktor: Nincsen cirkusz bohóc nélkül

Az azonnali kérdések órájában Jakab Péter, Harangozó Tamás és Keresztes László Lóránt is kérdezte a miniszterelnököt.

2021. október 25. 14:58

Vigyázzon a baloldallal

Az azonnali kérdések órájában Jakab Péter kifogásolta, hogy a kormány 42 milliárd forintért vette meg a bélyegmúzeumot. Szerinte ezt a pénzt a postások béremelésére lehetett volna fordítani. – A kórházak ránk rohadnak, de mi lenne, ha ebből a pénzből fejlesztené az egészségügyet ahelyett, hogy hitelt venne fel? – hangoztatta a Jobbik elnöke.

Orbán Viktor válaszában úgy fogalmazott, két perc nem elég Jakab ténybeli tévedéseinek kiigazítására. Az első, hogy az unióban nem ajándék a ránk váró pénz, hanem hitel. A második pedig a posta bélyegével függ össze. Béremelést akarunk adni a posta dolgozóinak, de az unió ezt tiltja, ezért jogcímet keresünk, hogy pénzt adjunk a postának – mondta a kormányfő.

– Amiről Ön beszél, az arról szól, hogy ne emeljük fel a postások bérét – tette hozzá. Orbán Viktor kitért arra, hogy a Jobbik most lett 18 éves, azaz nagykorú, ezért elolvasta a párt alapító okiratát, miszerint a Jobbik elsődleges feladata a kommunista utódpárt és a liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból. Gratulálok a születésnapjuk alkalmából, mert mostanra csatlakoztak a kommunista utódpártok és a liberálisok szövetségéhez – mondta a miniszterelnök megjegyezve: míg korábban a Jobbik volt a legnagyobb ellenzéki párt, mára Gyurcsány Ferencé lett az.

Jakab szerint Orbán nem értette meg azt, amit kérdezett, ezért elmondta, hogy milyen fogyasztási cikkeknek emelkedett az ára az utóbbi időszakban. A miniszterelnök viszontválaszában arról is beszélt, hogy vannak olyan természetű problémák, amiken nem tudnak segíteni.

Amikor a kommunisták voltak kormányon, akkor az átlagbér is kevesebb volt, mint amennyi most lesz a minimálbér. – Nincsen cirkusz bohóc nélkül, és Ön készséggel vállalta ezt a szerepet, de a közönség még a baloldali előválasztáson is leszavazta ezt a produkciót – emlékeztetett Orbán. – Ön korábban azt mondta, hogy semmi jót nem tettünk, miközben felvette a csokot. Még idejében szólok, hogy vigyázzon a kommunistákkal, mert az Ön által felvett támogatást is megszüntetik majd – hívta fel Jakab Péter figyelmét a miniszterelnök.

Döntsenek a választók

Háromszor annyi honfitársunk halt meg, mint Ausztriában – hangoztatta az Országgyűlés azonnali kérdések órájában Harangozó Tamás (MSZP). A szocialista politikus szerint a Fidesz negyvenkilenc százalékot kapott a választóktól, ez pedig az általuk összetákolt választási rendszerben ért csak kétharmadot. Harangozó szerint ez mindenki számára inkább puccsnak tűnik, semmint demokráciának. – A következő öt-hat hónapra mi lesz az ön tarsolyában? – tette fel a kérdést az MSZP-s képviselő.

Orbán Viktor válaszában elmondta: a választási eredményt bízzuk a választókra. – Eddig mindig, és ezután is a hatályos törvények szerint fogunk eljárni a kinevezéseket illetően, de nem kérheti tőlem, hogy szocialistákat nevezzek ki felelős pozíciókba – közölte a miniszterelnök. A kormányfő arról is beszélt, hogy mindig veszélyes dolog, ha politikusok a matematika területére kalandoznak, mert különféle választási szisztémák mellett háromszor kaptak kétharmadot a jobboldali kormánypártok.

Horn Gyula 32,5 százalékos támogatottság mellett kapott abszolút többséget, az nem zavarta? – tette fel a költői kérdést Harangozó Tamásnak a kormányfő.

Atomenergia nélkül nincsen klímavédelem

Keresztes László Lóránt, az LMP országgyűlési képviselője a miniszterelnöknek intézett kérdésében a paksi atomerőműről érdeklődött, majd megjegyezte: „a nukleáris biztonság kérdéséről, több százmilliárd forint felhasználásáról az embereknek kell dönteniük. Mi azt mondjuk , hogy az atomenergia nem zöld, nem olcsó és nem biztonságos”. Van-e és milyen jellegű nyomás az oroszok részéről az engedélyezések kapcsán? Ki vállalja a kockázatot, a magyar adófizetők vagy az orosz kivitelezők? – tette fel kérdéseit a baloldali politikus.

– Megtisztelőnek érzem, hogy két percben kíséreljük megoldani azt a vitát, amit hosszú ideje nem sikerült – válaszolta Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette: Süli János miniszter urat kellene keresnie a kérdéseivel. – Azért kértük fel az ország egyik legjobb szakemberét paksi bővítés felügyeletére, hogy szakszerű legyen a munka – fogalmazott Orbán. – Magyarország egy szuverén ország, eszerint járunk el mindenkivel szemben, keletre és nyugatra is – húzta alá a kormányfő.

Az atomenergia nélkül nincs klímavédelem, tehát vagy elfogadjuk az atomenergiát, és akkor van zöld jövő, vagy ha nem így teszünk, akkor nem tudjuk csökkenteni a szén-dioxid kibocsájtást – figyelmeztetett Orbán Viktor. – Brüsszelben egy nagyon komoly csatát vívunk, ami arról szól, hogy lehet-e a klímavédelem jegyében uniós pénzből támogatni az atomenergia használatát – rögzítette a kormányfő.

Ezután Keresztes arról beszélt, ők úgy fogalmazzák meg a kritikáikat, hogy ne csak Brüsszelben, hanem Moszkvában és Pekingben is hallhassák. Továbbá az LMP politikusa megjegyezte, hogy jelentős csúszás jellemzi a paksi projektet. – Felmerült a kormánynál a jelenlegi blokkok üzemidejének meghosszabbítása? – kérdezte. Orbán Viktor megjegyezte, hogy nagyon bonyolult műszaki dokumentációkról van szók, de azon dolgoznak, hogy tartsák a határidőt. – Most teszik fel a sokadik kérdést a témában, így ezen a csatornán is tájékoztatjuk a magyar embereket – közölte. Azt is elmondta, hogy a világon mindenhol nehezen tudják betartani az atomerőmű-építési projektek határidejeit, ezzel küzd a magyar kormány is.

– Nem akarunk új telephelyet nyitni, Pakson pedig orosz típusú atomerőmű van, ezért nem akarunk azzal kockáztatni, hogy más típusú technológiát alkalmazunk, mint az orosz – húzta alá a miniszterelnök.

