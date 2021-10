A magyarságnak az értéket kell képviselnie

A magyaroknak az élet minden területén az értéket kell képviselniük az értéktelenséggel szemben - mondta az Országos Pálinka- és Törkölypálinka verseny keddi díjátadó ünnepségén az Országházban a rendezvény fővédnökeként a házelnök.

2021. október 26. 17:50

Pál Tibor, a Várda Drink Zrt. ügyvezető igazgatója (k), miután átvette a Jonathán almapálinkáért odaítélt Magyarország legjobb pálinkája díjat az Országos Pálinka- és Törkölypálinka verseny díjátadó ünnepségén a Parlament Felsőházi teremében 2021. október 26-án. Mellette Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a verseny fővédnöke (j) és Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke. MTI/Szigetváry Zsolt

Kövér László szerint elveszti az erkölcsi ítélőképességét, aki minőség dolgában sem tudja megkülönböztetni a jót a rossztól.



A magyar pálinka értéket képvisel, miután a termelők visszaállították a becsületét, és minden adott ahhoz, hogy a folytatás is sikeres legyen - tette hozzá.



Elmondta, hogy a pálinkafőzés gyökerei térben és időben szerteágazóak, hagyományát nemzedékről nemzedékre ápolták a történelmi Magyarország minden részén. Évszázadokkal ezelőtt úgy gondolták, hogy akit almával és pálinkával nem lehet meggyógyítani, annak már nincs emberi segítség. Születéstől a halálig az élet minden fordulópontjához tartozott valamilyen gyümölcspárlat, így volt öröm-, menyegző-, sirató-, arató-, avató- vagy pokolpálinka is.



Kövér László a népi szólást idézte, amely szerint a mértékkel fogyasztott pálinka bátorságot, a bor bölcsességet ad. Bátorság nélkül a bölcsesség terméktelen, bölcsesség nélkül a bátorság vakmerő, ez magyarázhatja a két ital nagyszerű harmóniáját - tette hozzá.



A rendezvényen az agrárminiszter nemzeti italként szólt a pálinkáról, amely megfogalmazása szerint a gyümölcsök aromája mellett a vidék tudását is megőrzi, közösséget teremt, összetartó erőt képez. A hozzá kapcsolódó hagyományvilág is rendkívül gazdag, de bízni kell abban, hogy a pálinka története "nem lezárt könyv", jövőjét a fogyasztók és a termelők együtt fogják alakítani - hangsúlyozta Nagy István, megköszönve a pálinkafőzőknek, hogy a termékeikkel megújították a magyar gasztronómiát.



A miniszter üdvözölte, hogy az elmúlt 15 évben a pálinka fogyasztása a termeléssel együtt jelentősen bővült, megbecsültsége sokat javult. Az agrártárca feladatának tekinti a pálinka népszerűsítését, a minőségi pálinkafőzés támogatását, a kulturált fogyasztás ösztönzését, a hagyományok ápolását - jelentette ki.



A rendezvényen átadták az idei verseny elismeréseit. Magyarország legjobb pálinkája a Várda-Drink Jonathán almapálinka lett. A 10 ezer palack felettiek közül a Bolyhos ágyas cigánymeggy lett az első, míg a legeredményesebb pálinkafőzdék versenyében a Gong Pálinkaház végzett az élen. Életműdíjat Lakatos Márton, Papp József és Somogyi József vehetett át.



MTI