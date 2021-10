A magyar könyvnyomtatás szellemi honvédelem

Az Országgyűlés elnöke szellemi honvédelemnek nevezte a 16. századi magyar nyelvű könyvnyomtatást csütörtökön Debrecenben.

2021. október 28. 18:58

Kövér László, az Országgyűlés elnöke (b), György Géza, a debreceni Alföldi Nyomda vezérigazgatója (j) és Papp László (Fidesz-KDNP) polgármester érkezik a debreceni könyvnyomtatás megkezdésének 460. évfordulóján rendezett ünnepségre Debrecenben, a Kölcsey Központban 2021. október 28-án. A házelnök szellemi honvédelemnek nevezte a 16. századi magyar nyelvű könyvnyomtatást. Közölte: 1561-ben "földrészünkön még olyan idők jártak, hogy amit az európai történelem és politika elvett a magyarságtól, azt az európai kultúra igyekezett visszaadni". MTI/Vajda János

Az Országgyűlés elnöke szellemi honvédelemnek nevezte a 16. századi magyar nyelvű könyvnyomtatást csütörtökön Debrecenben.

Kövér László a debreceni könyvnyomtatás megkezdésének 460. évfordulóján rendezett ünnepségen közölte: 1561-ben "földrészünkön még olyan idők jártak, hogy amit az európai történelem és politika elvett a magyarságtól, azt az európai kultúra igyekezett visszaadni".

A 16. század a protestantizmus teremtette hitbéli megújulással, az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra kibontakozásával új erőt adott a magyarságnak: a szellemi honvédelem erejét - tette hozzá.



"Ma már pontosan tudjuk: ez az az erő, amely nélkül mint nemzet nem élhettük volna túl az elmúlt négy és fél évszázadot; ez az erő teremtette, éltette és élteti a nemzeti öntudatunkat; ez az az erő, amellyel mindig minden visszaszerezhető abból, amit elveszítettünk; ez az az erő, amely nélkül soha nem védhetjük meg azt, ami a miénk" - mondta Kövér László.



Hozzátette: "ez az erő hozta létre egykor Debrecenben a református kollégiumot, azaz Magyarország legrégebbi folyamatosan működő felsőoktatási intézményét, amely diákjainak létszáma alapján - mint jogutód - ma az ország második legnagyobb egyeteme, és a városi nyomdát, Magyarország legrégebbi - és napjainkban egyben legnagyobb - folyamatosan működő nyomdáját".



A házelnök azt mondta, hogy "Debrecen mint a honfoglalás óta tősgyökeres magyar város" olyan közösségi, politikai teljesítményt nyújtott a 16. században, amelynek tanulmányozása minden "uniós brüsszeli bürokratának kötelező tananyag lehetne, ha az európai múltat éppen nem eltörölni akarnák, hanem okulni belőle".



Debrecen két hódító - az oszmán és a Habsburg - birodalom szorításában is megőrizte szabadságát. Ez Debrecen 16. századi történelmi leckéje a 21. századi Európai Uniónak, ez az a teljesítmény, amelyre a magyarok ma is büszkék - hangoztatta Kövér László.



Közölte, hogy Huszár Gál nyomdaalapító "egész Magyarország és Erdélység világosító lámpásának" szánta a debreceni nyomdát. A házelnök szerint nem tévedett: négyszázhatvan esztendő után is lobog az általa meggyújtott örökláng.



Az 1561 és 1570 között az országban megjelenő 39 magyar nyelvű könyvből 34 a debreceni nyomdában készült. "A kezdeti idők ezen arányszáma már jól jelzi a debreceni nyomda hozzájárulását a kibontakozó magyar szellemi honvédelemhez" - fűzte hozzá, megjegyezve: a nyomda történetében ott tükröződik tizenöt magyar nyomdásznemzedéknek a feudalizmus, a kapitalizmus, a kommunizmus és a posztkommunizmus történeti korszakain átívelő munkája.



A politikus idézte Németh Lászlónak a Debreceni Kátéban, 1933-ben megfogalmazott szavait, miszerint nehéz időkben a magyarság csak úgy állhat helyt, hogy "ki kell egyenesednie és sorsa helyére kell szöknie". Hozzátette: ezt a mai magyarok is megvalósították azzal, hogy "nemcsak a kommunizmusnak vetettünk véget 1990-ben a választópolgárok akaratából békés és demokratikus módon, hanem 2010-ben egyszer és mindenkorra lezártuk a magyarországi posztkommunizmus korszakát is, kiegyenesedtünk".



Kövér László szerint közös munkával "olyan államot építettünk, amely az elmúlt tíz esztendőben több mint hatezermilliárd forinttal növelte a nemzeti közvagyont, megerősítette a magyarság nemzeti öntudatát és összetartozásának érzését, megerősítette a nemzeti kultúra intézményrendszerét, azaz a szellemi honvédelem fegyvertárát".



Hozzátette: ennek a folyamatnak a keretében került többek között a debreceni Alföldi Nyomda is a nemzetépítő magyar állam tulajdonába azért, hogy a jelenleg is világszínvonalon felszerelt és teljesítő intézmény a jövőben is változatlanul betölthesse azt a szerepét, amelyet majd fél évezrede betölt a magyar nyomdaiparban és kultúrában".



György Géza, a nyomda vezérigazgatója felidézte, hogy az üzem, amely 1949-ben vette fel az Alföldi Nyomda nevet, Magyarországon egyedülálló módon, 460 éve folyamatosan működik. Két nagy "intézményhez" kötődött működése során: Debrecen városához, amely 300 éven át kizárólagos tulajdonosa volt, és a református egyházhoz, legnagyobb megrendelőjéhez.



Ma Magyarország legnagyobb nyomdája: közel 400 dolgozója évente 12 ezer tonna papír felhasználásával 19-20 millió könyvet állít elő. Az elmúlt években 6 milliárd forint értékű fejlesztést valósítottak meg, 2021-es nettó árbevételük megközelíti a 9 milliárd forintot, amelynek 15 százaléka exportból származik - közölte György Géza.



Tőczik Zsolt, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. ügyvezetője hozzátette: az Alföldi Nyomda mára regionális nagyvállalattá nőtte ki magát. Jelezte: az, hogy az állam felvásárolta a nyomda részvényeinek csaknem 100 százalékát, rendkívüli stabillá teszi a tankönyvellátást.



Az évi 13 millió hazai tankönyvből ugyanis 10 millió Debrecenben készül - fűzte hozzá.



Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere azt mondta, a könyvnyomtatás ünnepe a magyar kultúra, az oktatás és a református hit megerősödésének ünnepe is.



A múlt kötelez: az, hogy az Alföldi Nyomda ma is évi csaknem húszmillió könyvet állít elő, azt jelzi, hogy Debrecen napjainkban is a magyar könyvnyomtatás fővárosa - hangoztatta a polgármester.



"A betű, a szó, a gondolat legyőzhetetlen fegyver" - idézték az ünnepségen a betegsége miatt távolmaradó Fekete Károly tiszántúli református püspököt, aki levelében igazi szövetségnek nevezte a város, a református egyház és a nyomda több évszázados együttműködését.



Kósa Lajos, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Debrecen volt polgármestere megerősítette: ez a szövetség ma is fennáll, mert a város és a Tiszántúli Református Egyházkerület egy-egy részvénnyel továbbra is tulajdonos a nyomdában.

MTI