Kötelező maszkviselés a buszokon, a vonatokon

November 1-jétől kötelező a maszkviselés a MÁV-Volán-csoport járművein, állomásain és megállóhelyein, valamint a BKK járatain - közölte a MÁV Zrt és a BKK pénteken az MTI-vel.

2021. október 29. 11:47

Kotriné Bácsi Szimonetta asszisztens oltáshoz készíti elő a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcinát a békéscsabai Réthy Pál kórházban 2021. október 29-én. MTI/Rosta Tibor

November 1-jétől kötelező a maszkviselés a MÁV-Volán-csoport járművein, állomásain és megállóhelyein - közölte a MÁV Zrt. pénteken az MTI-vel.

A közleményben azt írták, hogy a kormány döntésének megfelelően újra maszkhordási kötelezettség lép életbe a társaságnál. November 1-jétől a járműveken, a MÁV, a MÁV-HÉV és a Volánbusz állomásainak, megállóinak zárt és nyitott területein egyaránt kötelező az orr és a száj eltakarása maszkkal.



Nem kell maszkot hordaniuk a hatévesnél fiatalabb gyerekeknek, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élőknek.

Beoltanak egy férfit a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina harmadik, emlékeztető adagjával a békéscsabai Réthy Pál kórházban 2021. október 29-én. MTI/Rosta Tibor



A szabályszegő utasra, ha a felszólítás ellenére sem hajlandó együttműködni, 8000 forintos pótdíjat szabhatnak ki.

Megmérik egy nő testhőmérsékletét, mielőtt beoltják a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina első adagjával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Sántha Kálmán Szakkórházában kialakított oltóponton Nagykállóban 2021. október 29-én. MTI/Balázs Attila



A közlekedési szolgáltatók továbbra is arra kérik utasaikat, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, és a sorban állás és személyes érintkezések csökkentéséért részesítsék előnyben az elektronikus jegy- és bérletvásárlást.

BKK: hétfőtől ismét kötelező a maszkhasználat a járatokon

A koronavírus-járvány súlyosbodása miatt hétfőtől ismét kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése a közösségi közlekedési eszközökön, valamint az állomásokon és a megállóhelyeken - hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A BKK közölte azt is, hogy kizárhatók az utazásból mindazok, akik nem tesznek eleget a maszkviselési kötelezettségnek, és akár 8000 forintos helyszíni pótdíjat is kiszabhatnak rájuk.



A maszkviselés alól ezúttal is felmentést kapnak a 6 év alatti gyermekek, az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élők - írták.



A rendszeres fertőtlenítésnek és a maszkviselésnek köszönhetően a közösségi közlekedés továbbra is biztonságos választás. A szájat és az orrot egyaránt eltakaró maszk az egyik leghatékonyabb eszköze a járvány elleni küzdelemnek - olvasható a közleményben.



A BKK arra is felhívta a figyelmet, hogy a jegy- és bérletvásárlás legbiztonságosabb módja a mobiljegy-alkalmazás, amelynek segítségével az okostelefonokról bárhonnan megvásárolhatók a napijegyek és a bérletek.



MTI