A migránsbűnözők megtámadtják katonáinkat

Németh Szilárd: A migránsok egyre agresszívabbak, sokan közülük szervezetten, csoportosan követik el a határsértést, megtámadják a határvédő berendezéseket, műszaki eszközöket, a rendőröket és katonákat.

2021. október 29. 13:15

Új egyéni védelmi eszközöket kaptak a határvédelemben dolgozók a magyar-szerb határon jelentkező egyre nagyobb migrációs nyomás miatt - közölte a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Bács-Kiskun megyei Hercegszántón pénteken.

Államtitkár pajzzsal – honvedelem.hu/Kálmánfi Tibor

Németh Szilárd a Magyar Honvédség Hercegszántói Határvédelmi Bázisán tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a repeszálló mellények, kevlárpajzsok, rohamsisakok, tömegoszlatáshoz használt gázspray-k és gumibotok alkalmazásával szavatolható a katonák testi épsége, megőrizhető az ország békéje, biztonsága.



Az idén három és félszer többen, 92 ezren akartak illegálisan bejutni Magyarországra a múlt év hasonló időszakához képest. A migránsok egyre agresszívabbak, sokan közülük szervezetten, csoportosan követik el a határsértést, megtámadják a határvédő berendezéseket, műszaki eszközöket, a rendőröket és katonákat - mondta.



"Az egyre növekvő migráció nemcsak kulturális-szociális, de komoly biztonsági kockázatot jelent Magyarországra és Európára is, álláspontunk, hogy a terrorizmust és a pandémiát az országon, Európán kívül kell tartani" - fogalmazott az államtitkár.



Németh Szilárd szavai szerint a magyar-szerb határszakaszra, sőt egész Magyarországra nehezedő migrációs nyomás az afganisztáni helyzet és Brüsszel politikájának következménye.



A Nyugat, de leginkább az Egyesült Államok cserben hagyta Afganisztánt, és aki nem tud együttműködni a hatalomra jutott tálibokkal, Nyugatra indul, a nyugat-balkáni útvonalon Európába akar jutni - mondta.

Hozzátette, "Brüsszel olyan politikát folytat, amelynek a lényege nem a migránsok kívül tartása, hanem a beengedése".

Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyi biztosa a napokban azt fogalmazta meg, hogy a migránsok hozzánk tartoznak, ennek elismeréséhez ragaszkodnunk kell - idézte fel Németh Szilárd, aki szerint egyértelmű, hogy "Brüsszel Soros György tervét szeretné végrehajtani".



Az államtitkár hozzátette, hogy a belügyi biztos szavait az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága, az úgynevezett LIBE-bizottság is megerősítette.



"Nincsenek egyedül ők Brüsszelben, mert vannak a magyar baloldalon támogatóik, kijáróik, szövetségeseik: a LIBE-bizottságban póttagként Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára és tagként a különböző botrányokba keveredett Donáth Anna is megfordul" - jegyezte meg.



Úgy vélte: "a magyar baloldal egyértelműen migránspárti és migránspárti politikát folytat".



Hozzáfűzte, "Gyurcsány Ferenc legújabb bábja, legújabb miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter úgy fogalmazott, hogy nekünk magyaroknak közös háztartásokban, vegyes házasságokban kell együtt élnünk a migránsokkal".



"Mi azt mondjuk, hogy ez nem így van, a magyarok többször is döntöttek ennek az ellenkezőjéről: 2015-ben nemzeti konzultáción, 2016-ban népszavazáson, és a választásokon is egyértelmű volt az álláspontjuk, miszerint szeretnék eldönteni, kivel éljenek együtt" - hangoztatta Németh Szilárd.

MTI