A szélsőbal migránstömeget zúdítana az országra

„Nekünk az a fontos, hogy egy befogadó, szeretetteljes társadalom legyünk" – vallotta be szándékát a szélsőbaloldal miniszterelnök-jelöltje.

2021. október 29. 14:23

Migránstömeg – illusztráció, karpatalja.net

Márki-Zay Péter és Gyurcsány Ferenc a migráció korlátozása helyett a befogadást és a bevándorlók integrációját hangsúlyozza - áll a Századvég Alapítvány elemzésében, amelyet eljuttattak az MTI-hez.

A baloldal régóta elkötelezett a nyílt társadalom eszméje mellett és ebben kulcsszerepe van a bevándorlás ösztönzésének - írták. Soros György 2015 szeptemberében, a Project Syndicate portálon megjelent írásában rögzítette, hogy az EU-nak a közeljövőben legalább évi egymillió migráns befogadására kell berendezkednie. Szerinte az EU-nak biztonságos útvonalakat kellene biztosítania a bevándorlóknak, továbbá támogatni őket az első két évben fejenként 15 ezer euróval - emelték ki.



A magyar kormány válasza a migrációs kihívásokra a V4-országok által javasolt "rugalmas szolidaritás" jegyében a határvédelem megerősítése, fizikai és jogi határzár létesítése, a - migránsok tagállamok közötti kötelező szétosztását célzó - "európai megoldásnak" hívott brüsszeli kvótaterv elutasítása volt - hívták fel a figyelmet. Ezzel szemben a hazai baloldali pártok bevándorláspártiak és élesen kritizálják a nemzeti kormány intézkedéseit - hangsúlyozták.



A bevándorláspárti hangok hazai szószólója Gyurcsány Ferenc - írta a Századvég. A volt miniszterelnök a magyar-szerb határon felépült - és a tömeges migráció megfékezésében jelentős szerepet játszó - határzárat 2015-ben "embertelennek" és "szimbolikusan is elfogadhatatlannak" nevezte, majd arra szólította fel a kormányt, hogy "nyissa meg a határokat", a Gyurcsány-párt pedig 2015-ben aláírásgyűjtésbe kezdett a brüsszeli kvótarendszer támogatása mellett - emlékeztettek.



"Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester migrációs nézetei szervesen illeszkednek a nyílt társadalom megvalósításáért küzdő, progresszív baloldal koncepciójába" - írta a Századvég.



Bár október 23-ai ünnepi beszédében Márki-Zay Péter, az ellenzéki előválasztáson győztes közös miniszterelnök-jelölt is kijelentette, hogy "megmaradna a kerítés", a bevándorlással kapcsolatos elképzelései a "befogadó Európa" multikulturális víziójához igazodnak - fogalmaztak.



Márki-Zay Péter 2018-ban a bevándorlással összefüggésben kifejtette - folytatták -, hogy "nekünk az a fontos, hogy egy befogadó, szeretetteljes társadalom legyünk, ahol ezek az emberek magyarrá válnak legkésőbb egy-két generáció múlva". A DK-s Kálmán Olga által a hódmezővásárhelyi polgármesterről írt könyvben Márki-Zay Péter leszögezte, hogy "a legfontosabb kérdés nem maga a bevándorlás, hanem az integráció", valamint hogy "összességében inkább pozitív, mint negatív hatást gyakorolt a nagyszámú, egy időben történő bevándorlás egy adott térség gazdasági fejlődésére" - tették hozzá.



Márki-Zay Péter több nyilatkozatában is kijelentette, hogy a multietnikus, multikulturális bevándorlóállam, Kanada példáját tartja követendőnek a migrációs politika vonatkozásában - közölték. A bevándorlás kérdésében tehát klasszikus baloldali, progresszív nézeteket vall, amelyek egy az egyben rímelnek Soros György nyílt társadalom koncepciójára és jól illeszkednek a Gyurcsány Ferenc vezette baloldali koalíció politikájába - áll a Századvég írásában.



MTI