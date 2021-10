Koronavírus – benne vagyunk a negyedik hullámban

A most terjedő delta vírusmutáns gyorsan terjed, és súlyosabb megbetegedést képes okozni. A legnagyobb veszélyben továbbra is a beoltatlanok vannak.

2021. október 30. 23:08

A koronavírus-járvány negyedik hulláma elérte Magyarországot is. Egész Európában, így hazánkban is nő a betegek száma. A most terjedő delta vírusmutáns gyorsan terjed, és súlyosabb megbetegedést képes okozni. A legnagyobb veszélyben továbbra is a beoltatlanok vannak – jelentette a Gondolának a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

A veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban 2021. október 30-án. MTI/Vasvári Tamás

Felhívják az oltottak figyelmét, hogy a védőoltás után kialakuló védettség néhány hónap elteltével gyengülhet. Ez minden vakcinára igaz. Ezért a régebben oltottak számára is kiemelten fontos az ismétlő oltás.

Megkapja egy férfi a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina harmadik, emlékeztető adagját.

Ezért kérik, hogy ha elmúlt 18 éves, és már több mint 4 hónapja vette fel korábbi oltását, jelentkezzen az ismétlő harmadik oltásra is! Ennek beadását kérheti háziorvosától, emellett az interneten is foglalhat időpontot valamely kórházi oltópontra. Ezt az alábbi oldalon tudja megtenni:

www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Az oltás működik, az oltás életet ment. Éljen vele Ön is! - zárul a Kormányzati Tájékoztatási Központ Gondolához eljuttatott jelentése.

