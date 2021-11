MSZMP - 65

2021. október 31. 23:59

Hatvanöt évvel ezelőtt, 1956. október 31-én alakult meg az MSZMP, élén a gyilkos Kádár Jánossal.

Mozgalmas nap volt. 1956. október 31-én dél körül jelentették, hogy az utolsó szovjet páncélos is elhagyta Budapestet, majd kihirdették, hogy október 23-át nemzeti ünneppé nyilvánítják. Eközben Magyarország határain már özönlöttek be a szovjet csapatok, amire csak egyetlen választ lehetett adni, hogy Magyarország kinyilvánítja a semlegességét: ekkor született meg a Varsói Szerződésből való kilépésünk ötlete is.

Október 31-én jelentették be a Magyar Szocialista Munkáspárt megalakulását, amelynek első titkára Kádár János lett, akit Münnich Ferenccel együtt a szovjetek titokban Moszkvába vittek. S miközben az egész ország a halottait, nemzeti hőseit temette és gyászolta, Kádár – elárulva a magyarság legtisztább szabadságharcát – új helytartónak szegődött.

Hruscsov közölte Kádárral, hogy mostantól ő lesz az ország első embere. Még a kormányprogramot is kidolgozták neki, és megkapta azokat az instrukciókat, amelyekről úgy gondolták, hogy szükségesek a hatalom visszaszerzéséhez, az intervenció alátámasztásához.

A szovjet pártkorifeusok pontosan tudták, hogy Kádár és pribékjei – Apró Antal, Biszku Béla, Münnich Ferenc és a többi gazember – alkalmasak lesznek majd a véres megtorlás végrehajtására. S nem is okoztak csalódást...

Bár Kádár ezt hazudta a magyaroknak novemberi rádióbeszédében: »Ismételten félreérthetetlenül kijelentem azt is: a kormány november 4-i felhívásában tett ünnepélyes ígéretét, mely szerint egyetlen dolgozónak sem esik bántódása amiatt, mert az október 23-án kezdődött tömegmegmozdulásokban részt vett.«

Végül aztán így festett a kommunista-szocialista valóság: A levert szabadságharc után megkezdődött az abban részt vevők letartóztatása. Ügyüket a népbíróságok gyorsított eljárásban tárgyalták, ahogy Kádárék mondták: a »végső cél érdekében«. Decemberben és januárban már halálos ítéleteket hirdettek.

Első körben többnyire azokat a fiatal munkásokat, ipari tanulókat, diákokat vették elő, akik fegyvert fogtak a szabadságharc napjaiban. Nem volt szükség valódi bizonyítékokra, a legkisebb gyanú vagy alaptalan feljelentés is végzetes volt. Rájuk általában a legsúlyosabb büntetés várt. Második körbe azok a személyek kerültek, akik egy adott közösségen belül véleményvezérek voltak.

Ezzel párhuzamosan zajlott az éledező értelmiségi körök felszámolása is. Emellett az új, szovjetbarát rezsim döntött a statárium azonnali bevezetéséről és hajtóvadászatot indított a felkelés szervezői ellen.

1956 novemberétől 1959 végéig több mint 35 ezer ember ellen folyt eljárás. Közülük mintegy 22 ezret börtönbüntetésre ítéltek és – mai tudásunk szerint, hivatalosan – több mint kétszáz embert kivégeztek. Kádárék tízezreket internáltak, a megtorlások elől pedig több mint 210 ezren menekültek külföldre.

A magyar történelem egyik legbrutálisabb megtorlássorozata volt ez. A szovjet direktívát kőkeményen túlteljesítő Kádár János négy évtizeden át kitartó rendszere – s egyben a Magyar Szocialista Munkáspárt – ártatlan magyarok vérében fogant, penészes szagú pincékben és börtönudvarokon, ahol kenderkötélen lógtak a nemzet legjobbjai…”

Rákay Philip: A szocik ma bizonyára ünnepelnek

mandiner.hu - facebook