Űrhajósok kongresszusa a magyarok fővárosában

A Nemzetközi Űrhajós Szövetség (ASE) 33. kongresszusát Budapesten tartják. A kormány felismerte, hogy globális jelentősége van az űrágazatban rejlő üzleti lehetőségekre való nagyfokú összpontosításnak.

2021. november 1. 14:04

Farkas Bertalan dandártábornok, kutatóűrhajós nyilatkozik a Nemzetközi Űrhajós Szövetség (ASE) 33. kongresszusának ünnepélyes megnyitóján a Hotel Hiltonban 2021. november 1-jén. MTI/Kovács Attila

A kormány kulcsfontosságú terepként tekint az űrkutatási programokra a gazdasági és technológiai növekedés szempontjából - jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős államtitkára a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 33. kongresszusának megnyitóján Budapesten hétfőn.

Sztáray Péter úgy fogalmazott: a kormány felismerte, hogy globális jelentősége van az űrágazatban rejlő üzleti lehetőségekre való nagyfokú összpontosításnak.



Kiemelte: az idén tették közzé az első magyar kormányzati űrstratégiát, amelynek célja, hogy rávilágítson az ágazat erősségeire, kihívásaira és kiemelt projekteket fogalmazzon meg.



Ezek a prioritások az első magyar kereskedelmi műhold felbocsátásától és a kapcsolódó földi szegmens fejlesztésétől kezdve az űrkutatás oktatási pillérének erősítésén át az űrkutatással kapcsolatos nemzetközi kezdeményezésekben való aktívabb részvételig terjednek - mondta az államtitkár.



A stratégia fő prioritási területének nevezte az emberes űrrepülést. Hangsúlyozta: a kormány elkötelezett amellett, hogy kutatóűrhajóst küldjön a nemzetközi űrállomásra, azért, hogy magyar tudományos kísérleteket végezzen és eszközöket validáljon a mikrogravitációban.



Sztáray Péter a nemzetközi partnerségek fontosságát hangsúlyozva elmondta: a 2015-ös Európai Űrügynökség taggá válása óta Magyarország megnégyszerezte az űrtevékenységre fordított költségvetését. Emellett együttműködési formákat dolgoznak ki olyan amerikai cégekkel, mint az Axiom Space, amely kijelölt partner a magyar űrhajós küldetés megvalósításában.



Az Orosz Űrügynökséggel a hagyományos együttműködés még az Interkozmosz program idejére nyúlik vissza, és már kilenc kétoldalú megállapodást kötött Magyarország más országokkal is Brazíliától Izraelig, Szingapúrtól Törökországig - tette hozzá.



Oleg Kotov, a szövetség elnöke elmondta: a koronavírus-járvány miatt rendezvényüket hibrid formában, részben az online térben rendezik. Céljuk tapasztalataik átadása, amellyel szeretnék lelkesíteni a fiatalokat és a kutatókat Magyarországon az űrkutatás iránt.



Ennek érdekében egyetemista és középiskolás diákokkal találkoznak a kongresszus résztvevői Budapesten, Miskolcon, Győrben, Debrecenben és Kecskeméten.



A kongresszust megnyitó Farkas Bertalan nyugalmazott dandártábornok, kutatóűrhajós arról is beszélt: halottak napja alkalmából a konferencia résztvevői hétfőn emlékfát ültetnek a Városligetben az elhunyt űrhajósok tiszteletére.



A megnyitót követően tartott sajtótájékoztatón Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért és űrtevékenységért felelős miniszteri biztosa kiemelte: kezdetét vette a második magyar tudományos űrhajós misszió, a Hungarian to Orbit (Hunor) program toborzása, amelyre elektronikusan, a hunor.gov.hu oldalon lehet jelentkezni 2022. január 31-éig.



A miniszteri biztos ismertette: mivel tudományos misszióról van szó, a nemzetközi standardoknak megfelelő testmagasság, testsúly és más paraméterek mellett kifejezetten fontos a felsőfokú végzettség, az angol és lehetőleg orosz nyelvtudás, valamint a mentális stabilitás és a csapatban dolgozás képessége.



A leendő magyar űrhajóst a jövő évben választják ki, ezután zajlik majd a fizikai felkészítés és tudományos képzés - tette hozzá Ferencz Orsolya.



A Nemzetközi Űrhajós Szövetség 33. kongresszusát Budapesten rendezik november 1-5. között.

MTI