Milliárdoknak nincs hozzáférésük jó vízhez

2021. november 2. 20:20

Mari Pangestu, a Világbank ügyvezető igazgatója és Áder János köztársasági elnök az ENSZ 26. klímakonferenciáján (COP26) Glasgow-ban 2021. november 2-án. MTI/Illyés Tibor

Több milliárd ember nem fér hozzá folyamatosan megfelelő minőségű vízhez, és a következő három évtizedben számuk várhatóan további milliárdokkal nő - hangsúlyozták kedden, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének Glasgowban zajló 26. ülésén (COP26) a Meteorológiai Világszervezet (WMO) víz- és klímaügyi koalíciójának vezetői, köztük Áder János köztársasági elnök.

A testület, amelynek tájékoztatója és felhívásának kiadása a COP26 egyik fő keddi programpontja volt, megállapította, hogy a klímaváltozás csak súlyosbítja a vízhiányt és az ehhez kötődő kockázatokat, mivel az emelkedő hőmérséklet felforgatja a globális csapadékeloszlási folyamatokat és a teljes vízkörforgást.



Az ülésen elhangzott, hogy jelenleg 3,6 milliárd ember nem fér hozzá megfelelő ivóvízforrásokhoz évente legalább egy hónapon át, és 2050-re számuk várhatóan meghaladja az 5 milliárdot.



A testület tájékoztatója szerint a Föld vízkészletének alig 0,5 százaléka hozzáférhető és felhasználható édesvíz, de az elmúlt húsz évben a szárazföldön található felszíni és felszín alatti vízkészlet szintje évente átlagosan egy centiméterrel zsugorodik.



A felhívás szerint ennek óriási jelentősége van a jövőbeni vízellátási biztonság szempontjából, tekintettel a népesség létszámának növekedésére és a környezet ezzel egyidejű leépülésére.



A víz- és klímaügyi koalíció vezetői éppen ezért a COP26-konferencia keddi ülésszakán sürgős és egyhangú felhívást tettek közzé annak érdekében, hogy a jelenlegi széttöredezett és válsághelyzetekre reagáló megközelítést integrált víz- és klímavédelmi cselekvési program váltsa fel.



Glasgow-i ülésükön a testület tagjai hangsúlyozták: az integrált víz- és klímaügyi fellépés alapja az adat- és az információcsere bővítése.



Áder János köztársasági elnök a rendezvényen hangsúlyozta: jó minőségű adatok nélkül a klíma- és vízügyi szakpolitika pusztán üres szavakból állhat.



Az államfő szerint a hatékony fellépéshez tudás kell, a tudás információt igényel, az információhoz pedig adatok szükségesek.



Mindezek nélkül egyre nehezebb lesz annak a kérdésnek a megválaszolása is, hogy mikor, mennyi és milyen minőségű víz hozzáférhető a világban.



Áder János már előző nap, a glasgow-i ENSZ-klímacsúcs nyitónapján tartott felszólalásában is azt hangsúlyozta, hogy a COP26-értekezletnek nemcsak az ambíciók emeléséről, de a hitelesség visszaszerzéséről, a cselekvésről és a mielőbbi látható eredményekről is szólnia kell.

Emomali Rahmon tádzsik elnök a WMO víz- és klímaügyi koalíciójának keddi tájékoztatóján elmondta: Tádzsikisztán 14 ezer gleccseréből több mint ezer mára teljesen elolvadt. Hozzátette: a tádzsikisztáni gleccserek biztosítják az egész közép-ázsiai térség vízforrásainak több mint 60 százalékát, ám e gleccserek tömege az elmúlt néhány évtizedben csaknem harmadával csökkent.



MTI