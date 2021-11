Gazdagodhatnak a magyar–dél-koreai kapcsolatok

Hazánk vendége Mun Dzse In dél-koreai államfő. A magyar köztársasági elnök és a kormányfő is figadta fogadta a politikust.

2021. november 3. 11:58

Áder János köztársasági elnök (j) katonai tiszteletadás mellett fogadja Mun Dzse In dél-koreai államfőt a Sándor-palota előtt 2021. november 3-án. MTI/Bruzák Noémi

Áder János köztársasági elnök (j2) és Mun Dzse In dél-koreai államfő (b3) tárgyal a Sándor-palotában.

Orbán: magasabb szintre emelkedhetnek a magyar-dél-koreai kapcsolatok

Orbán Viktor miniszterelnök bízik abban, hogy Mun Dzse In dél-koreai elnök magyarországi látogatása magasabb szintre emeli a két ország közötti kapcsolatot.

A magyar kormányfő szerdán hivatalában fogadta Mun Dzse In dél-koreai elnököt, aki kedden érkezett hivatalos látogatásra Magyarországra.



Orbán Viktor a találkozón örömét fejezte ki, hogy Dél-Korea kitüntetett partnert lát Magyarországban. Úgy fogalmazott: csodálattal tölt el bennünket az, ahogy Dél-Korea ötvenmillió ember erejével a világ egyik vezető technológiai hatalmává vált. Hangsúlyozta: csak a legjobbat mondhatja el a Magyarországon lévő koreai cégekről, fantasztikus beruházásaik vannak itt. "Nagyon becsületes emberek", minden megállapodást betartanak, a határidők teljesülnek, nagyon szeretünk velük együttműködni - tette hozzá.



A miniszterelnök közölte: bízik abban, hogy a látogatás magasabb szintre emeli ezt a kapcsolatot.



A dél-koreai elnök rövid nyilatkozatában köszönetet mondott a Hableány sétahajó balesetével kapcsolatos magyar hozzáállásért, jelezve, hogy a magyar miniszterelnök minden szükséges erőforrást biztosított az eltűntek felkutatására. Azt is kifejtette: a két országnak sok területen vannak közös vonásai, és olyan innovatív területeken is együttműködik, mint az elektromos autók gyártása.



MTI