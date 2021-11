KDNP: nem volt hiábavaló 1956 hősiessége

2021. november 4. 09:57

A frakcióvezető – KDNP

Nem volt hiábavaló 1956 hőseinek küzdelme és áldozata, mert az a pár hét magyar szabadság olyan sebet ejtett a vörös diktatúrán, hogy az soha többé nem lehetett már olyan, mint azelőtt volt - közölte a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője, Újbuda országgyűlési képviselője csütörtökön, a november 4-i nemzeti gyásznap alkalmából.

Simicskó István az MTI-hez eljuttatott közleményében kifejtette, hosszú évtizedek mulasztását pótolta Magyarország kormánya, amikor 2013-ban november 4-ét nemzeti gyásznappá nyilvánította, amikor az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére, a szovjet katonai offenzívára és a viharos események áldozataira emlékeznek a magyarok.



"A hős hazafiak mellett nem szabad elfelejtenünk azt a gyalázatot sem, hogy az akkori kommunisták elárulták a nemzetet, és egy idegen hatalom kiszolgálóiként elősegítették a bukást, majd az általuk végrehajtott széleskörű megtorlásoknak köszönhetően százak életének kioltásáért egy egész generáció ellehetetlenítéséért, lelki megnyomorításáért felelnek" - hangsúlyozta a kormánypárti politikus.



Kiemelte, a magyarság történetében sokszor küzdöttek elődeink, hogy szabadságunkat megvédjék. "Hol idegen hatalmak lánctalpai, hol a hazát elárulók törtek vesztünkre, de mindvégig hittünk abban, hogy az igazság kivívásáért mindent meg kell tennünk" - írta.



Simicskó István szerint a "lelkiismeret szava az, ami ilyenkor irányt mutat mindannyiunknak". 1956 hősei a kilátástalan harcot is vállalták: "egy maroknyi, elszánt hazafi szállt szembe a világ leghatalmasabb katonai gépezetével. Még akkor is, ha érezték: kevés az esély a győzelemre, de küzdeni kell és büszkén viselni minden következményt" - írta.



"Hiába kérték és várták a nyugati országok segítségét, a szovjet tankok és a kommunista kollaboránsok eltiporták forradalmunkat" - fogalmazott.



Hozzáfűzte: a küzdelem, a hősiesség és az áldozat nem volt hiábavaló.



"Végleg lerántottuk a leplet a kommunista rendszer hazugságairól, és a világ elé tártuk annak elnyomását" - mutatott rá a kormánypárti politikus. Aláhúzta, "hiába végeztek ki november 4-e után a megtorlás éveiben százakat, hiába fenyegette polgárait a szocialista terrorgépezet, mindenki tudta: az idő nekünk dolgozik, az elnyomók napjai meg vannak számlálva!"



"Emlékezzünk most az egyszerű +pesti srácokra+, akik életüket, fiatalságukat és álmaikat áldozták fel mindannyiunk szabadságáért!" - írta Simicskó István.

Hozzátette, "példájuk erősítsen minket, hogy a szuverenitásunkért, nemzetünk önállóságának megmaradásáért folytatott küzdelmeinkben továbbra is elszántak és kitartóak maradjunk!".

