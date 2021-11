Tarlós: A Városháza eladása kezelhetetlen elképzelés

Az Index birtokában lévő dokumentumok szerint mintegy negyvenmilliárd forintért kínálják eladásra az ingatlant. Budapest előző főpolgármestere nem érti, hogyan juthat eszébe a Karácsony-féle városvezetésnek eladni egy olyan rendkívüli értékű műemlék ingatlant, mint a Városháza.

Tarlós István, Budapest előző főpolgármestere nem érti, hogyan juthat eszébe a Karácsony-féle városvezetésnek eladni egy olyan rendkívüli értékű műemlék ingatlant, mint a Városháza. Az egykori városvezető szerint ilyen az ő idejében nem fordulhatott volna elő, ők a felújítást is megtervezték.

Tarlós István, Budapest előző főpolgármestere bírálta a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzatnak azt az elképzelését, hogy értékesítse a Városháza épületét, amely a Gerlóczy utca, a Károly körút és a Bár­czy István utca által határolt területen negyvenezer négyzetméteren fekszik, és amely Budapest egyik legértékesebb ingatlana. Karácsony csütörtökön még tagadta az eladás tervét, amelyről az Index számolt be, Facebook-oldalán ezt válaszolta: „a fővárosi önkormányzat a Városháza ingatlanegyüttesével kapcsolatban számos döntést hozott a közelmúltban, így a Merlin Színház épületének felújításáról és a Városháza park tervpályázatának kiírásáról. Az ingatlan értékesítéséről semmilyen döntés nem született, arra nem keres vevőt a fővárosi önkormányzat.”

Karácsony szólaljon meg!

Ám az Index péntek reggel konkrét adatokat hozott nyilvánosságra. A hírportál szerint a Berki Zsolt tulajdonában lévő Northern Rock Kft. a Beák és Társa Ingatlanközvetítő Kft.-t bízta meg a Városháza értékesítésével. A szerződés szerint 150 ezer euró, azaz több mint négyszázmillió forint tanácsadói díj járna az ingatlanközvetítésért a cégnek. A tulajdonos Beák Attila Endre elismert név az ingatlanközvetítői szakmában és a Magyar Ingatlanszövetség (Maisz) elnökségének is tagja. Beák Attila onnan is ismert, hogy még 2009-ben az ő közreműködésével adták el az MSZP II. János Pál pápa – egykori Köztársaság – téren fekvő székházát.

Az Index birtokába került szerződés szerint a Városháza vételára százmillió euró plusz áfa lenne, ami meghaladja a negyvenmilliárd forintot. Ebből a hatalmas összegből fizetnék ki a sikeres értékesítés esetén a Beák és Társa Ingatlanközvetítő Kft. részére a közvetítői díjat is.

Tarlós István a Mediaworks–Hírcentrumnak (MWH) úgy nyilatkozott: elvárható lenne, hogy Karácsony Gergely tegyen egy komolyabb és később számonkérhető nyilatkozatot, már csak a saját érdekében is.

Hozzátette: nem ismeri a jelenlegi városvezetés szándékait, és amíg ki nem derül, hogy Karácsonyék partnerek-e a Városháza tervezett eladásában, addig csak arról tud beszélni, hogy mit gondol az emblematikus épület esetleges értékesítéséről.

– Ráadásul amellett, hogy műemlék épületről van szó, az alatta lévő terület is az, ahol a régi városfal romjai húzódnak. Nem is tudom, hogyan juthat valakinek eszébe ilyesmi – fogalmazott a volt főpolgármester.

Nem lett közpark

A pesti Belváros szívében található épület elsőrangú üzlet lehet egy ingatlanfejlesztőnek. Karácsony Gergelynek még megválasztás előtt több ötlete is volt az ingatlan hasznosításával kapcsolatban.

– Kinyitom a Városházát. Borzasztó üzenete van annak, hogy Budapest leg­értékesebb telke jelenleg egy parkoló – nyilatkozta akkor. – Olyan Budapestet szeretnék vezetni, amely szimbolikusan és a valóságban is nyitott. A nyugat-európai példákat követve nyitott Városházát üzemeltetnék, amelynek a kertje nem parkoló, hanem közpark, ahol a civil szervezeteknek is van irodájuk, ahogyan kávézóknak és egyéb közösségi tereknek is jut hely.

A főpolgármester végül elvetette a közpark kialakításának ötletét, ugyanakkor tavaly májusban, a koronavírus-járvány első hulláma idején már azzal az elképzeléssel állt elő, hogy hajléktalanoknak alakíttat ki elkülönítőt az épületben. Ebből az elképzelésből végül nem lett semmi.

Az SZDSZ is beleszólt

Kormánypárti oldalról azonnal érkezett reakció a kirobbant hírre. Láng Zsolt, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője nyílt levelet tett közzé, amelyben azt írta, Karácsony Gergely csütörtökön megnyugtató választ adott a felmerült kérdésekre, de a pénteki friss hírek újra bizonytalanná tették a helyzetet. Láng Zsolt arra szólította fel a főpolgármestert, nyilatkozzon arról, hogy kíván-e belső vizsgálatot indítani a médiában megnevezett cég felhívásával kapcsolatban. A frakcióvezető szerint azt is tisztázni kell, van-e olyan fővárosi illetékes, aki Karácsony Gergely tudta nélkül tárgyalhatott.

A Karácsonnyal azonos politikai közösséghez tartozó Niedermüller Péter VII. kerületi DK-s polgármester a Mediaworks Hírcentrumának kérdésre ezt válaszolta:

– Meg vagyok róla győződve, hogy a főpolgármester nem tehet mást, mint hogy belső vizsgálatot indít. Ha ugyanis csalás miatt feljelentést tesz, ezt alaposan meg kell indokolnia, különben a nyomozó hatóság visszautasítja. Tehát biztos vagyok benne, hogy sokirányú vizsgálódás fog folyni, amit helyesnek is tartok, hiszen akármi is ennek a történetnek a végkifejlete, ez azért egy súlyos ügy – mondta. Hozzátette: hétfőn egyeztet a polgármesterrel.

Megszólalt az ügyben Horn Gábor korábbi SZDSZ-es politikus is. Ő ezt írta közösségi oldalán: „Értem én, hogy a főváros nem akarja eladni a Városházát, és hogy az Index nem tartja be ez ügyben a sajtóetika elemi szabályait, csak azt nem értem, hogy miért nem akarja eladni a borzalmas állapotban lévő és brutális méretű épületet, ami ráadásul egy kicsit sem felel meg egy modern és nyitott önkormányzat feladatainak. Nem besz…rni kell állandóan, hanem időnként talán lépni is…”

Karácsony Gergely végül pénteken napközben újabb közleményt adott ki közösségi oldalán. Ebben a következőt írta: „megismétlem: sem döntés nem született a Városháza értékesítéséről, de annak érdekében lépéseket sem tett a fővárosi önkormányzat, így arra megbízást sem adott. Minden más hazugság. Azért pedig feljelentést teszek, hogy kiderüljön: keltette-e valaki alaptalanul azt a látszatot, hogy árulhatja a Városházát.” Tehát a főpolgármester nem cáfolt egyértelműen, csupán azt állítja: döntés nem született, így arra megbízást sem adtak.

„Illetékes" megbízást adhatott-e a világváros-vezető tudta nélkül?

