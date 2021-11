Brüsszeli megszégyenülés: áramszünetek az EU-ban

2021. november 6. 08:49

Gázfogadó állomás a német-lengyel határon, Mallnow-nál. Nem fagyhat be az ellátás – Patick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Picture-Alliance via AFP

Két módja lehet az energia kínálati hiányának a megoldására: vagy tovább emelkedik a fogyasztói ár, vagy csökken a fogyasztás – ez utóbbi a Goldman Sachs elemzői szerint könnyen bekövetkezhet. Az ipari szereplőket ez súlyosan érintheti a talpra­ állás időszakában.

Az európai energiapiacok állapota ­miatt az áramkimaradások réme fenyeget, kiváltképp, ha a szokásosnál hidegebb tél érkezik a kontinensre, ami az egyébként is kivételesen alacsony töltöttségű gáztárolókat még rosszabb helyzetbe sodorhatja – figyelmeztetett a Goldman Sachs amerikai befektetési bank és pénzügyi szolgáltató, a véleményt a Bloomberg idézte. „Míg a magasabb gázárak kiválthatnak kínálati és keresleti kiigazításokat a piac szűkösségének ellensúlyozására, ezek nagyrészt már be vannak árazva” – áll az elemzők véleményében. Ez annyit jelent, hogy ha különösen hideg lesz a tél, akkor az ázsiai országokkal kell majd versenyezni az LNG- (cseppfolyós gáz) szállítmányokért, ami pedig még feljebb srófolhatja az árakat. Ahogyan arról korábban beszámoltunk a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal jelentése alapján, a Távol-Kelet elszívó ereje most annyira erős, hogy a tavalyi LNG-mennyiségnek csak a 75 százaléka érkezik az idén Európába. Az alacsony intenzitású beszállítások ­miatt az európai földgáztárolók feltöltése – különösen Németországban és Hollandiában – késedelmet szenvedett, a kontinens felkészültségi szintje évtizedes mélyponton van.

Azok az LNG-szállítmányok pedig, amelyek mégis megérkeznek Európába, nem lesznek elegendők ahhoz, hogy a gáztárolók ki ne merüljenek a tél végére. „Ez esetben az egyetlen kiegyensúlyozó mechanizmus az európai gáz- és villamosenergia-árak további jelentős emelkedése lenne, ami a kereslet lerombolását tenné szükségessé, vagyis az ipari szektorban áramkimaradások árán csökkenne az energiaigény” – vonták le a következtetést a Goldman Sachs elemzői. A forgatókönyv ugyan egy kifejezetten hideg tél esetén érvényes, de rámutat arra, mennyire törékeny helyzetbe is került az idén az európai energiaellátás.

Az esetleges ipari áramkimaradások pedig a pandémia utáni gazdasági újraindulás közepette különösen érzékenyen érinthetik a vállalatokat.

Eközben továbbra is az egekben a földgáz ára a legnagyobb európai tőzsdén, a holland TTF-en, bár az október eleji csúcsról már valamennyire visszaesett, mégis visszafoghatja a beszerzéseket, és tovább emelheti a fogyasztói árakat.

Mindenesetre a fogyasztók korlátozása csak a legvégső esetben lehet megoldás a kereslet és a kínálat egyensúlyának a fenntartásához. Magyarországon ilyesmiről nincs szó, hiszen a gáztárolók a jogszabályban meghatározott mértéknek megfelelő töltöttségi szinttel indították a fűtési szezont. Október közepén a hazai egységekben mintegy 5 310 millió köbméter gáz volt, ami meghaladja a kapacitás 84 százalékát és megfelelt az elmúlt tíz év átlagának. Emellett biztosított a folyamatos vezetékes ellátás is az október 1-jén életbe lépett, 15 évre szóló, a ­Gazprommal kötött földgázszállítási szerződés alapján, amibe ráadásul a korábbi kontraktusban foglaltnál alacsonyabb árszabás került.

Ahogyan a Goldman Saschs szakértői rámutattak: végső esetben vagy a fogyasztás korlátozása, vagy a további áremelés szükséges az egyensúly fenntartásához. Miközben Európa-szerte nem ritka, hogy a lakosságra terhelik a szolgáltatók az egekbe szökött nagykereskedelmi árakat, addig Magyarországon a rezsicsökkentés eredményeként az egyetemes szolgáltatásban a villamos energia és a földgáz árát jogszabályok rögzítik tartósan a legalacsonyabbak között.

Fűtsön teamécsessel!

Az energiaellátás leállásának esetére ad túlélési útmutatót a német katasztrófavédelem egy Twitteren közzétett videójában. A kisfilmen látható idős hölgy dideregve fóliázza le az ablakát és készít cserépből és teamécsesből minikályhát. Az életmentő tippek közlése rámutat arra, hogy távolról sem valószínűtlen az ellátás kimaradása. Az uniós tagországok vezetői zárónyilatkozatot fogadtak el a megemelkedett energiaárak kezelésére vonatkozóan az október végi csúcstalálkozón. A dokumentum szerint a tagállamoknak nemzeti szinten kell megküzdeniük a problémával.

