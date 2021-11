Orbán Viktor: Hazánknak fontos a Balkán békéje

Magyarországnak fontos a Balkán békéje, stabilitása és biztonsága, amelyben kulcsszerepet játszanak a Boszniai Szerb Köztársaságban élő szerbek - nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton, Banja Lukában – Orbászváron – folytatott tárgyalásai után a sajtónak.

2021. november 6. 14:37

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnököt (j) fogadja Milorad Dodik, a Bosznia-Hercegovina háromtagú elnökségének szerb tagja (b) Banja Lukában 2021. november 6-án. A magyar kormányfő munkaebéden fog tárgyalást folytatni Milorad Dodikkal. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Magyarországnak fontos a Balkán békéje, stabilitása és biztonsága, amelyben kulcsszerepet játszanak a Boszniai Szerb Köztársaságban élő szerbek - nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton, Banja Lukában – Orbászváron – folytatott tárgyalásai után a sajtónak.

A magyar kormányfő elmondta, szombaton munkalátogatást tett Banja Lukában – Orbászváron –, a Boszniai Szerb Köztársaság fővárosában, viszonozva az ottani politikai vezető, Milorad Dodik közelmúltban tett budapesti látogatását.



Orbán Viktor kiemelte: a "magyar történelem világossá teszi, hogy ami itt történik, az ránk is hatással van".



A miniszterelnök ugyancsak fontosnak nevezte a térség fejlődésének segítését. "Kiterjesztjük a felelős szomszédsági és gazdasági programunkat a Boszniai Szerb Köztársaság területére is, és támogatni fogjuk a kis- és középvállalkozókat, és ezzel lehetőséget teremtünk a magyar vállalkozók számára is" - jelentette ki a kormányfő.

Munkaebéd Orbászváron

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Boszniai Szerb Köztársaságba, Banja Lukába érkezett, ahol munkaebéden tárgyal Bosznia-Hercegovina háromtagú elnökségének szerb tagjával, Milorad Dodikkal - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A szerb és a magyar politikus, háttérben a magyar légierő gépe az orbászvári reptéren.

Orbán Viktor júniusban Budapesten a Karmelita kolostorban fogadta Milorad Dodikot, ezt a munkalátogatást viszonozza most Banja Lukában.

Orbán Viktor miniszterelnök (j2) és Milorad Dodik, a Bosznia-Hercegovina háromtagú elnökségének szerb tagja (b2) tárgyalást folytat munkaebéden Orbászváron.



A szombati megbeszéléseken részt vesz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is - mondta Havasi Bertalan.

MTI