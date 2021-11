Katolikus közösségi ház épült Telkin

Katolikus közösségi ház épült Telkin hetvenmillió forint kormányzati támogatással és a település egyházközösségének összefogásával - közölte a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton a közösségi ház átadóján.

2021. november 6. 20:11

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszél (k), mellette Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke (j) a kormány támogatásával megvalósult új katolikus közösségi ház átadásán Telkiben 2021. november 6-án. MTI/Máthé Zoltán

Soltész Miklós emlékeztetett: Pátyon új templom épült, és reformátusokkal közösen felújítottak egy épületet, amely a közösséget és a fiatalokat szolgálja, Budajenőn felújították a templomot és a plébániát, Perbálon a templomot és a közösségi házat, Tinnyén és Telkin pedig a templomot.



A közösség mindenképp szerette volna, ha Telkin emellett megépül a közösségi ház is - tette hozzá, kiemelve: jó döntés volt, hogy "ilyen erős összefogással ilyen nagyszerű értéket sikerült teremteni."



Az államtitkár hangsúlyozta: a közösségnek bíztatnia, támogatnia kell a papokat, a vezetőket a további munkában is, amely a következő időszakban még nehezebb lesz, mivel olyan erők mozdultak meg világszerte, amelyek próbálják elpusztítani a keresztényeket, és teljesen tönkretenni a keresztény tanítást, a teremtett világ megbecsülését.



Ezt a templomok felújításával, a közösség lelki és fizikai erősítésével lehet kivédeni - vélekedett, hozzáfűzve: "a fiatalok életéért, a fiatalok jövőjéért küzdünk".



Azt mondta: a kormány ebben mindig partner lesz, ezért támogatta a közösségi ház felépítését is.



Soltész Miklós arra kérte a fiatalokat, vigyázzanak az épületre, hogy száz év múlva a következő nemzedéknek is örömet okozhasson, és becsüljék meg az építészek, kivitelezők és a közösségért sokat tevő emberek munkáját.



A közösségi ház és használói megáldása előtt Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke bérmálási szentmisét celebrált Telki templomában.



