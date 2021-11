A kereszténység tanítását tovább kell adni

A kereszténység tanítását minden területen, mindenhol és mindenkinek tovább kell adni - hangoztatta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap a Győr-Moson-Sopron megyei Dunaszigeten, ahol megáldották a felújított Jézus Szíve-templomot.

2021. november 8. 00:03

A felújított dunaszigeti Jézus Szíve-templom 2021. november 7-én. Ezen a napon a megújított templomot Veres András megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke áldotta meg, majd szentmisét mutatott be. MTI/Krizsán Csaba

A kereszténység tanítását minden területen, mindenhol és mindenkinek tovább kell adni - hangoztatta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap a Győr-Moson-Sopron megyei Dunaszigeten, ahol megáldották a felújított Jézus Szíve-templomot.

Soltész Miklós azt mondta, hogy a neomarxizmus ma is itt van közöttünk. "Látjuk, hogy ésszerűtlen gondolatokkal" hogyan tesznek tönkre világokat, az energiapolitikát és ennek következtében hogyan fogják újra elszegényíteni a világot, mint ahogy ezt tették az elődeik is - fogalmazott.



"Közöttünk vannak azok is, akik a gender- és LMBTQ-ideológiával főleg a fiatalokat mérgezik, azok lelkét akarják elvenni" - figyelmeztetett.



"Nekünk meg kell, hogy legyen a válaszunk" - szögezte le, hozzátéve, hogy ez a válasz a kétezeréves keresztény tanítás, amely egyebek mellett túlélte az ókori keresztényüldözést és a szovjet kommunista rendszert is.



A kérdés az, hogy a pusztítás mértéke, főleg a lelkekben, mekkora lesz - mondta.



Soltész Miklós kiemelte, hogy a keresztény tanítást nem elég az egyházi vezetőknek továbbadni, az mindenkinek a feladata. "Ezt a felelősséget ebben a nehéz időszakban merjék vállalni" - szólított fel.



Hozzátette, hogy a kormány ehhez meg tudja adni a lehetőséget, "talán többet is, mint ami szokásos", legyen az templom, iskola, vagy szociális intézmények építése.



Azonban, hogy mindez "lélekkel, erővel és a kereszténységgel megteljék, az mindenkin múlik" - hangoztatta az államtitkár.



Nagy István agrárminiszter, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédében a mai Dunasziget történetét elevenítette fel.

Kiemelte, hogy a szigetközi településen a "mesterségesen összefércelt településrészek nehezen nőttek egybe, mind fizikailag, mind lelkileg".



Felidézte, hogy a falu temploma 1940-ben épült, a torony az 1960-as években, a toronysisak pedig 1982-ben készült el.



A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a település történetének új állomásához, a fizikai és lelki építkezés állomásához érkeztek a dunaszigetiek azzal, hogy a Jézus Szíve-templom megújulhatott.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a felújított dunaszigeti Jézus Szíve-templomban.



A templom a település lakóinak együvé tartozását is szimbolizálja - mutatott rá.



Elmondta, hogy több egyházi támogatás és pályázat révén kicserélték a tetőt, kiépítették a vízelvezetést, felújították a villanyhálózatot és kívülről lefestették.



A megújított templomot Veres András megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke áldotta meg, majd szentmisét mutatott be.



A püspök homíliájában az adakozás fontosságáról beszélt. "Sokat adni öröm, de az igazi öröm akkor kezdődik, amikor azt is meg tudom osztani mással, amire nekem is szükségem lenne" - fogalmazott.



Farkas István piarista szerzetes elmondta, hogy a Jézus Szíve-templom mintegy hetvenmillió forintból újult meg.

MTI