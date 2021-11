»Zöld« karakterű esküvő

2021. november 7. 23:57

„Többen írtak már arról, hogy mennyire gyomorforgató és konkrétan törvénybe ütköző az, amit a kormánypárti média csinál(t) Cseh Katalin és Berg Dániel esküvőjével.

Néhány kormánypárti kommentelő azzal érvel, hogy a »másik oldal« meg Mészáros esküvőjével meg Szájerrel foglalkozik. Csakhogy a kettő nagyon nem ugyanaz.

Kezdem azzal: a Fidesz tiltotta be anno még azt is, hogy politikus házánál lehessen tüntetni, hivatkozva a magánélet meg a család szentségére. Innentől kezdve már nem lehet menni például Orbán Viktorhoz, a Cinege utcába, amikor újabb milliárdokat lop el.

Aztán folytatom ott, hogy egy közszereplő magánéletéről csak akkor lehet bármilyen információt nyilvánosságra hozni, ha az valamilyen bűncselekménnyel hozható összefüggésbe, vagy szöges ellentétben áll azzal, amit az illető magáról, családjáról a nyilvánosságban vall.

A Borkai-ügy nem azért volt »érdekes«, mert bárkit érdekel a volt fideszes polgármester magánélete (engem például biztosan nem), hanem azért, mert a videó tanúsága szerint prostituáltakkal voltak együtt, a jelek szerint akár tiltott szerek társaságában, és amely luxusjachtozás nem fér bele egy polgármesteri fizetésbe Borkai vagyonnyilatkozata alapján. Arról nem beszélve, hogy a Fidesz mindeközben a keresztény értékekről és a család szentségéről papol, amivel ez az életforma nehezen egyeztethető össze.

Szájer József ügye sem azért volt érdekes, mert így mindenki megtudta, hogy meleg. (Ki az, aki addig nem tudta, tényleg?! Egyébként meg kit érdekelt?) Szájer ereszcsúszkálása azért vert nagyobb port a kelleténél, mert a Covid-járvány alatt súlyosan megszegte az adott ország járványügyi szabályait, és akkor vett részt egy khmm… »összejövetelen«, amikor mindenki másnak otthon kellett dekkolnia. Továbbá a brüsszeli ügyészség közleménye szerint drogot találtak a hátizsákjában. Végül ott van az a nem elhanyagolható apróság is, hogy maga Szájer szövegezte a saját maga által sem vallott és gyakorolt Alaptörvényt, miszerint az anya nő, az apa férfi, a család meg szent.”

Szabó Tímea: Gyomorforgató, amit a kormánypárti média csinál(t) Cseh Katalin esküvőjével

---------------------------------------------------------

„Egy politikus persze sokmindent kénytelen eltűrni, de amit Cseh Katalinnal művel a fideszes propaganda az esküvője kapcsán, az túlmegy ezen a határon. Én tavaly nyáron mentem férjhez, volt vacsora meg tánc is, és még alkoholt is ittam (hűha!!!), ahogy úgy általában az esküvőkön szokás. Mi egy »zöld« karakterű esküvőt akartunk, és a férjem sem az a szmokingos típus, így valószínűleg más stílusú volt, mint Katkáé, de egy esküvő stílusa kizárólag az adott pár és családja, barátai MAGÁNÜGYE. Hadd döntse már el a házasulandó pár, hogy milyen ruhában meg milyen dekorációval szeretne örök hűséget esküdni egymásnak! Én is borzalmasan érezném magam, ha bármelyik, az esküvőmön készült képet a fideszes médiában látnám viszont. Teljes szolidaritásom Cseh Katalinnak.

És még mielőtt valaki megjegyezné, Mészáros Lőrinc esküvője egyrészt nem ugyanez a kategória, mivel Mészáros Lőrinc a kormány segítségével a magyar emberektől ellopott pénzből lett elképesztően gazdag, másrészt azon túl, hogy megjelent a sajtóban a luxus menü meg a helyszín, semmilyen lealacsonyító, személyeskedő állításokat vagy fotókat sem közöltek róluk az esküvő kapcsán. És ez így helyes.”

Szabó Rebeka: Egy politikus persze sokmindent kénytelen eltűrni

mandiner.hu - facebook