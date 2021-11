„Ennek a kormánynak kellett eltakarítania a romokat a baloldali ámokfutás után”

A kormány politikájáról, az oktatás helyzetéről és a gazdasági döntésekről beszéltek képviselők az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt.

2021. november 8. 16:07

Az ülés elején megemlékeztek Herman István Ervin (Fidesz) és Dénes János (MDF, független, MIÉP) elhunyt volt országgyűlési képviselőkről.

Dömötör Csaba: Ennek a kormánynak kellett eltakarítania a romokat a baloldali ámokfutás után

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára reagált Szabó Tímea (Párbeszéd) felszólalására: ennek a kormánynak kellett eltakarítania a romokat a „baloldali ámokfutás” után, majd országépítésbe kezdett. A belügyminiszter már adott tájékoztatást Pegasus-ügyben - közölte, hozzátéve: 2010 előtt használták a szolgálatokat politikai célokra. Azt is mondta: az említett alapítvány magánadományokból működik, semmilyen közpénzt nem kezel, így a kormánynak ebben az ügyben nincs hatásköre. Az alapítvány minden kiadása és bevétele nyomon követhető, nyilvánosan elérhető - fűzte hozzá. Azt kérte a képviselőtől, hogy ha szeretne tenni valamit a közvagyon érdekében, győzze meg a pártelnökét, hogy ne adja el a Városházát. Az államtitkár kifogásolta, hogy a képviselő szerint a kormány semmit nem tesz a határon túli magyarokért. Azzal, hogy az ország erősödik, a külhoniakért is többet tudnak tenni - mondta. Hozzáfűzte: az ellenzék kampányolt a határon túli magyarok ellen, és ez a kormány tette helyre ezt a „traumát”.

Schanda Tamás: A baloldali kormány kivont forrásokat a felsőoktatásból, csökkentette oktatók bérét

Csárdi Antal (LMP) azt mondta, pártja mindig is a fenntarthatóságra és az igazságosságra építette a politikáját, és ezen elveken kellene alapulniuk a kormány döntéseinek is, de ennek nyoma sincs. Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára kifejtette: az LMP Gyurcsány Ferenc ellenében jött létre, az ő politikáját akarta leváltani a baloldalon, de a képviselő most is azért indulhat újra a mandátumáért, mert Gyurcsány Ferenc „így akarja”. A képviselő azért küzd, hogy Gyurcsány Ferenc visszajöjjön a hatalomba és olyan intézkedéseket hozhasson, amelyek ellen az LMP létrejött - fogalmazott. Kiemelte: a baloldali kormány kivont forrásokat a felsőoktatásból, csökkentette oktatók bérét, ezzel szemben a jelenlegi kormány elkötelezett a felsőoktatás megerősítése, versenyképessége növelése mellett. A modellváltásnak már most látszanak az eredményei - mutatott rá. Az államtitkár azt mondta: a baloldali kormány egyhavi bért elvett a pedagógusoktól is, és a képviselő most azért dolgozik, hogy ugyanazok jöjjenek vissza a hatalomba, akik ezt tették, a kormány viszont azért, hogy tovább növeljék béreket.

A 2010 előtti baloldali kormány kifejezetten rosszul teljesített válságkezelésben

Bősz Anett (DK) szerint „unokáink is nyögni fogják” a kormány gazdasági döntéseit, amelyekről vita nélkül határoz. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára közölte: megérti, hogy a kormányzati kommunikációra vonatkozó kiadásokat illik kritizálni ellenzéki oldalról, de a járvány közepén vagyunk, és komoly kormányzati felelősség, hogy oltási kampányokat folytassanak, ezek megszervezése és lebonyolítása kormányzati kompetencia. Azt javasolta a képviselőnek, nézzen utána, milyen szakpolitikai célokat szolgálnak a kormányzati döntések. Úgy vélte, a 2010 előtti baloldali kormány kifejezetten rosszul teljesített válságkezelésben, és semmi jel nem utal arra, hogy később jobban teljesítenének. Akkor egyhavi bért és nyugdíjat vettek el az emberektől, fizetőssé akarták tenni az egészségügyet, áfaemelésről, tandíj- ás ingatlanadó bevezetéséről döntöttek, az energiaárak emelkedtek - sorolta. Hozzátette: a jelenlegi kormány ezzel szemben a költségvetési forrásokat az emberek és a vállalkozások megsegítésére fordítja.

Fidesz: Bige László azért támogatja a baloldalt, hogy elkerülje az igazságszolgáltatást

Budai Gyula, a Fidesz képviselője felszólalásában azt mondta: Bige László nagyvállalkozó „vélhetően” azért támogatná a „Gyurcsány Ferenc vezette baloldal miniszterelnök-jelöltének”, Márki-Zay Péternek a kampányát, „mert azt reméli, hogy ha hatalomra kerülnek, akkor nyomást tudnak majd gyakorolni az igazságszolgáltatásra az ellene folyó eljárások megszüntetése érdekében”. A kormánypárti politikus Bige Lászlót „oligarchának”, „vörös bárónak”, „Gyurcsány bizalmasának” és „baloldali milliárdosnak” nevezte. Rámutatott: a Gazdasági Versenyhivatal rekord nagyságú, 14,1 milliárd forintos bírságot szabott ki Bige Lászlóra, miután megállapította, hogy a vállalkozóhoz köthető nitrogénművek cégcsoport jogsértően törekedett éveken keresztül a partnerek és a cégcsoportok közötti, illetve a viszonteladó partnerei közötti verseny, valamint az import korlátozására. Szerinte ez azt jelenti, hogy a cég jogellenes kartellezéssel folyamatosan nyerészkedni próbált a magyar gazdákon azzal, hogy korlátozta a versenyt a műtrágyapiacon.

Hozzátette: Bige László nemcsak a gazdáknak okozott jelentős kárt, hanem hűtlen kezelés bűntette miatt is vádat emeltek ellene, mert 2 milliárd forinttal károsította meg saját cégét, miközben több mint 700 millió forint vesztegetési pénzt is felvett. „Mindezekért cserébe Bige László semmi mást nem kér a baloldaltól és annak jelöltjétől, Márki-Zay Pétertől, hogy segítsen neki, hogy az igazságszolgáltatás ne vonja felelősségre. Ez igazi bolsevik módszer” - fogalmazott. Farkas István, az agrártárca államtitkára egyetértett a Gazdasági Versenyhivatal döntésével, szerinte a kiszabott büntetések arányosak, nem veszélyeztetik a hazai műtrágya-ellátás biztonságát, egyúttal megelőzik a hasonló események megismétlődését. Úgy értékelt: a kartellező cégek jelentős károkat okoztak a versenytársaknak és a magyar vásárlóknak egyaránt.

Kifejtette: Bige László cégcsoportjának tagjai a „korbács és kalács elv” használatával korlátozták az importbeszerzéseket és a termékek szabad árazását, valamint a vevőkért folyó versenyt is. Ezt a magas profit reményében tették úgy, hogy a mindennapi élelmiszerek megtermeléséhez szükséges alapvető anyagokat drágították meg jogellenesen. Szerinte a jogsértés hatásai tovább gyűrűzhettek az élelmiszerpiacra is károsítva ezzel minden magyar fogyasztót.

