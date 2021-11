Luxemburgig juthat a kézdivásárhelyiek pere

2021. november 8. 21:09

Beke István és Szőcs Zoltán Csóti György társaságában • Kisebbségi Jogvédő Intézet

Beke István és Szőcs Zoltán rehabilitálása, ártatlanságuk megállapítása a végső célja annak az uniós jogra alapozott kártérítési pernek, amelyet a terrorizmus vádjával elítélt kézdivásárhelyiek ügyében indít a budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI). Csóti György, az intézmény igazgatója a kronikaonline.ro szerkesztőségének elmondta: az úttörő jellegű per minden bizonnyal a luxemburgi székhelyű Európai Unió Bíróságához fog kijutni.

– Mikor és milyen jogi alapra hivatkozva indít kártérítési pert a Kisebbségi Jogvédő Intézet a Romániában terrorizmus vádjával elítélt Beke István és Szőcs Zoltán ügyében?

– Terveink szerint még ebben a hónapban elindítjuk a kártérítési pert Romániában. Ott várhatóan nem érünk el sikert, de továbbmegyünk uniós színtérre.

Abból indulunk ki, hogy Románia nem ültetett át saját jogrendjébe egy európai uniós irányelvet. Ha ez időben megtörténik, ennek figyelembevételével nem hozhattak volna börtönbüntetést kiszabó ítéletet. Az átültetés határideje pár hónappal korábban járt le, mint ahogy Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt jogerősen elítélték a koncepciós perben. 2017-ben a román bíróságnak a végső döntést az említett irányelv által előírt eljárási, jogállami garanciák figyelembevételével kellett volna meghoznia. Ez nem így történt. Az ügy ezért minden bizonnyal a luxemburgi Európai Unió Bíróságához fog kijutni.

Egyébként a másodfokon eljáró román bíróság elítélő döntésével saját jogrendjüket is megsértette, ezért 2018 januárjában a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához fordultunk panasszal. Ott még nem született ítélet.

– Nyilván pozitív európai uniós döntésre számítanak. Tudnak-e precedensről ilyen vagy hasonló ügyekben?

– Ez a per úttörő jellegű. Ilyen alapon eddig csak gazdasági jellegű ügyekben indítottak keresetet, szabadságvesztési esetben nem. Azonban az eljárás és indoklása teljesen hasonló a gazdasági ügyekéhez. Másfél éve készítjük elő ezt a pert, precedenst kívánunk teremteni. A számunkra pozitív döntés valószínűsége meglehetősen nagy. Elvileg biztos lenne, de az életben előfordulnak meglepetések is. Nagyon bízunk abban, hogy erre most nem kerül sor.

– Sikeres végkifejlet esetén milyen utóélete lehet egy ilyen bírósági döntésnek?

– Ebben az esetben a román jogalkotó mulasztását elítéli a bíróság, és jelentős összegű kártérítést kap a két székely honfitársunk. Még ennél is fontosabb, hogy a bíróság kimondja, az ítélet jogsértő volt. Ennek alapján a végső cél természetesen Beke István és Szőcs Zoltán rehabilitálása, ártatlanságuk megállapítása.

Pataky István

kronikaonline.ro