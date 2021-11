Bölcselmek a szabadságról Brüsszelben

Hidvéghi Balázs fideszes politikus a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli képviselete által szervezett Szabadság című konferencián arról beszélt, hogy "30 évvel a kommunista diktatúra összeomlása után az EU-ban egyre jobban kurtítják szabadságunkat". Mint mondta, mára már nem világos, hogy mi az EU célja.

A Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli képviselete által szervezett Szabadság című konferencián az Európai Parlament konzervatív és kereszténydemokrata képviselői tartottak eszmecserét szerdán Brüsszelben.

Deutsch Tamás, az EP Fidesz-delegációjának vezetője elmondta: a magyarok a legfontosabb értéknek a szabadságot tartják. "Ezt a szabadságot meg is fogjuk védeni, ahogy megvédtük az elmúlt ezer esztendőben is" - hangsúlyozta.



Mint mondta a történelemben "nekünk mindig meg akarták mondani, ránk akarták kényszeríteni, hogyan éljünk: mi legyen a vallásunk, mi legyen az államformánk, milyen nyelvet tanuljunk meg kötelezően, milyen legyen a viszonyunk más nemzetekkel".



Kiemelte: "a 21. században is még mindig vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy elvehetik a szabadságunkat. Még mindig vannak olyanok, akik azt tartják, minden csak úgy helyes, ahogy ők mondják".



"Ők az elnyomás érzékenyítői, akik szétvernének mindent, amire a szabadságunk alapul, a családjaink összetartó erejét, a házasság és a gyereknevelés hagyományos formáját, a szabad gondolkodáson alapuló, vitázó közösségeinket, az egyházainkat, majd végül a nemzeti szuverenitásunkat is" - tette hozzá.



Deutsch Tamás szerint a szabadságért "ma más a harctér és mások az eszközök; az elnyomás érzékenyítőinek eszköztára: jogállami kondicionalitás, brüsszeli meghallgatások, nyílt társadalom, pénzügyi és jogi szankciók, egyenlő házasság, NGO-kampányok, az ábécé lassan minden egyes betűjét magába foglaló indoktrináció".



Mint mondta, mára már nem világos, hogy mi az EU célja, de Európában nemzetek és szuverén nemzetállamok vannak, amelyeknek együtt kellene működniük. Az uniós intézmények - különösen az Európai Bizottság és az EP - arroganciája aláássa a kölcsönös bizalmat, ellehetetlenítve az együttműködést.



A képviselő szerint az EU jónéhány területen kudarcot vallott: a Brexit, a migrációs válság és a jelenlegi energiaár-válság "hatalmas bukásnak" minősül.

Hozzátette: az uniós intézmények eltávolodtak az eredeti alapoktól, az EP például a büntetőhatóság vagy szélsőbalos civil szervezet szerepét játssza.

Rámutatott: vannak olyan területek, ahol az EU-ra nem szabtak szerepet, mint például a gyereknevelés, a családpolitika, a család fogalmának vagy a kereszténység szerepének meghatározása.



Hidvéghi Balázs kiemelte: ha valamit együtt szeretnénk alkotni, akkor ahhoz meg kell egymás különböző értékeit értenünk. Emellett ki kell állnunk a többségért, akik hisznek a hagyomány jelentőségében és akiket a baloldal magukra hagy, mert nem kérnek a radikális eszmékből.



Gál Kinga fideszes EP-képviselő elmondta: Közép-Európa volt a 20. század nagy vesztese, népeit egymás ellen ugratták, viszont a 21. században arra kell összpontosítani, ami összeköt.



A politikus hangsúlyozta: a közép-európaiaknak erős a szabadságszeretetük, a hagyományos kultúrához és értékhez való ragaszkodás, hiszen ebben a térségben mindannyian megharcoltak érte a kommunizmussal szemben.



Hozzátette: "Európát szeretnénk megtartani olyannak, amilyennek megörököltük: illegális migráció helyett családpolitikát, erős gazdasági együttműködést és az érdekegyeztetést látjuk azoknak a pilléreknek, amelyekre stabilan épül a V4 szoros együttműködése".



"Az őshonos nemzeti kisebbségekről pedig végre tudunk közösen úgy gondolkodni, mint hidakról egymás irányába. Az Európa jövőjéről szóló diskurzusban Közép-Európának együttesen kell képviselnie ezeket a szempontokat" - emelte ki.



Győri Enikő fideszes EP-képviselő azt hangsúlyozta, hogy a szabadság rendkívül fontos a közép-európaiaknak, olyasvalamit jelent, amit soha nem lehet "biztosra venni" és amiért mindig meg kell érte harcolni, ahogy a magyarok is tették lázadva a szovjet kommunista diktatúra ellen 1956-ban.



"Remélhetőleg ma már nem vér által vívjuk ki a szabadságot, hanem tiszta érveléssel. Az európai szabadságot külső kihívások fenyegetik, az illegális migráció és a terrorizmus, de vannak belső kísérletek is, mint például bizonyos mozgalmak véleménydiktatúrája" - emelte ki.



Javier Zarzalejos, az Európai Néppárt spanyol képviselője a polgári értékek erősítésére bíztatott, míg Hermann Tertsch, a VOX spanyol párt európai képviselője szerint nő az agresszivitás Brüsszelben és a baloldalon egyaránt, az "mert félnek, hogy a következő Európai Parlamentben mások lehetnek az erőviszonyok".



Harald Vilimsky, az osztrák Szabadságpárt EP-képviselője szerint az EU-ban ellehetetlenítik azt, aki eltér a főáramtól. Ez nem hívható így működő demokráciának, mert nincs vitalehetőség.



Alexandrs Vondra cseh képviselője kijelentette: az egyre szorosabb unió ideológia egyet jelent a még inkább Brüsszel központú EU-val. "Ez igazi méreg" - tette hozzá.



Hölvényi György, a KDNP EP-képviselője zárszavában azt hangsúlyozta, hogy az egyre szélsőségesebb baloldal legyőzése érdekében gyakorlatias eszközökkel a jobboldali értékek mellett kell kiállni.

