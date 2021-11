Frontállapot a lengyel–fehérorosz határon

Olyan migránsok törtek be Lengyelországba, akik fel voltak szerelkezve különféle szerszámokkal. Átszakították a kerítést, és részben sikerült átjutniuk Lengyelország területére.

2021. november 10. 20:49

Az EU Lukasenka "hibrid támadását" vizionálja – dw, reuters

Átszakította a kerítést két nagyobb migránscsoport az éjjel a lengyel–fehérorosz határon. Többtucatnyian be is jutottak Lengyelország területére, de a hatóságoknak sikerült feltartóztatniuk és visszafordítaniuk őket. Jelenleg is több ezer migráns várakozik a határ fehérorosz oldalán, és folyamatosan érkezik az utánpótlás – hangzott el az M1 Híradójában.

Ezek a felvételek még az este készültek a lengyel–fehérorosz határon. Néhány órával később két nagyobb migránscsoport átszakította a kerítést és átjutott Lengyelországba.

„Migránsok két nagyobb csoportjáról van szó, akik fel voltak szerelkezve különféle szerszámokkal. Átszakították a kerítést, és részben sikerült átjutniuk Lengyelország területére, a legfrissebb hírek szerint mindenkit sikerült feltartóztatni, és visszafordítani, akik átlépték a határt. Ez a két kísérlet délebbre történt attól a helyszíntől, ahol hétfőn tömegesen gyűltek össze a migránsok” – jelentette Lucie Szymonwska tudósító.

A lengyel hatóságok szerint jelenleg is több ezer migráns várakozik a határ fehérorosz oldalán, és folyamatosan érkezik az utánpótlás.

A lengyel kormányfő, Mateusz Morawiecki az este a szejm rendkívüli ülésén úgy fogalmazott, hogy a lengyel–fehérorosz határon egy megrendezett előadás zajlik, amelynek célja az ország területi egységének megsértése és káosz előidézése az Európai Unióban.

A Fehéroroszországgal szomszédos uniós tagállamok, Litvánia, Lengyelország és Lettország határaihoz hónapok óta érkeznek illegális bevándorlók, a legtöbben Irakból. Az Európai Unió azzal vádolja a fehérorosz elnököt, hogy a kormánya szervezi a migránsok szállítását a határra, megtorlásul a Fehéroroszország ellen elrendelt nyugati büntetőintézkedésekért.

A fehérorosz elnök kedden visszautasította a vádakat, a súlyosbodó helyzetért pedig az uniót hibáztatja. Aljakszandr Lukasenka szerint az Európai Unióban működő maffiaszervezetek intézik a migránsok szállítását.

Litvániában már rendkívüli állapotot hirdettek a fehérorosz határon kialakult migránsválság miatt.



Az egy hónapig tartó intézkedés a határtól számított öt kilométeres sáv mellett azokra a befogadóhelyekre is vonatkozik, ahol a Fehéroroszországon át érkezett illegális bevándorlókat szállásolták el. Az övezetbe csak külön engedéllyel lehet belépni, tilos a gyülekezés, emellett a migránsok kizárólag a hatóságokkal való kapcsolattartáshoz használhatnak internetet.

Idén a litván–fehérorosz határon több mint négyezer illegális bevándorlót vettek őrizetbe, ötvenszer többet, mint tavaly egész évben.

Ami most Lengyelországban történik, az egy sokszorosan kipróbált forgatókönyv – mondta Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az M1 Ma Reggel című műsorában. A tanácsadó kiemelte, ugyanazok a civil szervezetek bukkantak fel a lengyel határon, ellátást biztosítani úgymond a migránsoknak, akik 2015-ben Magyarországon.

