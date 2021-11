Az EB jogállamisági jelentése dilettáns mű

A magyar kormány álláspontja szerint az Európai Bizottság jogállamisági jelentésének nincs jogalapja - jelentette ki az igazságügyi miniszter, miután megbeszélést folytatott Didier Reynders jogérvényesülésért felelős uniós biztossal csütörtökön Budapesten.

2021. november 11. 21:12

Varga Judit igazságügyi miniszter sajtótájékoztatót tart, miután megbeszélést folytatott Didier Reynders jogérvényesülésért felelős uniós biztossal, az Igazságügyi Minisztériumban 2021. november 11-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Varga Judit újságíróknak beszámolt arról, hogy a találkozón a magyar álláspont kifejtése mellett elmondta a biztosnak: Magyarország diplomáciai és jogi párbeszédben mindig partnere lesz az Európai Bizottságnak.



Emlékeztetett arra, hogy a lengyel és a magyar kormány az Általános Ügyek Tanácsában már a jogállamisági jelentések készítéséről szóló döntés megszületésekor vétózott. Ugyanis ilyen eljárásnak az uniós szerződésekben nincs jogalapja - mondta a miniszter.



Hozzátette: a jogalap hiánya miatt pedig intézkedés sem fakadhat a jelentésekből.



A továbbiakban hangsúlyozta: elmondta a biztosnak, hogy a jelentések Magyarország esetében kormánykritikus, elfogult civil szervezetek véleményére épülnek és a kettős mérce legdrasztikusabb példái.



Az Európai Unióban, amelyet különböző alkotmányos fejlődésű államok alkotnak, nincs egy az egyben összehasonlítható modell, csak egymást kölcsönösen tisztelő nemzetek alkotmányos párbeszédéről lehet szó - szögezte le.



A találkozón - folytatta a miniszter - érintették a gyermekvédelmi törvényt is. Ezzel kapcsolatban közölte a biztossal, hogy Magyarországon a magyar szülők fogják megszabni gyermekük nevelésének irányát, továbbá az ezzel kapcsolatos jogalkotás tagállami hatáskör.



Szó esett a migrációról is; ezzel kapcsolatban Varga Judit úgy vélekedett, hogy a magyar kormány 2015 óta következetesen képviselt álláspontját ma már egyre többen osztják a kontinensen. Kifejezte azt az igényt, hogy a magyar határkerítés költségeit az uniónak kötelessége lett volna finanszírozni és az azzal kapcsolatos kiadásokat megtéríteni. Továbbá illene lezárni a Magyarországgal szemben a migráció kezelése miatt indított kötelezettségszegési eljárásokat, hiszen olyan intézkedések miatt indították azokat, amelyekkel nemcsak Magyarország, hanem egész Európa határait védik az illegális bevándorlástól - hangsúlyozta Varga Judit. Eközben látszik, hogy az egyetlen hatékony módja a határvédelemnek a kerítés - fűzte hozzá.



Végül közölte: a találkozón kifejtette azon véleményét is, hogy a jogállamisági jelentésekből "üvöltő kettős mérce" megtöri azt a kölcsönös, érzékeny bizalmat, ami összetartja az Európai Uniót és további együttműködésre sarkallja a tagállamokat.

