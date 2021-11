A bujáki katolikus templom felújított mellékoltára

Átadták a felújított mellékoltárt a Nógrád megyei Buják község római katolikus templomában a templom védőszentje, Szent Márton napján csütörtökön.

2021. november 11. 21:35

Résztvevők a Nógrád megyei Buják község római katolikus temploma mellékoltárának átadása alkalmából tartott misén 2021. november 11-én. MTI/Komka Péter

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a liturgia után mondott beszédében kiemelte, hogy csak Nógrádban több mint száz templomot újítottak, illetve újítanak fel.



Az államtitkár beszélt arról, hogy Szent Márton is segítette a szegényeket, akik között - mint mondta - vannak fizikailag, anyagilag, de lelkileg szegények is.

A segítség több módját kell megtalálni - mondta Soltész Miklós, hangsúlyozva, hogy a kormány munkát biztosít a megélhetéshez.

Szólt arról is, hogy a templomok megújításával a kereszténység értékeit, tanítását adják tovább. Becsó Zsolt (Fidesz) országgyűlési képviselő felidézte, hogy 2017-ben Salgótarjánban írták alá a Modern városok programjáról szóló megállapodást. A program részeként sikerült elérni, hogy sok templom, egyházi közösségi tér is megújuljon, nemcsak a megyeszékhelyen, hanem a kis falvakban, így a Salgótarjántól 60 kilométerre lévő Bujákon is.



A barokk stílusú templom 1754-ben épült, helyreállítása 2009-ben kezdődött el. Elkészült azóta a külső rekonstrukció, az energetikai korszerűsítés, és megújult a templom teljes belső tere is.



Marti József esperes plébános és Borbély Gábor polgármester köszönetet mondott a többéves munkákért az ünnepi szentmisén is részt vevő Becsó Zsolt és Becsó Károly (Fidesz) országgyűlési képviselőknek, Skuczi Nándornak, a megyei közgyűlés elnökének, a kormánynak, Lencsés Zsolt festő-, Párkányi Raab Péter szobrászművésznek, valamint a bujáki embereknek és vállalkozóknak.

MTI