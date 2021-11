A magyar családok érdekében kellett bevezetni a hatósági benzinárat

A kormány úgy döntött, november 15-től a 95-ös benzin és a gázolaj árát 480 forintos felső határral rögzíti - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

2021. november 11. 23:59

Mint mondta, ez azt jelenti, hogy ennél a 480 forintnál olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj, de drágább nem.

Jelezte: abban bíznak, az ár felső határának rögzítése segítséget jelent a gazdaságnak és hozzá tud járulni az infláció mérsékléséhez is.

A miniszter elmondta, a benzinár ugrásszerűen nőtt egy év alatt, összességben azonban az üzemanyag Magyarországon a hatodik-hetedik legolcsóbb az unióban: négy országban egyértelműen olcsóbb, Máltán és Cipruson pedig nagyjából hasonló az áruk, mint Magyarországon. Hozzátette: az európai uniós országok közül egyedül Horvátországban rögzítettek - 550 forintos - felső árat a benzinárak féken tartására.

Kiemelte: a benzin és a gázolaj ára a gazdaság működésére és általánosságban az árakra is hatással van, ezért döntött a kormány a felső határról.

Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a kormány tárgyalt a rezsiárakról is, mint mondta, Európában "az energiaügyek rosszul állnak", és Európában energiaválság van. Hozzátette: a földgáz ára az európai piacokon egy év alatt átlagosan 400 százalékkal nőtt, ez önmagában a villamosenergia árát is "felfelé tolta", Európában a piaci áramár 100 százalékkal nőtt egy év alatt.

Hozzátette: az energiaválság olyan rezsiválságot eredményezett, amit az európai országok - Magyarország kivételével - nem tudtak elkerülni, Magyarországon kívül minden európai országban emelkedett a rezsi ára.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: károsnak tartják az olyan baloldali nyilatkozatokat, amelyek szerint a rezsicsökkentés nem fenntartható. A miniszter hangsúlyozta: a kormány továbbra is elkötelezett abban, hogy a fogyasztók, háztartások részére fenntartsa a rezsicsökkentett árakat, ezt egyébként az állam legfontosabb feladatai közé sorolta. Kiemelte: a rezsiárak alacsonyan tartása olyan versenyképességi előny is, ami a gazdaság teljesítményében, a növekedésben is látszik.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, a kormány tárgyalt a migrációs helyzetről is, úgy látják, az energiaválsággal migrációs válság is kialakult Európában; ennek része az afganisztáni "szerencsétlen kivonulás" humanitárius következménye és a fehérorosz-lengyel határon kialakult helyzet is, amely a legnagyobb nyomást jelenti most Európai Unióra (EU).

Hangsúlyozta: Magyarország szolidáris Lengyelországgal. "Fontosnak tartjuk", hogy Lengyelország a határvédelme során megkapja mindazt a támogatást, amit Magyarország nemcsak nem kapott meg 2015-ben, amikor az EU déli határát védte, de még vitatták is a határvédelmi intézkedéseit - jegyezte meg.

Gulyás Gergely szerint az EU-nak meg kell térítenie a külső határokat védelmező országoknak a határvédelem költségeit. Mint mondta, még nem érkezett válasz Ursula von der Leyentől, az Európai Bizottság elnökétől Orbán Viktor miniszterelnök levelére, amiben a kormányfő kérte a határvédelemmel összefüggő több mint 580 milliárd forintos magyar kiadás megtérítését.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a határvédelem legeredményesebb módja fizikai határtorlaszok építése, a kerítésépítés, és amikor Magyarország ezt tette, az "humanitárius szempontból az EU-ban elfogadhatatlan intézkedésnek látszott", viszont azóta kerítést épített vagy épít Görögország, Spanyolország, Bulgária, Szlovénia, Észtország, Litvánia, Lettország és Lengyelország.

Úgy vélte, az uniós politikai kultúrának nem része a bocsánatkérés, ezért elfogadják, hogy nem kérnek bocsánatot Magyarországtól, de a határvédelemre fordított pénzt Magyarország kéri.

A miniszter elmondta azt is, a Belügyminisztérium meg fogja erősíteni a határvédelmet, önkénteseket fog felvenni, akiket gyors kiképzés után vetnek be a határvédelemben. Jelezte: a külső határok megvédése hazafias kötelezettség, a kormány biztosítja a határvédelem forrásait.

Jelezte: a jogellenes határátlépési kísérletek száma ugrásszerűen nőtt, napi szinten ezer felett van ma, míg 2020-ban ez a szám 350 volt.

Az oltások hatékonysága hat hónap után elkezd csökkenni

A koronavírus elleni harmadik oltás felvételére buzdította a már beoltottakat a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

Az oltások hatékonysága hat hónap után elkezd csökkenni, hét-nyolc hónap után drasztikusan, ezért a kormány azt javasolja mindenkinek, hogy vegye fel a harmadik, emlékeztető oltást is, mert így a védettségi szint megmarad - közölte Gulyás Gergely.

Elmondta: a jelenlegi adatok alapján ez a járványhullám annyiban különbözik a korábbiaktól, hogy "van fegyver a vírus ellen", ez pedig az oltás. Aki oltást kap, azok közül minden száz emberből egy betegszik meg, ő is lényegesen enyhébb tünetekkel vészeli át a fertőzést.

A múlt héten a Pfizer is nyilvánosságra hozta kutatási adatait, melyek szerint az oltások hatékonysága hat hónap után elkezd csökkenni, ezért is szükséges a harmadik oltás. "Aki oltást kapott, az a nyolcadik-kilencedik hónap után is jobb helyzetben van, mint aki nem oltatta be magát" - tette hozzá a miniszter.

Felidézte, hogy november 22-től oltási akcióhetet indítanak, amelynek keretében 101 oltóponton előzetes bejelentkezés nélkül is bárki oltást kaphat, akár az elsőt, a másodikat és a harmadikat is. Különösen fontos, hogy a harmadik oltások száma szintén radikálisan növekedjen, főként az idősebb, legyengültebb immunrendszerű páciensek esetében, de a fiataloknak is javasolt a harmadszori oltás.

"Az egészségügyi kapacitások bőségesen rendelkezésre állnak, ellátási zavar, illetve veszélyhelyzet sehol nem áll fenn." Általánosan Magyarországon továbbra "sem kívánunk kötelező oltást elrendelni, de lehetőséget adtunk" a munkáltatók számára, hogy erről döntsenek - fogalmazott Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökség vezetője különösen fontosnak nevezte, hogy az állami munkatársak, akik sokakkal tartanak kapcsolatot, oltassák be magukat, ezért teszik kötelezővé például a Miniszterelnökség alá tartozó területi közigazgatásban, hogy akik a kormányablakokban, ügyfélszolgálatnál teljesítenek szolgálatot, december 15-ig, akik közvetlenül nem találkoznak naponta sok emberrel, nekik január 31-ig kötelező az első oltás felvétele.

Az egészségügyben dolgozók átoltottsága nagyon jó, van, ahol közelíti a száz százalékot, de körükben is érdemes növelni a harmadik oltások arányát. A jogszabályok jelenleg két oltást írnak elő kötelezően, a harmadik csak ajánlott - jelezte a miniszter.

Gulyás Gergely a tanári érdekképviseletektől, szakszervezetektől annak a belátását kérte, hogy mivel ők gyerekekkel foglalkoznak, nagyon fontos, hogy be legyenek oltva. Korábban a pedagógusoknak szervezett oltások legnagyobb támogatói éppen a tanári érdekképviseletek voltak, ezért szeretnék, ha nem a kormány ellenfelei lennének, hanem a szövetségesei abban, hogy oltassák be magukat.

A mostani adatok alapján nem lehet pontosan megmondani, mikor következik be a negyedik hullám csúcsa, de az biztos, hogy minél többen oltatják be magukat és veszik fel a harmadik oltást, annál gyorsabban "leszünk túl a negyedik hullámon". "Miután további hullámok sem zárhatók ki, ezért egy esetleges ötödik hullám esetén az lesz védett, aki a harmadik oltást is megkapta" - jelentette ki Gulyás Gergely.

Magyarország mindig elvi kérdésként kezelte a migráció ügyét

A kormány üdvözli, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióvezetője is csatlakozott a határvédelem fontosságát hangsúlyozókhoz. Úgy tűnik, a lengyel határvédelmi törekvéseket támogatandónak tartja, nemcsak politikai, hanem anyagi szempontból is - jelentette ki kérdésekre válaszolva Gulyás Gergely.

A miniszter úgy fogalmazott, komoly politikai erőként a néppárt megszűnt Nyugat-Európában. Bécstől Nyugatra ma nincsen néppárti kormányfő az unióban, köszönhetően annak a politikának, melyet az elmúlt tíz évben folytattak - mondta.

Az Európai Bizottság a migráció ügyében 2015-ben teljesen téves álláspontot képviselt, az ezzel való szembenézés Brüsszelben sokkal nehezebben megy, mint Európa más városaiban - vélekedett a politikus. Kitért arra is, Magyarországnak a határvédelem ügyében egyre több szövetségese van.

Az új német kormányt alkotó koalíciós pártok alapelvekről tett nyilatkozataiból úgy tűnik, hogy a migráció valamennyi formáját bátorítani fogják. Ez rövid távon súlyos következményekkel járhat, és - Németország európai súlyából következően - ez hatással lehet a brüsszeli álláspontra is - mondta Gulyás Gergely.

A miniszter leszögezte, Magyarország mindig elvi kérdésként kezelte a migráció ügyét: a külső határokat meg kell védeni, a zöldhatáron keresztül senki nem léphet az unióba, menekültstátusz pedig csak az első biztonságos országban adható.

Kérdésekre válaszolva kifejtette, a 95-ös oktánszámú benzin és a gázolaj árát három hónapra rögzítik 480 forintban, a döntést ezt követően vizsgálják felül. Az üzemanyagok jövedéki adója az Európai Unióban Magyarországon a legalacsonyabb, mérsékléséről a kormány már korábban döntött. A jövedéki adó és az áfa csökkentését nem tervezik, ahogy az üzemanyag-kereskedők kompenzálását sem. Az előírást be nem tartó kutakat bezárhatják.

Az üzemagyagárak maximálását közvetlenül tiltó európai szabály nincs, a horvátok jóval magasabb árnál, 550 forintnál határozták meg a benzinárat, ott az Európai Bizottság nem lépett fel - hangsúlyozta a miniszter.

Közölte, hogy a kormány napirendjéről semmilyen adócsökkentés nem került le, de fontossági sorrendet kell megállapítani a teendők között, egyelőre a családi adókedvezmények rendszerét, a négygyermekesek szja-mentességét részesítik előnyben.

A minél alacsonyabb adóterhelés az ország érdeke: jövőre lesz szociális hozzájárulási adó csökkentés, "fenntartjuk a csökkentett iparűzési adó tavalyi szabályait", és a 25 éven aluliaknak sem kell szja-t fizetni - sorolta. Hozzáfűzte, az lenne a jó, ha az állami elvonás mértéke az egyharmadhoz közelítene.

Sem azon nem kell meglepődni, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje a baloldal kormányzásának megfelelő nyilatkozatot tesz, sem azon, hogy a piaci viszonyok érvényesítését akarja az energiapolitikában - mondta Gulyás arra a felvetésre, hogy Márki-Zay Péter a rezsicsökkentés ellen kampányol.

Kijelentette, a rezsicsökkentés vitán felül álló teljesítménye a jelenlegi kormánynak, amit a baloldalnak el kellene ismernie, ehhez képest meg akarja szüntetni.

A miniszter felidézte: 2002 és 2010 között a gáz ára a háromszorosára, a villanyáramé a kétszeresére emelkedett, ehhez képest az árak az elmúlt 11 évben 20 százalékkal csökkentek, ami jól mutatja a különbséget.

A kormány fenntartja a rezsicsökkentés eredményeit a lakosság és a kisvállalkozások számára. Az önkormányzatoknak, önkormányzati cégeknek és a közfeladatot ellátó egyházi intézményeknek lehetővé teszi az egyetemes szolgáltatás alá történő bejelentkezést, ami jelentős kedvezményt jelent - tudatta a politikus. Elmondta, ez a lépés a szolgáltatóknak komoly költségeket jelent, melyekhez szükséges indokolt forrásokat az állam biztosítani fogja.

A kiskunhalasi járványkórház bármikor újra megnyitható, amennyiben erre szükség van. Folyamatosan nyomon követik a fertőzési adatokat és az egészségügyi kapacitást. Jelenleg bőségesen elegendő a lélegeztetőgéppel ellátott ágyak száma, és van megfelelő számú orvos és szakdolgozó is. A legtöbb kórházban a tervezett műtétek rendben zajlanak, azok elhalasztásáról a helyi adatok alapján intézményenként döntenek. A második, harmadik hullám során elmaradt műtétek jelentős részét sikerült elvégezni. Amennyiben az elhalasztott elektív műtétek pótlásához többletforrásra lesz szükség, azt a kormány biztosítani fogja - közölte a politikus.

Az egészségügyben dolgozók oltottsága 95 százaléka fölött van, az orvosok között ez az arány még magasabb. Később születhet döntés arról, hogy számukra a harmadik oltást kötelezővé teszik - mondta a miniszter.

Amennyiben a magyar vagy európai uniós hatóság jóváhagyja valamelyik koronavírus elleni vakcina alkalmazását a 5-11 éves korosztály számára, ezt a magyar kormány is lehetővé fogja tenni - tudatta Gulyás Gergely.

A jelenleg beadott oltások kétharmada Pfizer - mondta Gulyás Gergely.

A harmadik oltás típusáról ajánlás született, a döntést az oltóorvos hozza meg - mondta a miniszter. Úgy fogalmazott, jobbnak tartja, hogy ha valaki, aki ragaszkodik ahhoz, hogy harmadikként Sinopharm vakcinát kér, megkapja azt, mint ha oltás nélkül távozna.

A miniszter elmondta, orosz kérésre a Szputnyik V hatékonyságára vonatkozó tanulmányt készített a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Azt kérte, hogy valamennyi oltóanyagról egységesen készüljön ilyen részletes anyag, és azt hozzák nyilvánosságra. Az adatigények kielégítése érdekében tették közzé a területi oltottsági adatokat is a koronavirus.gov.hu-n - jelezte.

A legfontosabb, hogy mindenki oltassa be magát

Magyarország volt Európában az első, amely lehetővé tette a harmadik oltás felvételét - mondta a miniszter. A negyedik oltásra vonatkozó kérdésekre válaszolva kifejtette, ez olyan orvostudományi kérdés, melyet folyamatosan vizsgálni kell. Az ehhez esetlegesen szükséges oltóanyag rendelkezésre áll.

Az orvosi okból oltatlanok azonos jogokkal rendelkeznek, mint a védettek, de esetükben éppen egészségügyi állapotukból fakadóan érdemes megfontolni, milyen közösségi rendezvényen vesznek részt - hangsúlyozta.

Gulyás Gergely kitért arra: az Országgyűlés Fidesz-frakciójában mindenkivel szemben elvárás, hogy oltassa be magát, és ő úgy tudja, az érintett képviselők mindegyike eleget is tett ennek. Oltottak a kormány tagjai, és meglepődne, ha lenne olyan államtitkár, aki nem vette fel az oltást - tette hozzá.

A miniszter az Országgyűlés sajátos alkotmányos helyzetével és a képviselők jogállásával indokolta azt, hogy a parlamenti képviselőknek nem kötelező beoltatniuk magukat.

Gulyás Gergely a járványügyi intézkedések szükségességét firtató kérdésre közölte, hogy születhetnek még újabb döntések, de a kormány a legfontosabbnak azt tartja, hogy mindenki oltassa be magát. Az európai országok többsége, köztük Magyarország nem fertőzöttségi szintekhez köti a járványügyi intézkedések bevezetését. Az ingyenes parkolás újbóli bevezetése nem merült föl - mondta.

A miniszter jelezte, jövő keddre elkészül a felmérés arról, mekkora az átoltottság az iskolákban. Az oltás pedig a megbízási szerződéssel foglalkoztatott óraadó tanároknak is kötelező, ennek jogi környezetét meg kell teremteni - fűzte hozzá.

Gulyás Gergely a Puskás Arénában sorra kerülő labdarúgó világbajnoki selejtező járványügyi kockázatáról azt mondta, "aki három oltást megkapott, annak a kockázat minimális", de senkit nem beszélne le a maszkviselésről, mindenki el tudja dönteni, akarja-e hordani, vagy nem.

A miniszter az európai adatok és a magyar helyzet ismeretében jó döntésnek nevezte, hogy az október 23-i rendezvényeket korlátozások nélkül lehetett megtartani.

Arra a kérdésre, hogy elszólás vagy megengedett nyilatkozat volt-e Kósa Lajostól az, amikor Pintér Sándor belügyminiszter maghallgatása után közölte, a Belügyminisztérium vette meg a Pegasus kémszoftvert, valamint államtitoksértést követett-e el a fideszes politikus, Gulyás Gergely azt válaszolta, a hatóságnak kell megítélnie, mi minősül bűncselekménynek.

A belügyminiszternek a Pegasus-üggyel kapcsolatos tájékoztatásához tartja magát - szögezte le Gulyás Gergely, rámutatva arra, hogy a titkos információgyűjtésre használt technológiáról, technikai eszközökről egyetlen állam sem ad felvilágosítást. Véleménye szerint a politikai vitának azért része az ügy, mert a baloldali politika és "a magyar újságírás baloldala" azzá tette. Az a fontos, hogy 2010 óta nem volt jogellenes titkos információgyűjtés Magyarországon - szögezte le.

A titkos információgyűjtés során szerzett adatok felhasználása célhoz kötött és szigorúan szabályozott. A technológia fejlődésével a legnagyobb adatgyűjtők az informatikai cégek, esetükben azonban hiányoznak a garanciális szabályok.

A miniszter a budapesti városháza eladásával kapcsolatos hírekre reagálva azt közölte: a baloldali kormányoknak, állam- vagy városvezetésnek hagyománya a privatizáció, az állami vagyon elkótyavetyélése, "ész nélküli felhasználása". Úgy fogalmazott, a főpolgármesternek - aki egy hét alatt a teljes tagadástól a részleges beismerésig jutott - igazat kellene mondania.

A politikus szerint Karácsony Gergely főpolgármester ígéretei közül a hasznosak közé tartozott az, mely szerint a városházánál működő parkoló helyén parkot hoznának létre. Két év alatt az ügyben azonban nem történt semmi, ennek egyik lehetséges oka, hogy hosszú ideig azt mérlegelték, eladják-e az ingatlant.

Bige Lászlóval kapcsolatban megjegyezte, nem tartja meglepőnek, hogy "egy baloldali milliárdos a baloldal kampányát támogatja". Arra azonban felhívta az üzletember figyelmét, hogy a kampányfinanszírozásnak megvannak a törvényi keretei.

A miniszter leszögezte, Magyarország azon kevés ország közé tartozik, mely a kibocsátáscsökkentésre vonatkozó vállalásait teljesíti. Kifejtette, a klímacélkitűzések teljesítése atomenergia nélkül lehetetlen; ennek az unión belüli elismertetése nehéz kérdés, de az atomenergia használatában Magyarország nincs egyedül, Franciaország vezetésével tíz tagállam az uniós intézményekhez fordult, hogy a technológiát klímabarát energiaként ismerjék el.

Amikor a minisztert arról kérdezték, hogy Wahorn András képzőművész egy műsorban "pedofilmentegető kijelentést" tett, azt mondta, a jelenséget és az ilyen jellegű megnyilatkozást minden jóérzésű ember elítéli, elfogadhatatlannak tartja.

Kiemelte, hogy január 1-jével lesz pedagógusbér-emelés, s ha a választóktól a következő ciklusra is bizalmat kapnak, kiemelt nagy feladat lehet a pedagógusbér-felzárkóztatás.

Gulyás Gergely a ferihegyi reptérről azt mondta, amennyiben az állam visszavásárolja, szeretnék fejleszteni azt. A reptér tulajdonlása messze túlmutat a gazdasági aspektusokon, mert az nemzetbiztonsági, turisztikai szempont és fontos az országimázs miatt is.

A miniszter kérdésre válaszolva fontosnak nevezte, hogy az Európai Unióval sikerüljön elismertetni a nemzetiségek egyéni és kollektív jogait.

MTI