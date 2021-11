A sajtó elvesztette tájékoztatási hegemóniáját

A technológiai vívmányok által megváltoztatott médiatérben a sajtó elveszítette kizárólagos tájékoztatási funkcióját, sok esetben egyre inkább politizáló szereplővé válik - jelentette ki a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Budapesten.

2021. november 12. 10:03

Résztvevők a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Szabad véleménynyilvánítás a digitális korban címmel rendezett nemzetközi médiakonferenciáján – MTI/Soós Lajos

A technológiai vívmányok által megváltoztatott médiatérben a sajtó elveszítette kizárólagos tájékoztatási funkcióját, sok esetben egyre inkább politizáló szereplővé válik - jelentette ki a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára csütörtökön Budapesten.

Orbán Balázs nyitotta meg a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Szabad véleménynyilvánítás a digitális korban című kétnapos nemzetközi médiakonferenciáját.



Az államtitkár, aki egyben az MCC kuratóriumi elnöke is, úgy vélekedett: fentiek fényében nem meglepő, hogy a valóságtól elrugaszkodott gondolatokat lehet olvasni a sajtóban.



A konferencia lebonyolításával esély nyílik arra, hogy ne csak ezt a diagnózist állítsák fel, hanem terápiával is előálljanak - fogalmazott.



Magyarországról sokszor írnak úgy, hogy a hatalmon lévő jobboldali kormány felszámolta a médiapluralizmust, a szabad sajtót, a vélemények sokszínűségét, ez azonban hamis vád, amelytől az igazság nem is állhatna távolabb - mondta Orbán Balázs.



Szavai szerint ez a - főként balliberálisok által festett - lesújtó kép tipikus tünete annak a jelenségnek, hogy a sajtó egyre inkább politizál.



A kuratóriumi elnök felidézte, hogy a nyilvánosságot formáló szereplők a történelem során jórészt végig monopolhelyzetben voltak. A feudális rendszerek felbomlásával, a polgárosodással egyre nőtt a népesség igénye arra, hogy beleszóljon a közügyekbe.



A parlamentáris demokráciák létrejöttével alapvetően átalakult a sajtó szerepe, az egész nyilvánosság demokratizálódott. Az internet pedig újabb döntő forradalmi változást indított el - mondta.



Orbán Balázs úgy vélekedett, hogy a digitális innovációk könnyebbé tehetik az emberek életét, de egyszersmind kihívást is jelentenek.



A technológia előretörésével "egy új intellektuális divat uralkodott el", és a liberalizmus behódolt ennek a "szellemi széljárásnak" - fogalmazott.



A mostani progresszív liberálisok úgy gondolják, hogy fel kell világosítani, öntudatra kell ébreszteni az embereket. A sajtó feladatának a liberális politikai program képviseletét tartják, nem pedig a hiteles tájékoztatást, a vélemények sokszínűségének megőrzését - hangoztatta a kuratóriumi elnök.



A magukat liberálisoknak tekintő médiumok önmeghatározásuk szerint mindig függetlenek és objektívek, miközben ítélőszék elé állítanak mindenkit, aki másként gondolkodik - jelentette ki.



Orbán Balázs úgy vélekedett: a néhány megmaradt klasszikus liberális sajtóorgánum mellett a konzervatív médiapiaci szereplők feladatává vált, hogy tájékoztassanak, érvényesítsék a hír szentségét. Az új liberális médiumok ugyanis kiléptek a korábbi keretek közül, egyértelmű szerepet vállalnak a politikai, ideológiai küzdelmekben - fűzte hozzá.



A kuratóriumi elnök megjegyezte, hogy a konferenciára rendkívül eltérően gondolkodó emberek jöttek el a világ különböző tájairól.



Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója azt mondta, a közösségi hálózatok nagyban megváltoztatták, hogy az emberek miként gondolkodnak a hírekről. Már máshogyan keletkeznek, és másként is tekintenek a cikkekre a fogyasztók - tette hozzá.



Ő is kiemelte, hogy az elmúlt évtizedekben hatalmas változásokon ment át a média. Az utóbbi időben már algoritmusok működnek: programok, nem is emberek döntenek arról, hogy egy hír sokakhoz jusson el, vagy adott esetben senkihez se.



A konferencián egyebek mellett érintik majd az újságírás kihívásait, a közösségi médiát, az objektivitást, valamint a digitalizáció hatását a nyomtatott sajtóra - közölte Szalai Zoltán.



A főigazgató jelezte, hogy az MCC több mint huszonöt éve foglalkozik tehetséges fiatalok oktatásával. Már tízéveseket is támogatnak, és egészen a doktori képzés végéig segítenek egyeseket. Az MCC egyre jobban terjeszkedik: már huszonhárom oktatási központot működtet szerte a Kárpát-medencében. Néhány éven belül harmincöt helyszínen több mint tízezer fiatalt szeretnének nevelni - mondta Szalai Zoltán.

MTI