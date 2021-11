Hazánkban minden vágyott gyermek megszülethessen

Rétvári Bence: Nagyon sokan úgy gondolják, hogy nagyobb anyagi biztonságra van szükségük a gyermekvállaláshoz, és ezért teremtette meg a kormány a széles körű családtámogatási rendszert.

2021. november 12. 12:09

Rétvári Bence – archív.KDNP

A kormány célja, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, ezért az állam az anyagi támogatások mellett fontosnak tartja azon párok segítését is, akiknél egészségügyi problémák jelentenek akadályt a gyermekvállalásban - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára pénteken Budapesten, a "Természetes gyermekáldás" terv szombati szakmai konferenciáját beharangozó sajtótájékoztatón.

Rétvári Bence rámutatott, nagyon sokan úgy gondolják, hogy nagyobb anyagi biztonságra van szükségük a gyermekvállaláshoz, és ezért teremtette meg a kormány a széles körű családtámogatási rendszert. Ugyanakkor - mint mondta - vannak, akiknél nem anyagi, hanem egészségügyi akadályok jelentkeznek.



Az állam fontos feladatának tartja, hogy ezeknek a pároknak is segítséget nyújtson. Ezért is támogatják évi 70 millió forinttal a Katolikus Szeretetszolgálat természetes fogamzást segítő projektjét - fűzte hozzá a politikus.



Elmondta, olyan elsajátítható módszerekről van szó, amelyek más európai országokban vagy az Egyesült Államokban beváltak. A szeretetszolgálat projektje révén a meddő párokat segítő lelki és életvezetési módszerek Magyarországon is elérhetővé váltak.



Marton Zsolt váci megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi bizottságának elnöke közölte, a szeretetszolgálat 2018 óta koordinálja a projektet, amely kétirányú: egyrészt szól a családtervezésről, másrészt a meddőséggel küzdő párok orvosi segítéséről.



Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója kiemelte: közös cél, hogy a tervezett gyermekek világra is jöjjenek. "Rohanunk, stresszes életet élünk, mindent azonnal akarunk", az emberi szervezet, a test és a lélek egysége azonban ezt nem feltétlenül tudja követni. Ez bizony a gyerekvállalásra is igaz - mondta, jelezve, ez a modern társadalmakban égető probléma.



Mint mondta, alapvetően egészségtudatossággal és megfelelő szakmai háttérrel sokat lehet tenni a probléma megoldása érdekében.



"Információt kell adnunk", hogy az érintettek tudják: van segítség. A cikluskovetes.hu oldalon meg lehet tudni, hogy hol lehet segítséget kapni - mondta.



Vajda Norbert közölte, szombaton Budapesten, a Párbeszéd Házában tartanak szakmai konferenciát.



Csordás Ágnes, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke elmondta, támogatják a szeretetszolgálat projektjét. Már korán el kell kezdeni az információ átadását, hiszen a reproduktív egészség megőrzése nagyon összetett: függ a várandós életmódjától, de attól is, hogy a gyermekek milyen egészségi állapotban nőnek fel - mutatott rá.



Közölte, a védőnőkön keresztül eljuttatják a fiatalokhoz és a családokhoz az információkat.



Bálint Balázs szülész-nőgyógyász azt hangsúlyozta, hogy a cikluskövetés nem egyszerűen csak termékenységi lehetőség, hanem egészségtudatos életmódra nevelés lehetősége is.



Várbíró Szabolcs szülész-nőgyógyász, endokrinológus szakorvos arról beszélt, hogy reálisan kell tervezni a reproduktív egészséget és "a természetes működésünkhöz alkalmazkodnunk kell".



A közreadott sajtóanyag szerint eddig 61 orvost és 60 oktatót képeztek ki a tervben.

MTI