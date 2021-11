Kövér László és Jüri Ratas észt házelnök

Kövér László házelnök megbeszélést folytatott Jüri Ratas észt házelnökkel aki hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra - közölte az Országgyűlés sajtófőnöke pénteken az MTI-vel.

2021. november 12. 13:40

Kövér László, az Országgyűlés elnöke (j) fogadja Jüri Ratast, az észt parlament elnökét az Országházban 2021. november 12-én. MTI/Kovács Attila

Szilágyi Zoltán a tárgyalásról beszámoló közleményben idézte a magyar házelnököt, aki azt mondta: "Országainkat a nyelvrokonságon túl a harminc évvel ezelőtti küzdelmeink is összekötik, amikor Észtország és Magyarország is a szabadságáért, függetlenségéért küzdött." Kövér László hangsúlyozta, az elmúlt három évtizedben is minden területen jól működtek az észt-magyar kapcsolatok, mind a gazdasági, mind a kulturális, mind pedig a védelmi-biztonsági együttműködés.



Hozzátette, napjainkban is rengeteg aktuális, közös európai ügy érinti Észtországot és Magyarországot, de sajnálatos módon többségben vannak a negatív, megoldásra váró, problémás ügyek, amelyek kihívásként jelentkeznek, a két ország és az európai közösség előtt is, legyen szó a szélesedő illegális migrációról, az energiaválságról, a koronavírus-járványról vagy a klímaváltozásról.



A közleményben azt írták, Jüri Ratas különlegesnek nevezte, hogy az államközi kapcsolatok "ennyire gördülékenyek", ami - tette hozzá - a folyamatos kapcsolattartásnak és párbeszédnek is köszönhető. Az észt házelnök a jó kapcsolatok fenntartásában kiemelte a két törvényhozás rendszeres együttműködését és a parlamenti baráti csoportok tevékenységét.



A védelmi-biztonsági együttműködésről szólva Jüri Ratas megköszönte Magyarországnak a balti légtér védelméhez nyújtott hozzájárulását és a Három Tenger Kezdeményezés támogatását.



A két házelnök egyetértett abban is, hogy a jövőben erősíteni lehetne a visegrádi négyek és a három balti állam együttműködését a turizmusban, a gazdaságban és az emberek közötti kapcsolatokban.



Az oktatásról szólva kiemelték az Eötvös Loránd Tudományegyetem finnugor tanszékének működését. Kövér László úgy fogalmazott: fontos a fiatal generáció számára annak a tudásnak az átadása, amelyet a két nép mindeddig felhalmozott.



A megbeszélésen szó esett az Európa jövőjéről szóló konferenciáról is. Kövér László szerint csak akkor lehet sikeres ez a rendezvény- és konzultációsorozat, ha erős parlamenti pillére van, hiszen csak így garantálható a polgárokkal folytatott párbeszéd demokratikus legitimációja.



Az észt házelnök az Európai Unió nagy pártfogójának nevezte magát, egy olyan Európai Uniónak, amely 27 független európai államot fog össze.



Jüri Ratast és delegációját a nap folyamán fogadta Áder János köztársasági elnök is - áll a közleményben.

