Megújult a szentmártonkátai plébániatemplom

2021. november 12. 23:31

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a kormány támogatásával megújult Szent Márton-templom avatásán a Pest megyei Szentmártonkátán 2021. november 12-én. MTI/Szigetváry Zsolt

A kormány támogatásával kívül-belül újjászületett a szentmártonkátai plébániatemplom, melyet pénteken adtak át ünnepélyesen.

A felújítás részeként rendezték a templomkertet, valamint új kerítés és új járda is készült.



A liturgiát követő beszédében Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arra emlékeztetett, hogy mindenkinek szüksége van példaképekre, ám nem mindegy, hogy kit választunk. Mint fogalmazott, a katolikus egyházban élőknek a szentek olyan nagyszerű példaképek, akik már bizonyítottak.



Az államtitkár beszélt arról is, hogy a keresztény emberek felelőssége kettős, mert segíteni kell azokat, akik fizikailag szorulnak rá, de azokat is, akik lelkiekben. "Amikor templomokat újítunk fel, azt szeretnénk erősíteni, hogy az a közösség, amelyik a templomokat használja, tudjon szolgálni" - mondta.



Czerván György, a térség fideszes országgyűlési képviselője fontosnak nevezte a keresztény értékek és az egyházi közösségek támogatását.



Elmondta: a templom a kormány egyedi döntése alapján 70 millió forintból újult meg, de a mostani támogatás mellett a térség számos településén történtek egyházakkal kapcsolatos fejlesztések, így templomok, egyházi iskolák, plébániák újulnak és újultak meg a többi között, a fejlesztések értéke meghaladja az 1,5 milliárd forintot. A képviselő kiemelte, hogy a beruházások teljes egészében hazai forrásból történnek.



Czerván György hangsúlyozta a Magyar falu program jelentőségét is, tájékoztatása szerint a választókerületben több mint 29 ilyen jellegű fejlesztés történt az elmúlt időszakban.

A Szent Márton tiszteletére szentelt katolikus templomban Varga Lajos, a Váci Egyházmegye segédpüspöke, általános helynök celebrált búcsúi szentmisét, és megáldotta a felújított templomot és használóit.

MTI