Alelnököt választ és a kampányra készül a Fidesz

Vasárnap 1470 küldött részvételével tartja XXIX. tisztújító kongresszusát a Fidesz – közölte a Magyar Nemzettel Hollik István, a Fidesz kommunikációs vezetője, hozzátéve: több mint hétszáz településről érkeznek majd küldöttek.

2021. november 13. 08:48

Illusztráció - Orbán Viktor évértékelő beszédet tart – MTI/Szigetváry Zsolt

Holnap tartja kétévente esedékes tisztújító kongresszusát a Fidesz, ahol szavaznak a pártelnökről, valamint négy alelnökéről. Mivel Novák Katalin nem indul újra, így a családokért felelős tárca nélküli miniszter alelnöki pozícióját új ember veheti át. Hollik István, a párt kommunikációs igazgatója közölte, hogy az eseményen megjelenő küldöttek közül mindenki be van oltva, továbbá nem kötelező a maszkhasználat, a rendezvényt pedig védettségi igazolvány nélkül is lehet látogatni.

– Vasárnap 1470 küldött részvételével tartja XXIX. tisztújító kongresszusát a Fidesz – közölte Hollik István, a Fidesz kommunikációs vezetője, hozzátéve: több mint hétszáz településről érkeznek majd küldöttek. Továbbá a politikus elmondta, hogy hatszáz meghívott vendég lesz jelen a kongresszuson, többek között diplomaták, tudósok, művészek és sportolók. Az esemény házigazdái Koncz Zsófia országgyűlési képviselő és Zsigó Róbert államtitkár lesznek.

Mint kiderült, a kormány tagjai közül beszédet mond Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Varga Mihály pénzügyminiszter, Varga Judit igazságügyi miniszter, valamint Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Mellettük Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, Deutsch Tamás, a párt EP-képviselője, Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára és Gyopáros Alpár, a Magyar falu program kormánybiztosa is felszólal a rendezvényen. A kongresszus délelőtt 10 órától vár­hatóan 16 óráig tart majd, ahol szavaznak a pártelnöki pozícióról, amire egyetlen jelölt van Orbán Viktor személyében, őt legutóbb két éve, egyhangúlag választották vezetőnek a küldöttek.

A 2019 őszi kongresszus egyhangúlag megerősítette pártelnöki pozíciójában Orbán Viktor miniszterelnököt, és megválasztották alelnököknek Novák Katalint, Kósa Lajost, Kubatov Gábort és Németh Szilárdot. A párt hagyományai szerint miniszteri rangú politikus nem töltheti be hosszú ideig az alelnöki posztot, ezért Novák Katalin helyett most új alelnököt választanak. Erre a pozícióra Koncz Zsófia, a tavalyi szerencsi időközi választáson megválasztott országgyűlési képviselő, Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának uniós fejlesztésekért felelős államtitkára, Gál Kinga európai parlamenti képviselő, illetve Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is eséllyel pályázhat.

Hollik lapunkkal közölte: az eseményen nem kötelező a maszkhasználat, de szükséges az oltási igazolvány megléte. Hangsúlyozta, hogy a kongresszuson részt vevő küldöttek, valamint a meghívott vendégek közül mindenki be van oltva. A Fidesz kommunikációs igazgatója elmondta, hogy a megválasztott elnök várhatóan fél három körül fogja megtartani a beszédét.

Két évvel ezelőtt Orbán Viktor elnöki beszédében kiemelte, hogy megegyezésre kell jutni Európa két fele között, de ennek világos feltételei vannak, például az, hogy „nekünk jogunk van a keresztény szabadság törvényei szerint berendezni az életünket”. Továbbá a pártelnök a Fideszt rendezettnek, az ország legnagyobb, legerősebb és egyetlen kormányképes pártjának nevezte, amely szövetségeseivel együtt Magyarország legrégibb, legmélyebb hagyományokkal és legerősebb lelkiséggel rendelkező politikai közössége. Továbbá 2019-ben a miniszterelnök szót ejtett arról is, hogy egyre kevésbé az ellenfél támadásai, egyre inkább a bajtársiasság tartja össze a közösséget, amelynek bölcsességre, bátorságra, igazságosságra és mértékletességre van szüksége, de arra is kitért Orbán Viktor, hogy a Fidesz generációs megújítása is jól halad.

Máté Patrik

magyarnemzet.hu