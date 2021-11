Támadják a nemzetet kívülről is, belülről is

Zsigmond Barna Pál kiemelte, fontosnak tartják, hogy a belső támadásokat is elhárítsák, ugyanis látni azt, hogy "Magyarországnak olyan baloldal jutott, amely időnkét ráront a nemzetre, szembefordítja a magyart a magyarral".

2021. november 13. 19:56

A 2010-et követően meghirdetett nemzetpolitika 2022 utáni megmaradásának fontosságát hangsúlyozta a Kárpát-medencei külképviseletek tevékenységének összehangolásáért felelős miniszteri biztos szombaton Budapesten.

A Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület által Ezer év, ezer érv címmel rendezett konferenciát megelőző sajtótájékoztatón Zsigmond Barna Pál fideszes országgyűlési képviselő azt mondta, nagyon aktuális ma az, hogy fontos a nemzet, a nemzetállam. Folyamatosan támadások érik a nemzetet belülről és kívülről is - tette hozzá.



Zsigmond Barna Pál elmondta, az Európai Unióban harcot kell vívni a nemzeti identitásért, támadás éri a számunkra fontos értékeket: a nemzetállamot, az anyanyelvi kultúrát. Láthatjuk azt, hogy migránsok betelepítésével próbálják lerombolni mindazt, amit mi nemzetként fontosnak tartunk. Támadás éri a keresztény kultúránkat, amely nélkül nem értelmezhető a magyar nemzet, és támadás éri a család intézményét is - sorolta.

Mi azt szeretnénk, hogy a 2010 után meghirdetett nemzetpolitika, amely egységes magyar nemzetben gondolkodik, az megmaradjon 2022 után is - hangsúlyozta Zsigmond Barna Pál.



Közölte, a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület rendezvényén a nemzeti identitás mellett állnak ki a fiatalok.

Nacsa Lőrinc, a KDNP parlamenti képviselője, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke kiemelte: a trianoni tragédia óta eltelt száz évből az elmúlt évtized volt a legsikeresebb a nemzetpolitika tekintetében is.



Fontos, hogy kiálljunk egymásért, még mindig vannak olyan magyar közösségek, amelyeknek harcolni kell például az anyanyelvük használatáért és az oktatásért - mondta hozzátéve: a küzdelemben segítenünk kell egymást.



Illés Boglárka, a Fidelitas elnöke arról beszélt, hogy a szervezetnek az 1996-os megalakulásától kezdve kiemelten fontos kiállni a határon inneni és a határon túli magyarok jogaiért, hiszen a nemzet egységét kívánják a jövőben is építeni.



Mint mondta, aktívan részt vesznek az egyesület munkájában, és a céljuk az, hogy a jövőben közösen, sokkal nagyobb erővel végezzék ezt a feladatot.



Illés Boglárka kiemelte, bízik abban, hogy a nemzetpolitika területén 2010 óta elért eredményeket sikerül gyarapítani, és ehhez nélkülözhetetlen, hogy egy nemzeti kormány vezesse az országot 2022 után is.



Bagi Barna, a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület elnöke közölte: az ernyőszervezet, amely harminc kárpát-medencei és magyarországi ifjúsági szervezetet tömörít magába.

Új kampányt indítanak annak érdekében, hogy minél többen vegyenek részt a 2022-es magyarországi országgyűlési választásokon, és minél többen mondjanak nemet "a szavazóurnáknál azokra a politikusokra, akik a határon túli magyarok ellen hangolják a közéletet".



MTI