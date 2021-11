Újabb migránsosztagok támadták Lengyelországot

Az első kísérlet a lengyel-fehérorosz határszakasz középső részén, Klukowicze település közelében történt szombat este. Több tucat migráns próbált ott áttörni a határkerítésen, mintegy további száz külföldi pedig a közelben várakozott.

2021. november 14. 12:44

timesofisrael.com

Két újabb migránscsoport próbált átkelni Fehéroroszországból a lengyel határon - közölte vasárnap reggel a határ őrzésében segítő lengyel rendőrség szóvivője. A lengyel határőrség szerint a nap folyamán nagyobb ostrom várható.

A Podlasiei Vajdaság rendőrségi szóvivője, Tomasz Krupa vasárnap reggel közölte: a helyszínen beavatkozó rendőröket a migránsok kövekkel dobálták meg, egy rendőr könnyebben megsérült.



A másik esetben a Klukowiczétől északra, mintegy harminc kilométerre fekvő Dubicze Cerkiewne község közelében mintegy 50 migráns jutott át Lengyelország területére. A térségben szolgáló rendőrök feltartóztattak 22 iraki állampolgárt, átadták őket a határőrségnek - közölte Krupa.



A határőrség szóvivője később közölte a PAP hírügynökséggel: a csoport többi tagját közvetlenül a határvonalnál tartóztatták fel, és visszafordították őket. A határátlépést megelőzően átvágták a határkerítést, fatörzseket dobtak rá, és köveket dobáltak, a kísérletnél jelen volt néhány fehérorosz fegyveres - mondta el a szóvivő.



A lengyel határőrök irányába dobált kövek kapcsán Stanislaw Zaryn, a lengyel titkosszolgálatokat felügyelő miniszter szóvivője a Twitteren azt írta: az utóbbi napokban teheratókkal törmeléket és köveket hordtak fehérorosz építőipari üzemekből a határra. Zaryn a levegőbe adott lövésekről is írt.



A határőrség az közölte a Twitteren, hogy Kuznica Bialostocka környékére, ahol hétfő óta több száz migráns táborozik, fehérorosz fegyveresek újabb csoportjai érkeznek, és megjelent egy fehérorosz tévéstáb is. Eltűntek egyes migránssátrak, a külföldiek szerszámokat és könnygázt kaptak.



"A fehérorosz fél láthatóan egy nagy határostromkísérletre készül ma" - összegzik a helyzetet a bejegyzésben, amely szerint a lengyel erők készenlétben állnak.



Lengyel hatósági értesülések szerint a fehérorosz határszakasz mentén jelenleg 3-4 ezer migráns tartózkodik, és hétfő óta többször próbáltak tömegesen átjutni a határon.



Szombat este Mariusz Kaminski lengyel belügyminiszter a Twitteren közzétett bejegyzésében megírta: a határon táborozó migránsok körében olyan értesülés terjed, hogy Lengyelország beleegyezett egy Németországba irányuló folyosó megnyitására. "A készülő provokáció kapcsán" a migránsok SMS-ben angol nyelvű figyelmeztetést kapnak a lengyel kormány biztonsági központjától, abban az olvasható, hogy ne adjanak hitelt e híresztelésnek - közölte Kaminski.



A Fehéroroszországgal szomszédos európai uniós tagállamok, Lengyelország, Litvánia és Lettország keleti határához hónapok óta érkeznek illegális bevándorlók. Az Európai Unió szerint a minszki vezetés, felhasználva a migránsokat, hibrid támadást indított az unió ellen, Brüsszel ezért csütörtökön kilátásba helyezte, hogy akár már hétfőtől újabb szankciókat vezethet be Fehéroroszországgal és a migránsokat odaszállító légitársaságokkal szemben. Bővíthetik például a beutazási tilalommal sújtott fehérorosz állampolgárok listáját.

MTI