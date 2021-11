Jövő héten kerül a mozikba a Nagykarácsony

Szabó Kimmel Tamás egy Szabó Kimmel Tamás nevű filmsztárt alakít a filmben

November 25-én kerül a mozikba a #Sohavégetnemérős rendezője, Tiszeker Dániel második nagyjátékfilmje, a Nagykarácsony című romantikus vígjáték. A filmben Szabó Kimmel Tamás egy Szabó Kimmel Tamás nevű filmsztárt alakít, akinek bizony nagy szerepe van abban, hogy a főhős, Arnold (Ötvös András), a többszörösen kitüntetett tűzoltó, romantikus lánykérése balul sül el. Szerencsére az első magyar karácsonyi filmben azonban bármilyen csoda megtörténhet és látszólag össze nem illő párok is egymásra találhatnak. Az egyszerre szívet melengető, romantikus és humoros vígjátékban Ötvös András, Zsigmond Emőke, Pokorny Lia, Scherer Péter, Szabó Kimmel Tamás, Rujder Vivien, Csuja Imre, Szerednyey Béla és Mészáros Máté gondoskodnak a könnyed szórakozásról. Immár elkészült a film előzetese is.

2021. november 15. 11:56

30 hivatásos tűzoltó és több mint 60 színész – köztük 22 gyerekszereplő – vett részt az első magyar karácsonyi film, a Nagykarácsony elkészítésében. Egészen különleges szerep jutott Szabó Kimmel Tamásnak, aki egy Szabó Kimmel Tamás nevű filmsztárt alakít. Nem elég, hogy elcsavarja a főhős tűzoltó (Ötvös András) barátnője (Rujder Vivien) fejét, a filmen belül a Csak egyszer égsz című - teljesen véletlenül tűzoltós - akciófilmben is felbukkan, ami természetesen igencsak csípi Arnold szemét.

„Mindig nagy lehetőség, hálás helyzet egy színész életében, ha önmagáról beszélhet egy szerepben. Tiszeker Dániel Nagykarácsony című filmjében kétségtelenül a saját nevemmel szerepelek, de valójában nem önmagamat alakítom. Az a figura csak annyiban vagyok én, hogy egy színészt játszom. Ezt igyekszem is idézőjelbe tenni, így magamat, illetve a színészetet, mint szakmát kicsi eltúlzom. Egy ismert emberről sokan gondolhatják, hogy nagyképű, énközpontú és gátlástalan.

Ez vígjátéki elemeket is magában rejt, ami remélem, izgalmas lesz a nézőknek! Bízom benne, hogy alakításommal sikerül majd néhány vidám pillanatot adnom a közönségnek.” – nyilatkozta a neves művész. Arnoldnak a veszély az élete, de most a szokásosnál is nagyobb kockázatot vállal. A lánglelkű tűzoltó, minden kollégája példaképe, karácsony előtt meg akarja kérni a barátnője kezét – nem is akármilyen körítéssel.

A romantikus esemény azonban katasztrófába torkollik: nem csak a szívét törik össze, hanem egy furcsa baleset hatására még tériszonyos is lesz. Ennél nagyobb csapás nem érhet tűzoltót. Eddig életeket mentett, most egy karácsonyi vásárba száműzik egy gyermekelőadás tűzvédelmi ügyeletesének, ahol megismerkedik egy szuperlelkes tanító nénivel, Eszterrel. Eleinte irtózik a vásártól és minden idegesíti, de a lelkes készülődés lassan rádöbbenti: nem csupán a tériszonyát kell legyőznie, hogy új életet kezdhessen.

Az első magyar karácsonyi filmben szerencsére bármilyen csoda megtörténhet: a tűzoltó legyűri félelmeit és a körülötte felbukkanó többi furcsa, látszólag össze nem illő pár is egymásra talál. Hol történjen mindez, ha nem egy karácsonyi vásárban? Tiszeker Dániel egyszerre szívet melengető, romantikus és humoros vígjátékában Ötvös András, Zsigmond Emőke, Pokorny Lia, Scherer Péter, Szabó Kimmel Tamás, Rujder Vivien, Csuja Imre, Szerednyey Béla és Mészáros Máté gondoskodnak a könnyed szórakozásról.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő romantikus vígjáték forgatásán Tiszeker Dániel állandó munkatársaival dolgozott: Pataki Ádám operatőrrel, Mészáros Attila vágóval, Keszei Borbála jelmeztervezővel, Horváth Viktória és Nánássy Zsolt látványtervezőkkel és Kálmán Eszter díszlettervezővel. A forgatókönyvet a #Sohavégetnemérős írócsapata Horváth András Dezső, Fehér Gáspár, Fehér Boldizsár írta. A zeneszerző Balázs Ádám, a film producerei Lévai Balázs és Osváth Gábor. A film november 25-én kerül a mozikba az InterCom forgalmazásában.

