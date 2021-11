Lengyel-magyar vb-selejtező: bravúros győzelem Varsóban

A sérült Szoboszlai Dominik hiányában Varga Kevin került be a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatába, amely 20.45 órakor Lengyelország otthonában kezdte utolsó világbajnoki selejtezőjét.

Utoljára frissítve: 2021. november 15. 23:14

2021. november 15. 19:47

A győztes magyar válogatott tagjai a Himnuszt éneklik, elöl Szalai Ádám a labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjében játszott Lengyelország - Magyarország mérkőzés után a varsói Nemzeti Stadionban 2021. november 15-én. A magyar csapat 2-1-re nyert. MTI/Szigetváry Zsolt

A magyar labdarúgó-válogatott bravúros, 2-1-es győzelmet aratott Lengyelországban a világbajnoki selejtezősorozat utolsó mérkőzésén, hétfő este Varsóban.

A magyar válogatott a vb-résztvevő Anglia, a pótselejtezős Lengyelország, valamint Albánia mögött a negyedik helyen végzett az I csoportban, amelyben Andorrát és San Marinót előzte meg.

Vb-selejtező, I csoport, 10. (utolsó) forduló:

Lengyelország-Magyarország 1-2 (0-1)



Varsó, Nemzeti Stadion, 56 197 néző, v.: Tiago Martins (portugál)

gólszerzők: Swiderski (61.), illetve Schäfer (37.), Gazdag (80.)

sárga lap: Klich (41.), Cash (45+2.), Puchacz (58.), Kedziora (67.), illetve Nagy Zs. (6.), Schön (43.), Szalai A. (64.), Gazdag (74.)

Lengyelország:



Wojciech Szczesny - Tomasz Kedziora, Pawel Dawidowicz, Jan Bednarek, Tymoteusz Puchacz (Przemyslaw Placheta, 83.) - Matty Cash (Kamil Jozwiak, a szünetben), Mateusz Klich, Karol Linetty (Przemyslaw Frankowski, 65.), Jakub Moder (Piotr Zielinski, a szünetben) - Krzysztof Piatek (Arkadiusz Milik, 65.), Karol Swiderski

Magyarország:



Dibusz Dénes - Fiola Attila, Lang Ádám, Szalai Attila - Nego Loic, Schäfer András, Nagy Ádám (Vécsei Bálint, 90.), Nagy Zsolt - Varga Kevin (Gazdag Dániel, 58.), Schön Szabolcs (Kiss Tamás, 72.) - Szalai Ádám (Hahn János, 89.)

I. félidő:



37. perc: Nagy Zsolt ívelt be finoman az ötösre egy szabadrúgást, Puchacz saját kapuja felé csúsztatott, Schäfer pedig közvetlen közelről Szczesny lábai között a kapuba fejelt (0-1).

II. félidő:



61. perc: egy jobb oldali szögletet középen Bednarek fejelt volna kapura, Szalai Attila hátáról felpördült a labda, Swiderski pedig hat méterről a kapu jobb oldalába bólintott (1-1).

80. perc: Kiss kapott remek kiugratást a leshatáron a jobb szélen, tökéletesen játszott vissza a második hullámban érkező Gazdag elé, akinek bőven volt ideje, így felnézett, majd a rövid felsőbe lőtt (1-2).

Felemelő percek vezették fel az összecsapást, a telt házas varsói Nemzeti Stadion közönsége végig tapsolt a magyar himnusz közben, majd a lengyel alatt piros és fehér kartonlapok segítségével beborította a nézőteret. Mindeközben kiderült, hogy a pihenőt kapó Robert Lewandowski, a hazaiak legnagyobb sztárja végül a csapattal maradt, és a kispadról szorított társaiért.

Az első hazai helyzetre bő tíz percet kellett várni, és a folytatásban is a hazaiak diktálták a tempót, a magyar támadók nem tudták megtartani a labdát. A lengyel mezőnyfölény ellenére a 37. percben egy pontrúgás után, hatalmas hazai védelmi hibát kihasználva Schäfer András fejesével megszerezte a vezetést a magyar válogatott. A lengyelek a szünet előtt egyenlíthettek volna, de Dibusz Dénes résen volt.

A második félidő két veszélyes magyar kontrával indult, Marco Rossi együttesének a játéka látványosan feljavult, mégis a lengyelek örülhettek, miután szintén egy pontrúgást követően egyenlítettek. A várt lengyel rohamok elmaradtak, sőt tíz perccel a befejezés előtt újra vezetést szerzett a magyar csapat, két cserejátékos, Kiss Tamás és Gazdag Dániel hozták össze a gyönyörű gólt.

A közel 60 ezres lengyel szurkolótábor egy része öt perccel a rendes játékidő vége előtt elindult hazafele, ők már nem hallották a hazai füttykoncertet, amely a pótselejtezőt érő második helyen végző válogatottat "búcsúztatta" Varsóban.

Schön Szabolcs (elöl, j) és a lengyel Paweł Dawidowicz (elöl, b) a labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjében játszott Lengyelország - Magyarország mérkőzésen a varsói Nemzeti Stadionban 2021. november 15-én. MTI/Szigetváry Zsolt

Szalai Ádám (b2) és a lengyel Paweł Dawidowicz (b) a labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjében játszott Lengyelország - Magyarország mérkőzésen.

Szalai Attila (j) és a lengyel Krzysztof Pi±tek a labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjében játszott Lengyelország - Magyarország mérkőzésen.

Nagy Zsolt (b) és a lengyel Matty Cash a labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjében.

Schäfer András (b) gólt fejel, mellette a lengyel Jakub Moder a labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjében.

Az angol-magyar összecsapáson történt szurkolói rendbontás miatt a vendégszurkolók szektorát nem nyithatták meg a varsói Nemzeti Stadionban, ám a két szurkolótábor jó kapcsolata miatt több magyar drukker is elutazott Lengyelországba.



A szurkolók a belvárosban, a Charles de Gaulle szobornál találkoztak közel három órával a találkozó előtt, a néhány száz drukker - köztük magyarokkal és lengyelekkel - felváltva éltette egymást. Innen közösen indultak a 2012-es Európa-bajnokságra átadott létesítményhez, amely piros-fehér kivilágítást kapott és gyönyörű látványt nyújtott a sötétben.



A mérkőzésre a szervezők egy 90 oldalas külön kiadvánnyal készültek, a kiskönyvben helyet kapott többek között egy interjú Szoboszlai Dominikkal - aki sérülés miatt végül nem léphet pályára -, Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, valamint Détári Lajossal, aki 1987-ben éppen a lengyelek ellen lőtte örökké emlékezetes szabadrúgásgólját.



A lengyel-magyar vb-selejtező 20.45 órakor kezdődik a varsói Nemzeti Stadionban. A találkozó játékvezetője a portugál Tiago Martins lesz.

A magyar válogatott kezdőcsapata:

Dibusz Dénes - Fiola Attila, Lang Ádám, Szalai Attila - Nego Loic, Schäfer András, Nagy Ádám, Nagy Zsolt - Varga Kevin, Schön Szabolcs - Szalai Ádám

Hajdú B. István: Ha nincs az a rossz perc...

Az M4 Sport 2015-ös indulása óta a magyar labdarúgó-válogatott mondhatni kéz a kézben jár Hajdú B. Istvánnal, a csatorna népszerű kommentátora ugyanis egy-egy kivételt leszámítva az együttes minden találkozóján ott ült a közvetítőállásban.

"A mostani selejtezősorozatra úgy estünk be, hogy előtte kijutottunk az Európa-bajnokságra, megnyertük a csoportunkat a Nemzetek Ligájában, majd vezettünk a lengyelek ellen 2-0-ra, és ha nincs az a rossz perc, akkor az a siker egy olyan lökést adhatott volna, hogy ma este itt Varsóban talán egy ki-ki mérkőzést vívnánk a házigazdákkal" - mondta az MTI-nek Hajdú B. István. Szerinte további pech az is, hogy a nyári Európa-bajnokságon szerepelt csapatok közül csak egy betlizett a vb-selejtező sorozatban, az pedig az osztrák, ami miatt a magyar válogatott a jó Nemzetek Ligája-szereplés ellenére is lecsúszott a pótselejtező ilyen irányú eléréséről.



Az M4 Sport indulása óta a magyar válogatott két Európa-bajnokságon is ott volt: "a franciaországi torna nyilván azért volt emlékezetes, mert negyvennégy év után először jártunk Európa-bajnokságon, ahol ráadásul meccset nyertünk, a későbbi győztes portugálokkal döntetlent játszottunk és megadatott nekünk egy meccs az egyenes kieséses szakaszban is. Most nyáron pedig két találkozót is hazai környezetben játszattunk, ami pedig olyan dolog, amire lehet, hogy a következő száz évben nem lesz lehetőség. Itt sem voltunk messze a továbbjutástól, hiszen a franciák és a németek ellen is vezettünk, úgy gondolom, ez a csapat megérdemelt volna még egy meccset, amit ugye a Wembleyben rendeztek volna".



Hajdú B. István megjegyezte, ezeknek a sikereknek a fényében volt most nagy pofon az albánok elleni két vereség - illetve korábban az andorrai vagy luxemburgi fiaskó. "Ugyanakkor a magyar válogatott mindenképpen szintet lépett, hiszen olyan kulcsmeccseket tudott megnyerni az elmúlt években, mint a norvégok vagy az izlandiak elleni pótselejtező, aztán vezetett az előző két világbajnok ellen is. Az természetes, hogy tartósan még nem tud ezen a szinten játszani a gárda és egyelőre még a vele egy szinten lévőket sem tudja mindig megverni, mert azért ez az albán csapat azért nincs annyira erős, mint a török, vagy a szerb, akiket a Nemzetek Ligájában sikerült legyőzni".



A kommentátor elmondta, nagyon bízik benne, hogy a következő két Európa-bajnokságra - amelyet a csatorna hétfői bejelentése szerint az M4 Sport közvetít majd, mint ahogyan 2028-ig a magyar válogatott minden meccsét is - már úgy tud kijutni a gárda, hogy ne kelljen feltétlenül az utolsó pillanatig izgulni a pótselejtezőn, ugyanakkor a világbajnokság továbbra is rendkívül nehéz feladat. Ez utóbbi abban az esetben lenne könnyebb, ha 13-ról 16-ra növelnék az európai csapatok létszámát.

