Nem is futóbolond

2021. november 15. 23:43

A 49 éves Márki-Zay Péter itt tart most: az ötévesek szintjén. „Nem én vagyok elmebeteg, hanem aki mondja!” Bónuszként beleáll a ceausescuzásba is, miközben a feje egy az egyben a néhai diktátorét idézi…

Tegnapi hír, hogy Márki-Zay Péter baloldali „messiással” hivatalosan is közölték: ő bizony „bolond”, illetőleg „effektív elmebajos”. A diagnózist Kövér László házelnök állította föl. Szó szerint úgy fogalmazott: „nem futó, futó nélküli bolond”. Majd hozzáfűzte: „Tragédia történt néhányszor, mikor így vagy úgy effektív elmebajosok kerültek az ország vezető pozícióiba”.

Nem csak azért érdemes komolyan venni Kövér László szakvéleményét, mert előzőleg a jobboldali elhajlással aligha vádolható baloldali ex-pénzügyminiszter, Oszkó Péter is „futóbolondnak” nevezte Márki-Zayt. Inkább azért, mert a házelnöknek komoly rutinja van a félnótások terén: a parlamentben hétről-hétre dühöngő elmeroggyantakat kénytelen istápolni. Mások mellett Jakabot, Szabó Tímeát, Hadházyt, Tordait, akik meló helyett bábozni, lószerszámos táblákat mutogatni, szirénázni, sípolni vagy éppen elnöki pulpitust lezárni járnak az Országházba. (Gyanús egybeesés: amióta Gyurcsányék bezárták a Lipótot, mintha a parlamentben több lenne a kezelésre szoruló balos idióta…)

Szintén tegnapi hír: maga Márki-Zay Péter is fölszólalt az esetleges elmebetegségéről folytatott orvosi konzíliumban. (Mik vannak?! Szót kért a páciens.) Kijelentette: „Effektív elmebeteg az, aki két héttel előre meg akarja mondani, hogy pontosan melyik napon fog tetőzni az első hullám. Vagy, aki egy 2000 fős faluba egy 4000 fős stadiont épít, amit előtte a Kárpátok másik géniusza, Ceaușescu csinált csak. Ha effektíve elmebetegekről beszél Kövér László, akkor én csak a Fideszre tudok gondolni.” Vagyis nem ő az elmebeteg, hanem aki mondja. Bebee!

Erős védekezés. Más kérdés, hatásos-e.

Ilyen komoly érvkészlettel a magam részéről legutóbb az oviban találkoztam, amikor az óvó néni kérdésére („Te köpködted össze a csizmámat és a bundámat?”) a kis Tamás azt felelte: „Lehetséges, de az Andris is segített, őt is tessék leszidni”. A 49 éves Márki-Zay Peti itt tart most: az ötévesek szintjén. „Nem én vagyok elmebeteg, hanem aki mondja!”

Bónuszként beleáll a ceausescuzásba is, miközben a feje egy az egyben a néhai diktátorét idézi… Ó, Szent Kleofás!

Idáig úgy tudtam, a politikában alapszabály, hogy a saját karaktert tépázó vitákba nem szabad beleállni, ki kell térni előlük, különben az emberre ráég a billog. (Akár van alapja, akár nincs.) Péter viszont beleáll szügyig. Miként a rezsi- és migránsharcba is (Éljen a piaci rezsi! Fürödj kevesebbet, magyar! Be kell fogadni mindenkit, akit Brüsszel akar!)

Nem bolond ő, s nem is futóbolond. Ő a Márki-Zay Péter!

Borítókép: Nicolae Ceaușescu és Márki-Zay Péter

Magyar Nemzet