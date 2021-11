A Deutsche Telekom vezérigazgatója Orbánnál

A megbeszélésen Magyarország digitális fejlesztésének kihívásait, illetve az e téren elért közös eredményeket tekintették át.

2021. november 16. 12:11

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Timotheus Höttges, a Deutsche Telekom vezérigazgatója (j) megbeszélést folytat a Karmelita kolostorban 2021. november 16-án.

A német cégvezető és a magyar kormányfő a Karmelitában.

Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Karmelita kolostorban fogadta Timotheus Höttgest, a Deutsche Telekom vezérigazgatóját, akivel Magyarország digitális fejlesztésének kihívásait, illetve az e téren elért közös eredményeket tekintették át - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.

A felek egyetértettek abban, hogy Magyarország jövője szempontjából kulcsfontosságú, mennyire tud élni a digitalizáció nyújtotta lehetőségekkel, és ennek előmozdításában a felek továbbra is stratégiai partnerként tekintenek egymásra - mondta a sajtófőnök.



Timotheus Höttges a megbeszélésen elmondta, hogy a Magyar Telekom az elmúlt években felgyorsította magyarországi fejlesztéseit. Ennek köszönhetően már 2,9 millió végponton érhető el gigabites vezetékes hálózata és tavaly indított 5G hálózatát is már 1 millió ember veheti igénybe.



Hozzátette: a járványhelyzet kezeléséhez nagy mértékben hozzájárultak a korszerű távközlési hálózatok és a szolgáltatók által ingyenesen és kedvezményesen nyújtott szolgáltatások. Mint fogalmazott: az "adat iránt éhség" a lezárások után is töretlenül növekszik, amiben nem kis szerepet játszanak olyan globális tartalomszolgáltatók, melyek a hálózatfejlesztéshez nem járulnak hozzá, miközben a távközlési vállalatok nemcsak a fejlesztések költségeit, hanem annak adóterheit is fizetik.



Bár Magyarország a vezetékes szolgáltatások tekintetében jól szerepel a digitális fejlettséget mutató úgynevezett DESI indexen, a további érdemi előrelépéshez még több fejlesztésre és befektetésre, valamint az ezt ösztönző adópolitikára van szükség - emelte ki Timotheus Höttges a találkozón.



