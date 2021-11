Felbérelt NGO-k ne csődítsenek migránsokat hazánkba

Kovács Zoltán: „fennntartjuk a jogot ugyanakkor arra, hogy Magyarország fellépjen a külföldről finanszírozott NGO-k, köztük a Soros György által finanszírozott szervezetek politikai befolyásszerzésre, beavatkozásra irányuló, vagy éppen a migráció előmozdítása kapcsán folytatott tevékenységével szemben".

2021. november 16. 15:48

Kovács Zoltán kormányszóvivő – MTI/Balogh Zoltán

Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, érvényesíteni fogja a magyar emberek akaratát, és megakadályozza, hogy Magyarországból is bevándorlóországot csináljanak - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kedden a Facebookon.

Kovács Zoltán bejegyzésében kifejtette, a brüsszeli bizottság kezdeményezésére az Európai Bíróság kedden arra az álláspontra jutott, hogy sérti az uniós jogot a 2018-ban elfogadott Stop Soros-törvény, amely büntethetővé tette az illegális migráció szervezését és finanszírozását, és a törvénnyel párhuzamosan elfogadott alkotmánymódosítás megtiltotta a bevándorlók tömeges betelepítését is.

A törvényt a kormány kezdeményezésére három éve fogadta el az Országgyűlés, és annak célját a magyar emberek is többször támogatták, amikor a nemzeti konzultációk során kifejezték, hogy azt várják a kormánytól, védje meg Magyarországot a migrációtól - írta az államtitkár.



Kiemelte, a "törvény kezdettől a bevándorláspártiak útjában áll, elfogadása után azonnali össztüzet indított Magyarországra a bevándorláspárti baloldal, és a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok nyomására a brüsszeli bizottság pedig kötelezettségszegési eljárást indított hazánk ellen".



Miután a kormány kitartott a törvény mellett, Brüsszel perre vitte a Stop Sorost - tette hozzá Kovács Zoltán.



A kormány képviselője aláhúzta, "amellett, hogy Magyarország az Európai Unió Bíróságának a Stop Soros-törvénycsomag kapcsán hozott ítéletét - ahogy tette ezt a korábbi ítéletek esetében is - tiszteletben tartja, fenntartjuk a jogot ugyanakkor arra, hogy Magyarország fellépjen a külföldről finanszírozott NGO-k, köztük a Soros György által finanszírozott szervezetek politikai befolyásszerzésre, beavatkozásra irányuló, vagy éppen a migráció előmozdítása kapcsán folytatott tevékenységével szemben".



Hangsúlyozta, Magyarország álláspontja a migráció kapcsán továbbra is változatlan: a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, nem pedig a problémát idehozni.



Azaz az Európába irányuló migrációt meg kell állítani és Európa jövőjét a családokra kell alapozni - közölte az államtitkár.



Kovács Zoltán szerint Magyarország és a magyar Stop Soros-törvény továbbra is a bevándorláspárti tervek útjában áll.



Brüsszel továbbra is azt akarja elérni, hogy Magyarország adjon szabad utat a migránsoknak és a migrációt menedzselő Soros-szervezeteknek - húzta alá az államtitkár.

MTI