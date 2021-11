Két református óvodát adtak át Miskolcon

2021. november 17. 23:49

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola óvodájának átadásán Miskolcon 2021. november 17-én. A református egyház két óvodáját adták át Miskolcon, a beruházásokra a kormány csaknem egymilliárd forintot fordított. MTI/Vajda János

A református egyház két óvodáját adták át szerdán Miskolcon, a beruházásokra a kormány csaknem egymilliárd forintot fordított.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára - négygyermekes családapa - a Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola óvodájában és a Miskolci Édenkert Református Óvodában tartott rendezvényen, az óvodások ünnepi műsorát követően azt mondta: a bölcsődei, óvodai, iskolai nevelők és a szülők feladata közös a gyermekek nevelésében, mindenkinek mindent meg kell tennie ennek érdekében.



Az államtitkár nagyon fontosnak nevezte az egyházi nevelést. Kiemelte: a kormány arra törekszik, hogy minél több férőhelyet létesítsen, újítson fel az egyházi intézményekben, az elmúlt tíz évben az országban tízezer óvodai férőhellyel több lett, és emellett sok-sok megújult.



Soltész Miklós elmondta azt is: a program a jövőben is folytatódik, az egyházak ebben partnerek.



Csöbör Katalin, Miskolc fideszes országgyűlési képviselője az előbbi eseményen azt hangsúlyozta: a családtámogatások mellett kiemelten fontosnak tartják a gyermekek értékrendjének megalapozását, keresztyén szellemiségben nevelését, amely tartalmas útravalót ad későbbi életükhöz.



Ennek szellemében folytatták a templomfelújítási programot is, valamint az országos óvodaprogram keretében forrást biztosítottak a többi között a Magyarországi Református Egyháznak óvodai férőhelyek kialakítására - tette hozzá, jelezve, ez utóbbi egyik megvalósult elemét ünnepelhetik most, amikor átadják a Szalay Sámuel Református Általános Iskola kétcsoportos óvodáját.

