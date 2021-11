Dzsuanser Burcsuladze Budapesten

Magyarország számára prioritás, hogy támogassa Georgia európai uniós és NATO-csatlakozási törekvéseit - emelte ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter csütörtökön Budapesten, miután Georgia védelmi miniszterével folytatott tanácskozást.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter (k) fogadja Dzsuanser Burcsuladze georgiai védelmi minisztert a budapesti Hotel Hadikban 2021. november 18-án. MTI/Koszticsák Szilárd

Benkő Tibor a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a magyar kormány támogatásáért nem jár külön köszönet, hiszen a georgiai és a magyar kormány hasonló európai értékeket képvisel. Továbbá közösek a szándékaik és céljaik, hogy a rendkívül törékeny nemzetközi helyzetet stabilizálni tudják - szögezte le.



Hasznosnak és hatékonynak nevezte a georgiai kollégájával folytatott megbeszélést. Kiemelt témák voltak: a kaukázusi térség, valamint a Nyugat-Balkán biztonsága és stabilitása, továbbá Magyarország regionális szerepe. Áttekintették napjaink és a jövő kihívásait - mint például a pandémiás helyzet -, melyek kezeléséhez közös erőfeszítések kellenek - tette hozzá. Megerősítették korábbi megállapodásukat is, mely szerint a két ország segíti egymást a katonák kiképzésében, felkészítésében.



Dzsuanser Burcsuladze georgiai miniszter tájékoztatása szerint náluk csaknem 90 százalékos a katonák átoltottsága - ismertette Benkő Tibor, hozzátéve: Magyarországon is hasonló ez az arány, így a magyar katonák védettsége magasnak nevezhető.



Benkő Tibor köszönetét fejezte ki a két ország eddigi együttműködéséért, melynek révén többek között magyar fiatalok is tanulhatnak Georgiában. Fontosnak nevezte továbbá a két ország szakértőinek közös tanácskozásait.



Dzsuanser Burcsuladze mindenekelőtt azért mondott köszönetet, hogy a magyar kormány támogatja országa euroatlanti csatlakozási törekvéseit. Ebben szerinte fontos szerepe van az ilyen magas szintű találkozóknak is, hiszen ez nyilvános üzenet a NATO és a tagállamok számára egyaránt. Ezen támogatás mellett Georgiában ott vannak a magyar katonák is, hogy segítsék őket ebben a munkában.



Elmondta, hogy a két ország több területen sikeresen együttműködik, például a gazdasági, a kulturális és a védelmi szférában is. Csütörtökön pedig egy együttműködési megállapodást is aláírnak a budapesti NATO Katona-Egészségügyi Kiválósági Központtal is (NATO KEKK) - közölte Georgia védelmi minisztere.



A két miniszter délelőtt részt vett egy az ellenállóképesség fontosságáról, annak erősítéséről szóló szakmai konferencia megnyitóján is a budapesti Stefánia Palotában.



Itt beszédében Benkő Tibor többek között felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország - a NATO által is megjelölt - déli és keleti fenyegetettség metszéspontjában van, így mindkét irányból érkező kihívásoknak ki van téve.



Felidézte: az új Nemzeti Biztonsági Stratégia is rögzítette a célt, hogy Magyarország 2030-ra Európa öt, illetve a világ tíz legbiztonságosabb országa között legyen. Ehhez a miniszter szerint elengedhetetlen az ellenállóképesség erősítése. Ennek érdekében - mint mondta -, Magyarország már jelentős lépéseket tett, ezt segíti a honvédelmi és haderőfejlesztési program is.



Benkő Tibor kiemelte, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján a Magyar Honvédségnek is felkészültnek kell lennie az újabb kihívásokra - mint például a tömeges illegális migráció, valamint a koronavírus-járvány -, és az azokkal kapcsolatos feladatok ellátására.



Dzsuanser Burcsuladze elmondta, az ő védelmi stratégiájukban is kiemelt szerepe van az ellenállóképesség megerősítésének. Ez számukra azért is fontos, hiszen ez a képesség a NATO számára is elvárás, és Georgia szeretne erős tagja lenni a szövetségnek - jelezte.

