Szombattól zárt terekben kötelező a maszk

Szombattól ismét kötelezővé tette a kormány a zárt terekben a maszkhasználatot - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

2021. november 18. 17:59

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2021. november 18-án. MTI/Bruzák Noémi

Gulyás Gergely közölte azt is, hogy kötelezővé tették a koronavírus elleni harmadik oltást az egészségügyi dolgozóknak. Ennek elrendelését tervezik az államigazgatásban is, mivel az állam igyekszik jó példával elöl járni - jegyezte meg.



Hozzátette: továbbra is védettségi igazolvánnyal lehet látogatni az ötszáz főnél nagyobb rendezvényeket.



Kötelező a maszk használata például az üzletekben vásárláskor, a bevásárlóközpontokban, a levéltárakban, a múzeumokban, a színházakban, mozikban, illetve a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén - sorolta.



Emlékeztetett arra, hogy már korábban döntöttek a kötelező maszkhasználatról a tömegközlekedésben, s ez továbbra is fennmarad.



A szolgáltatásokról azt mondta, mindenhol kötelező a maszk viselése, ahol egy üzlethelyiségben rendszeresen öt főnél többen tartózkodnak. Az iskolákban az igazgatókat jogosítják fel, hogy döntsenek a maszkviselésről - ismertette.



A maszkhasználat alól kivételt jelentenek az irodák és a sportolás céljára szolgáló helyiségek - mondta.



A miniszter a friss járványadatokat ismertetve azt mondta, a matematikusok előrejelzései szerint november végén, december elején tetőzhet a koronavírus-járvány negyedik hulláma. Minden ilyen előrejelzés kockázatos, de sokan azt mondják, hogy már egy héten belül tetőzhet a járvány - jelezte.



Elmondta, a szakemberek továbbra is azt erősítik meg, hogy érdemi védettséget a koronavírussal - különösen annak delta variánsával - szemben csak és kizárólag az oltás ad.



Szerinte ezt igazolják a nemzetközi tapasztalatok is. Azt látják - folytatta -, azokban az országokban sikerült megfékezni a vírus terjedését, ahol a második oltást harmadik is követte. A miniszter példaként Izraelt és az Egyesült Államokat említette.



Azt mondta, a kormány mindenkinek javasolja a harmadik oltást, ezt felvenni a negyedik hónaptól lehet, de hat hónap után indokolt.



Gulyás Gergely közölte, minden eddigi felmérés szerint hat hónap elteltével a két oltás általi védettség mérséklődik.



Kijelentette: a járványt akkor lehet megállítani, ha mindenki beoltatja magát. Ha mindenki megteszi ezt, akkor a negyedik lehet a járvány utolsó hulláma, ha nem, akkor újabb és újabb hullámokra kell számítani - fűzte hozzá.



Szavai szerint azok, akik nem oltatják be magukat, saját életük mellett mások egészségét, életét is veszélyeztetik, ezért volt kénytelen a kormány a kötelező maszkhasználatról dönteni.



Beszámolt arról is, hogy a jövő héten, november 22. és 28. között oltási akcióhét lesz az átoltottság növelése és a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Kórházi oltópontokon lesz lehetőség a koronavírus elleni oltás felvételére - mondta, jelezve, ezzel segítenék azok helyzetét is, akiknek a munkaadója kötelezően előírta az oltást.



Hozzátette: 101 megyei és városi kórházban várják az oltást felvenni akarókat reggel 7 és este 7 között. A kórházak emelt kapacitással készülnek, Budapesten pedig különösen nagy mértékben emelik az oltópontok számát; egyes megyékben szakrendelőkben is elérhető lesz a vakcina - mondta.



Aki az oltóponton jelentkezik, minden előzetes regisztráció nélkül azonnal megkapja az oltást, legyen az az első, a második, vagy a harmadik - közölte.



Gulyás Gergely elmondta, ötféle vakcina áll rendelkezésre: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm.



A Szputnyik az egyetlen, ami elfogyott, minden más oltás bőségesen van - tette hozzá.



Úgy fogalmazott, "mindenkit arra kérünk, hogy érezze át azt a felelősséget, hogy nemcsak a saját személyes egészségéért felel az oltás felvételéről hozott döntés során, hanem mások egészségét is akkor tudja a legnagyobb valószínűséggel megkímélni, ha beoltatja magát".



A miniszter arról is beszélt, hogy amíg polgári kormány van, addig rezsicsökkentés is van, és ennek már a kisvállalkozók is a részesei.



A tárcavezető kiemelte: örömmel látják, hogy a benzinkutakon az árcsökkenés mindenhol megtörtént, a hatóságok egyelőre nem találtak olyan kutat, amelyik ne tartotta volna magát az intézkedéshez. Szerdától a NAV mobil laborokkal igyekszik kiszűrni azokat a helyeket, ahol esetlegesen rontottak az üzemanyag minőségén - közölte.



Hangsúlyozta: a kisvállalkozóknak is megnyitják a lehetőséget, hogy beléphetnek az egyetemes szolgáltatói körbe, így ők is a rezsicsökkentett árat fizethetik az energiáért. A rezsicsökkentés és az üzemanyagok árának csökkentése is hozzájárulhat az infláció féken tartásához - vélekedett Gulyás Gergely.



A budapesti Városháza épületeladásával kapcsolatos híreket kérdésre úgy kommentálta: rendezetlen viszonyok és káosz vezetett oda, hogy a főpolgármester nem tud arról, hogy "el akarják adni a munkahelyét". Az, hogy ezután mégis "a lehető legfinomabb dorgálásban" részesítette beosztottját, Gulyás Gergely szerint felveti a kérdést, valóban teljes információhiányban volt-e Karácsony Gergely.



Emlékeztetett: a főpolgármester a kampányában még parkot és épületfelújítást ígért, ehelyett továbbra is parkolónak használják a Városháza udvarát, az épület pedig rosszabb állapotban van, mint korábban. A vagyonkezelő vezetője pedig azon igyekszik, hogyan lehet átjátszani a Városháza épületét - tette hozzá.



Megjegyezte: nem erősítette a főpolgármester hitelességét, hogy amikor újabb információk derültek ki az ügyről, "egy lépéssel előrébb ment a beismerésben".

Amikor a budapesti Városháza épületének esetleges eladásáról kérdezték, Gulyás Gergely megjegyezte, a főőpolgármester saját hatáskörben is összehívhatja a közgyűlést e kérdés tisztázására, amire Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője fel is hívta Karácsony Gergely figyelmét.

Ha valakinek nincs takargatnivalója az ügyben, akkor szerintem annak érdeke lenne az ügy tisztázása - jegyezte meg a miniszter, furcsának nevezve a főváros vezetésének elhatárolódását.



Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt rezsicsökkentést bíráló kijelentéseire azt mondta: azokkal "Gyurcsány Ferenc jelöltje" beismeri, hogy ugyanazt a politikát folytatja majd, mint a 2002 és 2010 közötti kormányok. Akkor ugyanis nem volt rezsicsökkentés, hanem kétszeresére nőtt az áram és háromszorosára a gáz ára.



A miniszter hangsúlyozta: ha az embereknek a világpiaci árakat kellene fizetniük, akkor egy átlagos háztartás évente 400 ezer forinttal fizetne többet.



A Márki-Zay Pétert támogató Bige László nagyvállalkozóról úgy vélekedett: esetében nem az a baj, hogy egy baloldali milliárdos, hanem az, hogy a magyar gazdák veszítenek a kartellezése miatt, hiszen a műtrágya ára az egekbe emelkedett.



Jakab Péter Jobbik-elnök lakásbérléssel kapcsolatos esetleges visszaélésével kapcsolatban azt mondta: ha igaz a hír, akkor Jakab Péter jogellenes módon használta fel a képviselők számára rendelkezésre álló lakástámogatást. Így nem törvénymódosításra van szüksége, hanem a szabályok betartására.



Kérdésre közölte azt is: az egészségügyi dolgozóknak a második oltásukat követő hét hónapon belül kell felvenniük a harmadikat. Az államigazgatásban arra törekszik majd a kormányzat, hogy a legtöbb emberrel találkozó kollégáknak mindenképp meglegyen a három oltása, például az ügyfélszolgálatokon dolgozóknak.



A pedagógusok esetében nem hoztak döntést a harmadik oltásról. Elmondta azt is: közöttük mindegy 87 százalékos az oltottság.



Egy másik kérdésre úgy felelt: érdemes megtartani mindazokat a rendezvényeket, amelyek oltási igazolványhoz kötöttek. Ezzel is világossá válik, hogy az oltás az, ami megvéd. Kijelentette: téves, hogy a jelenlegi átoltottság mellett ugyanúgy kellene viselkedni, mint akkor, amikor még nem állt rendelkezésre oltóanyag.



Gulyás Gergely arról beszélt: a legfontosabb, hogy úgy éljük túl a járvány negyedik hullámát, hogy az ország működőképessége biztosított legyen, ennek legjobb eszköze pedig a vakcina felvétele. Hozzátette, a kormány mindenkinek azt javasolja, hogy olttassa be magát.



Ott nyitnak oltópontot az akcióhéten, ahol reggel hét és este hét között nyitva tudnak tartani - jelentette ki, hozzátéve, hogy az oltóhelyekkel kapcsolatban szakmai döntés született, így nem hasznos abból politikát csinálni.



Beszélt arról is: nem ért egyet azzal, hogy forgatócsoportok menjenek a kórházakba, szerinte nem jó haldokló betegeket mutatni. Az emberek pedig a járványadatokból láthatják a helyzet súlyosságát.



Amikor a koronavírus-tesztek ingyenessé tételéről kérdezték, a miniszter kijelentette, "mi úgy gondoljuk, hogy a teszt nem váltja ki az oltást", hozzátéve, a kormány nem akar változtatni az eddigi szabályokon.



Gulyás Gergely nemmel válaszolt arra, visszatérhet-e a digitális oktatás, mondván, "ha az iskolák megállnak, akkor valóban minden megáll", majd hozzátette, ma minden feltétel adott az iskolák működéséhez, és esély van arra, hogy december elejére megszülethet az európai szakhatóság jóváhagyása a 12 év alattiak oltásához.



A miniszter egy kérdésre válaszolva hangsúlyozta: a szegényebb kontinenseknek adott oltások ára a töredéke annak a költségnek, amit az újabb és újabb vírustörzsek kialakítása jelentene, ezért ez nem csupán helyes és indokolt emberiességi gesztus, de a világ többi részének az érdeke is.



A magyarországi helyzetről szólva elmondta: korlátlanul áll rendelkezésre oltóanyag, és ha a szakvélemények a negyedik oltást is ajánlják, ahhoz is lesz elegendő vakcina.



Amikor az oltásellenesek elleni fellépésről kérdezték Gulyás Gergely arról beszélt: a legfontosabb minél többször elismételni, hogy 90 százalékos oltottság esetén nem lenni érdemi járványhullám Magyarországon, aki nem olttatja be magát, az saját maga mellett másokat is veszélyeztet.



Megerősítette azt az információt, hogy Magyarország mintegy tíz orvost küld Szlovéniába, hogy segítsenek az ottani súlyos járványhelyzet kezelésében.



Elmondta, nem a kormány, hanem a helyi kórházi igazgatás dönt arról, hogy van-e mód a halasztható műtétek végrehajtására.



Közölte azt is: még a hónap végéig megkapják a kerületi önkormányzatok a fővárossal kötött megállapodás alapján járó egészségügyi támogatást. A késlekedés oka, hogy a főváros "nem tud egy egyenes választ adni arra a kérdésre, hogy felmond egy megállapodást, vagy sem" - válaszolta.



Irracionálisnak nevezte, hogy a szombathelyi polgármester a város kórházától kér adatokat, szerinte elsősorban segíteni kellene az intézménynek. Hozzátette: inkább Hende Csaba fideszes képviselőt kellene követni, aki önkéntes munkát vállalt a kórházban.



Arra a felvetésre, mi lesz a sorsa az Európai Bíróság által jogsértőnek talált, a menedékkérők számára történő segítségnyújtást bűncselekménynek minősítő Stop Soros-törvénycsomagnak, Gulyás Gergely közölte, megvizsgálják a bíróság döntését. Súlyos tévedésnek tartotta, hogy egy héten belül a bíróság mellett az Európai Bizottság is a migráció mellett foglalt állást.



Azt kérte, a bizottság tegyen eleget az állam- és kormányfők által adott utasításnak és dolgozzon ki egy olyan világos szabályrendszert, amely lehetővé teszi a külső határok védelmét.

A lengyel-fehérorosz határon kialakult helyzetről Gulyás Gergely úgy nyilatkozott, Angela Merkel német kancellár közvetít az ügyben, "Magyarország tudja, hogy mekkora a súlya és hol van a helye", de ha felkérés érkezik, "nem ugrana el" a magyar diplomácia egy ilyen feladat elől. Hozzátette: a külső határok védelméhez minden támogatást meg kell adni.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a benzinár mérsékléséről azért három hónapos időtartamra született döntés, mert ma senki nem tudja megmondani, hogy a világpiaci árak meddig lesznek ennyire magasan.



Amikor a lakcímszabályok módosításáról kérdezték, a miniszter kiemelte: az új rendszerben nem nyílik a mostaninál nagyobb tér a trükközésre, a módosításnak pedig semmi köze a választójoghoz, hanem annak a - kormányzati becslések szerint - másfél-kétmillió embernek a helyzetét kezelték vele, akik nem a bejelentett lakcímükön élnek.



Megjegyezte, az öthetes parlamenti eljárás alatt senki nem emelt a módosítás ellen kifogást, politikai konszenzus volt a kérdésben, csak később lett vita, amikor egy Soros Györgyhöz köthető szervezet felemelte a szavát a törvénymódosítás ellen.



Gulyás Gergely kérdésre válaszolva arról beszélt: vannak olyan szektorai a gazdaságnak, ahol a kormány kulcsfontosságúnak tartja, hogy a magyar tulajdonosok kellő súllyal legyenek jelen, de épp az élelmiszeriparban és -kiskereskedelemben nem sikerült ezt megvalósítani.



Nincs egy olyan kormánydöntés, ami a jelen helyzeten alapvetően tudna változtatni - tette hozzá a miniszter.



A jövő évi büdzsé átszabásával kapcsolatos felvetésre elmondta: a kormány várja a jegybank decemberben publikálandó 2022-es inflációs prognózisát.



Jelezte: abban egyetértenek, hogy az infláció csak a jövő év második felében térhet vissza a három százalék körüli sávba, így az esztendő egészében várhatóan nem lesz három százalék alatt a mutató.



Kapott kérdést Gulyás Gergely a sportolók gyerekkori edzői bántalmazásáról is. Erre válaszolva elmondta: a büntető törvénykönyv az ilyen cselekményeket - ha valóban megtörténtek - szigorúan bünteti, a kormány pedig áldozatsegítő központot hozott létre.



Hangsúlyozta: igazságot akkor lehet szolgáltatni, ha a vád nem évtizedek múltán hangzik el, az elkövető pedig mihamarabb bíróság elé áll. Megjegyezte: a konkrét ügyben nem kívánt állást foglalni, mivel, mondta, ott állítások állnak szemben tagadásokkal.

