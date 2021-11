Hétfőn kezdődik az oltási akcióhét

Hétfőn kezdődik az oltási akcióhét, az oltakozni vágyókat naponta 7 és 19 óra között az ország 101 kórházában és szakrendelőkben is várják - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára pénteken Kaposváron.

2021. november 19. 11:51

Tóthné Wirtz Nikoletta nővér beolt egy nőt a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina harmadik adagjával a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban Kaposváron 2021. november 19-én. MTI/Varga György

György István a Kaposi Mór Oktató Kórháznál tartott sajtótájékoztatón felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő vasárnap záruló akcióhéten oltásra érkezőknek nem kell előzetesen időpontot foglalniuk, időpontra bejelentkezniük, regisztrálniuk, így azok is könnyen hozzájuthatnak a vakcinához, akiknek nincs vagy nehézkes az internetelérése, illetve a megadott felületeken "nem tudnak csatlakozni az egészségügyi rendszerhez".



Hozzátette, az oltást végző kórházakról, szakrendelőkről ugyanakkor a koronavirus.gov.hu oldalon is lehet tájékozódni.



A kormány által elrendelt akcióhetet az országos oltási munkacsoport és a megyei oltási munkacsoportok, valamint az országos kórházi főigazgatóság szervezi az operatív törzs iránymutatása alapján - mondta. Rámutatott, hogy az oltóhelyeken mind az öt Magyarországon forgalomban lévő oltóanyag, vagyis a Pfizer-vakcina, a Moderna, az AstraZeneca, a Janssen és a Sinopharm is rendelkezésre áll, a Szputnyik V már elfogyott.



György István kiemelte: kérték a kórházaktól, hogy az érkezők számának függvényében folyamatosan nyissák ki az oltóhelyeket, lehetőleg ne legyenek hosszú várakozások, ennek elkerüléséhez a honvédség is segítségét nyújt.



Magyarországon a pandémia agresszív, felfutó időszakban van, az oltás az egyetlen hatékony védekezési eszköz ellene, ezért arra biztat mindenkit, aki még nem tette meg, hogy oltassa be magát, akiknél pedig már 4-6 hónap eltelt a második oltás óta, kérje a harmadikat - fogalmazott az államtitkár.



Hangsúlyozta: az oltatlanok a saját egészségüket, életüket, a családjukat, szűkebb és tágabb környezetüket is veszélyeztetik.



Jelezte, hogy az időpontfoglaló és az oltóhelyek az akcióhét után is nyitva lesznek, az akcióhét tapasztalatai alapján döntenek hasonló intézkedésekről.



György István az MTI-nek az oltási akcióhét iránti várható érdeklődésre vonatkozó kérdésére azt mondta: nem mer jóslásokba bocsátkozni, fontos, hogy minél többen jöjjenek.



Az oltási folyamat lelassult Magyarországon, elértük a 6 millió oltottat, szeretnék, ha a járvány felfutó időszakában az oltás fontossága egyre jobban tudatosulna azokban, akik még nem éltek annak lehetőségével - közölte.



György István fontosnak nevezte a maszkviselést a zárt terekben, s azt kérte, az emberek kísérjék figyelemmel a kormány ezzel összefüggő döntéseit is, mert a járvány elleni védekezés, a negyedik hullám letörése csak együtt, összefogással sikerülhet.



Neszményi Zsolt Somogy megyei kormánymegbízott arról szólt, hogy Somogyban felkészültek az oltási akcióhétre, a kijelölt helyszíneken a kormányhivatal 60 munkatársa nyújt adminisztrációs segítséget.



A megyei oltási munkacsoport úgy döntött: annak érdekében, hogy a somogyiaknak kevesebbet kelljen utazni, Kaposvár, Marcali, Nagyatád és Siófok kórháza mellett Marcali és Fonyód egy-egy járóbeteg-szakellátó intézményét is bevonják a kampányba - közölte.



Moizs Marianna, a Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója azt hangsúlyozta, hogy Somogyban eddig "kiemelten jól kezelték a járványt", köszönet illeti azokat, akik ehhez hozzájárultak.

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára (k) az oltási akcióhétről tartott sajtótájékoztatón a Kaposi Mór Oktató Kórház előtt Kaposváron 2021. november 19-én. November 22-én hétfőn kezdődik az oltási akcióhét, az oltakozni vágyókat naponta 7 és 19 óra között az ország 101 kórházában és szakrendelőkben is várják. Balról Neszményi Zsolt megyei kormánymegbízott, jobbról Moizs Mariann, a kórház főigazgatója. MTI/Varga György



"Mi az egészségügyben felkészültünk a következő időszakra, amely nem lesz könnyű, de tudjuk a dolgunkat, valamennyi feltétel rendelkezésre áll" - fogalmazott.

MTI