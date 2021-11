Tűzparancs: az ukrán határőrök lőhetnek a migránsokra

Denisz Monasztirszkij: „A migránsok agresszív fellépése esetén a második épcsőben (...) a határőrök életének és testi épségének veszélye esetén minden szükséges intézkedést megteszünk, beleértve a lőfegyverek használatát is."

2021. november 19.

Az ukrán rendvédelmi szervek engedélyt kaptak arra, hogy fegyvert használjanak az esetlegesen Fehéroroszországból Ukrajnába betörő migránsok ellen, ha veszélyt jelentenek az ukrán határőrökre - erősítette meg Denisz Monasztirszkij belügyminiszter pénteken a kijevi parlament ülésén.

A tárcavezető felszólalásában kifejtette, hogy az ukrán határőrök és más rendvédelmi szervek kétlépcsős védelmi rendszert alakítanak ki a fehérorosz-ukrán határon. Szavai szerint az első lépcsőben lévők fegyvertelenek lesznek. "A migránsok agresszív fellépése esetén a második lépcsőben (...) a határőrök életének és testi épségének veszélye esetén minden szükséges intézkedést megteszünk, beleértve a lőfegyverek használatát is" - fogalmazott a miniszter.



Monasztirszkij az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint kijelentette: a parlamentnek készen kell állnia arra is, hogy szükségállapotot hirdessen a határ menti régiókban. Hozzátette viszont, hogy most még erre nincs szükség.



Az Ukrajinszki Novini hírügynökség emlékeztetett arra: az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) a múlt héten határozatot hozott arról, hogy megerősíti az ukrán-fehérorosz határszakaszt, megakadályozandó, hogy migránsok törjenek be onnan Ukrajnába.



Ennek érdekében 8500 katonát, határőrt és rendőrt, valamint 15 helikoptert, két repülőgépet és 44 drónt vezényeltek a határszakaszra. A rendvédelmi szervek emellett két hét múlva terepgyakorlatot tartanak a fehérorosz határ térségében. Az országos rendőrség szerdán közölte, hogy gyorsreagálású erőket vezényelt az ország nyugati határaihoz, megerősítendő velük a védelmet.



Monasztirszkij kijelentette, hogy egyelőre Ukrajnát nem fenyegeti veszély, ugyanakkor tárcája egy hete közölte, hogy illegális bevándorlók jelentős koncentrációja figyelhető meg Fehéroroszországban az ukrán határ közelében.



A Fehéroroszországgal szomszédos uniós tagállamok, Lengyelország, Litvánia és Lettország határaihoz hónapok óta érkeznek illegális migránsok, legtöbbjük Irakból. A válság november 8-án éleződött ki, amikor a fehérorosz biztonsági erők több száz migránst kísértek a lengyel határra. Varsói közlés szerint jelenleg is több ezer migráns tartózkodik a határ fehérorosz oldalán. Az elmúlt napokban több sikertelen tömeges határátkelési kísérletet hajtottak végre.

Ukrajna - az európai uniós országokkal egyetértve - a minszki vezetést vádolja a migránsválság elmélyítésével, az illegális migránsok határhoz szállítását pedig provokációnak minősíti. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök viszont a Nyugatot teszi felelőssé azért, hogy illegális migránsok érkeznek tömegesen Európába.

MTI